Окупант на ходу втрачає голову. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент влучання осколків гранатометного пострілу у російського окупанта на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті вибуху боєприпасу ВОГ-17 окупанту, який біг стежкою, відірвало голову.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
ВОГ-17 - гранатометний постріл калібру 30 мм. Являє собою осколкову гранату. Боєприпас призначений для автоматичного гранатомета АГС-17, АГС-30. ВОГ-17 з детонатором миттєвої дії - одна з перших, тепер вже застарілих, модифікацій осколкових гранат.
Нагадаємо, що нещодавно артилеристи 63-ї ОМБр та Другого Інтернаціонального легіону оборони знищили ворожу позицію, на якій перебувало щонайменше десяток окупантів. Під час атаки, тіло одиного із окупантів вибуховою хвилею після прямого влучання викинуло із окопу.
У мережі також опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент щоденної роботи російської сортувально-перевалочної бази, де окупанти готують до відправки додому своїх "двохсотих".
На записі роботи похоронної команди видно сотні ящиків із ліквідованими окупантами. На кадрах зафільмовано, як привозять нові тіла.
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Слава ЗСУ!, Слава Україні! Героям Слава!
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П.С.
Это самый короткий фильм - "Кацап без головы или голова без кацапа"...
Российские власти подтвердили гибель командира базы ПВО в Крыму после ее обстрела
В Алуште простились с подполковником Александром Кулаковым - командиром военной части 85683 на горе Ай-Петри в Крыму, где базируется военная база 3-го радиотехнического полка 31-й дивизии ПВО ВС РФ.
Детали. О прощании в своих соцсетях сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева. Это первое официальное подтверждение с российской стороны гибели командира после украинского удара 13 мая.
▪️Цитата. «Сегодня алуштинцы простились с храбрым воином, замечательным человеком, подполковником Вооруженных сил Российской Федерации Кулаковым Александром Александровичем, который ценой своей жизни в результате ракетной атаки на Крым героически погиб», - написала она.
▪️В ночь на 13 мая Украина нанесла удар по базе на Ай-Петри. Телеграм-канал Astra сообщил (https://t.me/astrapress/55362) о повреждении части и гибели двух военных, в том числе командира Кулакова.
Прямо милому в ****
Пусть горит там что попало
Лишь бы с "Ладой" повезло:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cty5j9/a_recon_drone_observing_russian_casualties/