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Новости Видео Война
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Оккупант взлетает в воздух после прямого попадания украинского снаряда в окоп. ВИДЕО

Артиллеристы 63-й ОМБр и Второго Интернационального легиона обороны уничтожили вражескую позицию, на которой находилось не менее десятка оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами эффективной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что тело одного из оккупантов взрывной волной после прямого попадания выбрасывает из окопа.

Также смотрите: Уцелевший оккупант снимает результативную атаку украинских артиллеристов около Кременной: "Хохлы не шутят. П#зда всему. Мы сгорели нах#й". ВИДЕО

Напомним, что в сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент ежедневной работы российской сортировочно-перевалочной базы, где оккупанты готовят к отправке на родину своих "двухсотых".

На видеозаписи работы похоронной команды видны сотни ящиков с ликвидированными оккупантами. На кадрах снято, как привозят новые тела.

Также смотрите: Нацгвардейцы ликвидировали 20 оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) уничтожение (6909) артиллерия (635)


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Топ комментарии
+8
Як же багато цих тарганів на нашу землю з голодухи прибігло ! За баблом, за стіралками, за ... смертю.
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16.05.2024 16:30
+5
Напевно закінчив циркове училище
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16.05.2024 16:29
+4
Рішив перед своиими повииобуватись - шо вміє літати
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16.05.2024 16:28
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Рішив перед своиими повииобуватись - шо вміє літати
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16.05.2024 16:28 Ответить
В останній раз, але то такє...
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16.05.2024 16:32 Ответить
Напевно закінчив циркове училище
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16.05.2024 16:29 Ответить
,, Орлята учатся летать "
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16.05.2024 17:40 Ответить
Як же багато цих тарганів на нашу землю з голодухи прибігло ! За баблом, за стіралками, за ... смертю.
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16.05.2024 16:30 Ответить
По ватному це - везунчик …. вправно витягнув квиток у перший ряд до кобзона просто опинившись там де не треба бути…
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16.05.2024 16:31 Ответить
Як пише росіянська сволота? "вечного полета!"?
Щоб туло в один бік, а лапті з балалайкою в інший. Свиноматка зрадіє, тепер чучмєк зможе до неї у відкриту ходити, не ховаючись...
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16.05.2024 16:31 Ответить
Кацапи вже літають , дивно
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16.05.2024 16:34 Ответить
бере приклад з
фуйла-стєрха
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16.05.2024 16:42 Ответить
Раждьоний ползать аказиваєца лєтать может тока нє долга і нє далєко-даказана рашистамі...
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16.05.2024 16:43 Ответить
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16.05.2024 16:50 Ответить
гарна арта + навчений розрахунок і ніяких FPV непотрібно.
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16.05.2024 17:11 Ответить
Братский окоп и цыганочка с выходом!
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16.05.2024 20:16 Ответить
Давно замечено. Чем больше таких видео про то как взлетают, как в люки танков попадают вдало, значит где то уже зашли братаны северные в какой то город. Причем именно там та хоть бы один на мину наступил или в копанке догнало. Например днями пешком спокойно три батальона за 2 суток 100 кв км пешком прихватили. И в Волчанск зашли.
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16.05.2024 20:45 Ответить
 
 