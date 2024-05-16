Оккупант взлетает в воздух после прямого попадания украинского снаряда в окоп. ВИДЕО
Артиллеристы 63-й ОМБр и Второго Интернационального легиона обороны уничтожили вражескую позицию, на которой находилось не менее десятка оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами эффективной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что тело одного из оккупантов взрывной волной после прямого попадания выбрасывает из окопа.
Напомним, что в сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент ежедневной работы российской сортировочно-перевалочной базы, где оккупанты готовят к отправке на родину своих "двухсотых".
На видеозаписи работы похоронной команды видны сотни ящиков с ликвидированными оккупантами. На кадрах снято, как привозят новые тела.
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Щоб туло в один бік, а лапті з балалайкою в інший. Свиноматка зрадіє, тепер чучмєк зможе до неї у відкриту ходити, не ховаючись...
фуйла-стєрха