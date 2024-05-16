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Новости Видео Война
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Оккупант падает с высоты второго этажа на асфальт лицом, подскользнувшись на крыше над входом в больницу в Волчанске.. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант падает на асфальт лицом, поскользнувшись на козырьке над входом в больницу в Волчанске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что захватчик вылезает из окна второго этажа, делает несколько шагов по крыше, а затем неуклюже десантируется на твердую поверхность. После, несколько раз пытается встать и делает несколько шагов. Впрочем, снова падает.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Волчанск за два дня": пленный оккупант рассказал о задачах группировки армии РФ на севере Харьковщины. ВИДЕО

Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет. Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ. Президент Зеленский заверил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

Смотрите также: Бойцы 42-й ОМБр дронами уничтожили три российских БМП с десантом, которые пытались наступать на Харьковщине. ВИДЕО

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине: Враг атакует в направлении Липцев и Волчанска, продолжаются бои за 5 населенных пунктов, которые находились в серой зоне

Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны изменили позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих. Руководитель ГУ НП в Харьковской области Тимошко отметил, что по состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная

В городе и окрестностях произошли бои с российской пехотой, все атаки отбиты. Но враг продолжает накапливаться в Волчанске и пытается выдавить наши войска. Однако центральный квартал Волчанска продолжают оборонять украинские воины.

В районе Волчанска украинская оборона значительно усилена, удары по врагу становятся более эффективными. Россияне не могут выбить наши войска с позиций в городе и в его окрестностях.

Российское наступление на северной Харьковщине фактически остановлено. Ударные российские группировки понесли потери, но пока еще не разгромлены, и тяжелые бои на уничтожение продолжаются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Служебное удостоверение сохранило жизнь пограничнику во время боя в Волчанске. ФОТО

Автор: 

боевые действия (4039) Волчанск (388)


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Топ комментарии
+24
сміємся ... а підари вже у Вовчанську .. хоч і отакі дебіли тупоголові .. але паскуди дойшли ж .. через мінні поля і лінії оборони
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16.05.2024 12:57
+18
Ну чому так похмуро? Треба бути оптимістом
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16.05.2024 13:01
+13
****** - ше день назад казали шо наші зачищають околиці а сьогодні вони вже в центрі Вовчанська
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16.05.2024 13:01
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Чудово. Воно ще й клешню поламало. А може й дві.
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16.05.2024 12:48 Ответить
Сумніваюсь на жаль. Він явно бухий, а для бухого другий поверх це не висота ...
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16.05.2024 12:49 Ответить
Ну чому так похмуро? Треба бути оптимістом
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16.05.2024 13:01 Ответить
Дууууже хотілось би вручити йому та його колегам білети на концерт кобзона ... ))
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16.05.2024 14:09 Ответить
Та їм вже все видали ЗСУ )
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16.05.2024 14:12 Ответить
-Когда кадет Биглер узнал, что у него дизентерия, он пришёл в восторг. Велика ли разница: быть раненым или заболеть за своего государя императора при исполнении своего долга?
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16.05.2024 13:01 Ответить
Убивалися і тверезі і бухі при падінні з поверха на поверх . Тут як повезе .
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16.05.2024 13:24 Ответить
Як би ж то був другий (висота другого поверха, як написали) а так нк максимум 3,5 метра. Проте приземлився гарно, залишки зубів повилітали, а на ліву ногу так і не зміг стати.
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16.05.2024 14:26 Ответить
А що окупант досі робить у Вовчанську???
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16.05.2024 15:51 Ответить
Явно бухий, як міх з гім..м впав.
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16.05.2024 12:48 Ответить
Якось не по-бойовому бігають.
Більше схожі на переляканих тарганів.
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16.05.2024 12:49 Ответить
Ми - це англійська королева?
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16.05.2024 14:33 Ответить
Ок, гордо удаляйтєсь. Десь за Тису. Бо русскіє всьо равно догонят і накажут.
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16.05.2024 14:52 Ответить
І "Мавіка" з ВОГом" поряд нема! Жаль - мучитиметься з поламаною ногою
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16.05.2024 12:49 Ответить
та похрін на того каца - подивись де лікарня у Вовчанську. Пів-міста вже захоплено.
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16.05.2024 15:25 Ответить
І шо? Через три дні після нападу вони були під Ягідним у нас (на півтора десятки кілометрів південніше Чернігова) І ШО?!!! До цих пір я їх тільки в приціл бачив!
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16.05.2024 15:51 Ответить
Не ссы. В феврале 2022-го СВОлочи были не то что в каком-то Волчанске, а в Харькове. Ну и что? Небо свалилось на землю? Нет! ВСУ свалились на СВОлочей. Так что, всё будет путём. Медленно но верно.
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16.05.2024 18:25 Ответить
останні 1,5 роки вони не звідки не відступили
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16.05.2024 22:58 Ответить
сарана ******
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16.05.2024 12:50 Ответить
а де музичка з бені гіла?
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16.05.2024 12:50 Ответить
Який Бені - "дєрєвня дураков" оце про них.
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16.05.2024 14:32 Ответить
СвАїх нє кидаєм ! Всі "друзі" побігли допомагати "другу" аж спатикаються !!!
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16.05.2024 12:51 Ответить
повезло на деякий час, повезуть у Бєлгород до лазарету із зламаною ногою.
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16.05.2024 12:52 Ответить
А щоб були мізки, то і струс міг би отримати.
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16.05.2024 12:53 Ответить
сміємся ... а підари вже у Вовчанську .. хоч і отакі дебіли тупоголові .. але паскуди дойшли ж .. через мінні поля і лінії оборони
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16.05.2024 12:57 Ответить
Як в бородатому анекдоті "ми мєдлєнно-мєдлєнно вазьмьом Волчанск, мєдлєнно-мєдлєнно перебьйом всєх хохлов, мєдлєнно-мєдлєнно вазьмьом Харьков и т.д."
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16.05.2024 13:36 Ответить
похмелися, анікдотист.
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16.05.2024 13:44 Ответить
в конечном итоге то возьмете вы защеку
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16.05.2024 13:52 Ответить
яких не було....
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16.05.2024 13:49 Ответить
****** - ше день назад казали шо наші зачищають околиці а сьогодні вони вже в центрі Вовчанська
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16.05.2024 13:01 Ответить
без ударів по логістичним шляхам на території кацапії посунути орду дуже важко
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16.05.2024 13:09 Ответить
а ще важче щось відстояти не маючи фортифікацій через те що зелена мразото все розікрала
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16.05.2024 13:21 Ответить
Причому почувають себе в повній безпеці. Ніхто по них не стріляє.
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16.05.2024 13:11 Ответить
А чому вони метушаться якщо "в повній безпеці"? Чому цей *** впав?
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16.05.2024 13:15 Ответить
апофеоз кацапського їбанатизму.
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16.05.2024 13:13 Ответить
Він не здох. Це хренова новина. Хіба що товаріщі доб'ють,як баласт.
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16.05.2024 13:14 Ответить
а шо тей кацаполаз забув на тому даху?
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16.05.2024 13:20 Ответить
Може по унітаз лазив?!
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16.05.2024 13:22 Ответить
вважаєте звичка?
так і думав, шо вони як горобці серуть з дахів...
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16.05.2024 13:25 Ответить
😂😂😂👍
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16.05.2024 17:08 Ответить
воно на даху ще й автоматика свого загубило. гарний воїн, більше б таких.
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16.05.2024 13:53 Ответить
Були б мізки- був би струс. А так всьо нормально.
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16.05.2024 13:23 Ответить
В регестратуру? Без очереди?
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16.05.2024 13:26 Ответить
З черги викинули😂
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16.05.2024 17:19 Ответить
Броунівський рух лайна...
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16.05.2024 13:26 Ответить
Так сонцеликий же казав, що Вовчанськ наш, знову бреше?
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16.05.2024 13:31 Ответить
Як зазвичай
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16.05.2024 13:38 Ответить
отже Вовчанськ питання часу ..Як бистро почали втрачати міста після відставки В.Залужного
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16.05.2024 13:34 Ответить
а Харків трішки більшого часу
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16.05.2024 13:39 Ответить
Нічого. Буде навіть красивішим.
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16.05.2024 13:40 Ответить
входом до лікарні у Вовчанську

