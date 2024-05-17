Окупант на ходу втрачає голову. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент влучання осколків гранатометного пострілу у російського окупанта на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті вибуху боєприпасу ВОГ-17 окупанту, який біг стежкою, відірвало голову.

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ВОГ-17 - гранатометний постріл калібру 30 мм. Являє собою осколкову гранату. Боєприпас призначений для автоматичного гранатомета АГС-17, АГС-30. ВОГ-17 з детонатором миттєвої дії - одна з перших, тепер вже застарілих, модифікацій осколкових гранат.

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Нагадаємо, що нещодавно артилеристи 63-ї ОМБр та Другого Інтернаціонального легіону оборони знищили ворожу позицію, на якій перебувало щонайменше десяток окупантів. Під час атаки, тіло одиного із окупантів вибуховою хвилею після прямого влучання викинуло із окопу.

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У мережі також опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент щоденної роботи російської сортувально-перевалочної бази, де окупанти готують до відправки додому своїх "двохсотих".

На записі роботи похоронної команди видно сотні ящиків із ліквідованими окупантами. На кадрах зафільмовано, як привозять нові тіла.

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