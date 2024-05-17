Оператори дронів 57-ї ОМБр спалили ворожу БМП-2 на околиці Вовчанська. ВIДЕО

Оператори дронів 34-го батальйону 57-ї ОМБр знищили ворожу БМП-2 на околиці Вовчанська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

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Ситуація у Вовчанську

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони провели контратакувальні заходи в районі Вовчанська.

Водночас глава МВС Клименко заявив, що відомо про перші розстріли цивільних окупантами у Вовчанську.

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До слова, у своєму вечірньому зверненні за 16 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони "вдалося додати впевненості" на Вовчанському напрямку.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що російські загарбники просунулися у бік Липців на Липецькому напрямку. Однак нашим захисникам вдалося стримати активне просування окупантів. Синєгубов зазначив, що ворог не полишає спроб захопити місто Вовчанськ. За його словами, місто перебуває під постійними обстрілами, бойові дії продовжуються у міській забудові. Ворог також не припиняє обстрілювати й інші прикордонні населені пункти Харківщини. За словами чиновника, загалом були атаковані близько 30 населених пунктів.

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