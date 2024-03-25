Лікарі дістали з ноги пораненого українського захисника частину касетного боєприпасу. ФОТО
В одному з польових госпіталів лікарі вилучили з ноги пораненого українського воїна частину касетного боєприпасу - суббоєприпас.
Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, попри супутній перелом та ускладнення ногу пораненого вдалось врятувати.
"З відповідним зразком боєприпасу медичний персонал стикається вперше, тому його назва залишається для нас невідомою, але не менш "вражаючою", - зауважили у Медсилах.
Наразі лікарі готують захисника до медичної евакуації.
