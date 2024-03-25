УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10024 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
5 602 1

Лікарі дістали з ноги пораненого українського захисника частину касетного боєприпасу. ФОТО

В одному з польових госпіталів лікарі вилучили з ноги пораненого українського воїна частину касетного боєприпасу - суббоєприпас.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, попри супутній перелом та ускладнення ногу пораненого вдалось врятувати.

Поранення воїна

"З відповідним зразком боєприпасу медичний персонал стикається вперше, тому його назва залишається для нас невідомою, але не менш "вражаючою", - зауважили у Медсилах.

Наразі лікарі готують захисника до медичної евакуації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові лікарі дістали з коліна пораненого кулю калібру 7.62. ФОТО

Боєприпас у пораненого воїна
Боєприпас у пораненого воїна

Автор: 

поранення (2846) Командування медичних сил (23)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Господи, оберігай Захисників України, як своїх дітей!!
Покарай смертною КАРОЮ, всю московську нечисть, що вдерлася з прутіним до Мирної України, ще з 2014 року!!
Дякуємо тобі, Боже!
показати весь коментар
25.03.2024 16:40 Відповісти
 
 