я так розумію, що лікарні будують не десь на окраїні невеликого містечка, а в центрі.
а що нам доповідає ген штаб?

і це саме страшне, коли військові брешуть своєму народу, котрий повинні захищати!
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16.05.2024 13:41 Ответить
Згідно карти, лікарня знаходиться майже в центрі Вовчанська.
Значить окупанти вже в центрі міста.
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16.05.2024 13:49 Ответить
Є різні лікарні. І багато їх будують якраз на окраїнах міст си містечек, бо там чисто, гарне повітря, вважається, що реабілітація йде якісніше.
А в центрі будують ургентні клініки для термінової допомоги: травми, пологи, невідкладні заходи при термінальних станах здоров'я (інфаркти. інсульти, прободення) тощо.
А ще до окраїнних лікарень буває швидше довезти хворого з району, ніж до центра по світлофорах повзти...
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16.05.2024 14:05 Ответить
Так. Але, на жаль, це західний край вулиці Шевченка, крайня будівля, від неї 85 метрів до річки Причому вилізли прямо на південь, що взагалі нелогічно. Бо цей південний фасад не затулений іншими будівлями і він чітко проглядається з південного берегу річки Вовча (особливо з пожежної частини за 333 м) Тобто один кулемет з пожежної частини просто б покрошив усіх.
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16.05.2024 14:30 Ответить
Не вірте брехлим свідкам подій, вірте правдивому ГШ
Плани ворога вклинитися в міську забудову Вовчанська і закріпитися там зірвано - Генштаб
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16.05.2024 13:43 Ответить
Тут багато людей на повному серйозі вважають що сенс відео в падінні кацапа.
Ціль відео показати що вони вже в місті, в центрі - для того його й розмістили...
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16.05.2024 13:55 Ответить
розігнати, не розгоняючи )
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16.05.2024 14:07 Ответить
Зато тепер мар'яну безуглу все влаштовує. Головним завданням зеленої шобли було з'їсти Валерія Залужного.
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16.05.2024 14:15 Ответить
Ідіоти вважали що вже схопили перемогу за бороду і вирішили не ділитись славою. Тому спокійно обезголовили ЗСУ.
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16.05.2024 19:55 Ответить
Где "лінія сінегубова", чого цей зрадник досі не в тюрьмі? і всі інші хто відповідав за захист кордону? Тобто ці дятли нічого не можуть, а потім мужики своім життям повинні компенсувати цей бардак? ще й сратись хто перший на мясо - ті хто за кордоном, чи ті хто во Львові, і ще й сперичатись - хто більший ухилянт.

Питання в тому, якого біса люди "повинні віддавати борги" мають обовязки і так далі.

А держава просрала оборону кордону і шо? "ми строілі але не так плотно" (с) сінегубов

Так може його з лопатою на фронт, хай плотно риє?
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16.05.2024 14:25 Ответить
гранату під бронік.... у таких випадках роблять, двбйоб ватний...
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16.05.2024 15:37 Ответить
послизнувшись, а не підсковзнувшись.
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16.05.2024 15:39 Ответить
Точно
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16.05.2024 19:56 Ответить
 
 