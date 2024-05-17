УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11954 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
22 903 30

Окупант на ходу втрачає голову. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент влучання осколків гранатометного пострілу у російського окупанта на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті вибуху боєприпасу ВОГ-17 окупанту, який біг стежкою, відірвало голову.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться: Оператори дронів 79-ї бригади кобзонять окупантів поблизу Новомихайлівки на Донеччині. ВIДЕО 18+

ВОГ-17 - гранатометний постріл калібру 30 мм. Являє собою осколкову гранату. Боєприпас призначений для автоматичного гранатомета АГС-17, АГС-30. ВОГ-17 з детонатором миттєвої дії - одна з перших, тепер вже застарілих, модифікацій осколкових гранат.

Також дивіться: Голий окупант конає в районі Новомихайлівки від атаки наших десантників. ВIДЕО 18+

Нагадаємо, що нещодавно артилеристи 63-ї ОМБр та Другого Інтернаціонального легіону оборони знищили ворожу позицію, на якій перебувало щонайменше десяток окупантів. Під час атаки, тіло одиного із окупантів вибуховою хвилею після прямого влучання викинуло із окопу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант догорає у полі після спроби збити дрон пляшкою із бензином. ВIДЕО 18+

У мережі також опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент щоденної роботи російської сортувально-перевалочної бази, де окупанти готують до відправки додому своїх "двохсотих".

На записі роботи похоронної команди видно сотні ящиків із ліквідованими окупантами. На кадрах зафільмовано, як привозять нові тіла.

Також дивіться: Окупант падає з висоти другого поверху на асфальт обличчям, підсковзнувшись на дашку над входом до лікарні у Вовчанську. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Файно-красівоє.
Блискуче. Гоже. Добре. Добряче. Ліпо. Любо. Медяно. Мило. Милозвучно. Приємно. Славно. Хороше. Чудесно. Чудово.

Слава ЗСУ!, Слава Україні! Героям Слава!
показати весь коментар
17.05.2024 10:54
+16
Увага.Рекомендовано для покращення психічного здоров'я...
показати весь коментар
17.05.2024 10:58
+13
то приспособа для носіння шолома ))
показати весь коментар
17.05.2024 10:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то приспособа для носіння шолома ))
показати весь коментар
17.05.2024 10:52 Відповісти
Він як курка без голови, ще живий, бо після влучання ще мацає те мсце, де була його башка.
показати весь коментар
17.05.2024 10:53 Відповісти
Гарно як .
показати весь коментар
17.05.2024 10:54 Відповісти
Файно-красівоє.
Блискуче. Гоже. Добре. Добряче. Ліпо. Любо. Медяно. Мило. Милозвучно. Приємно. Славно. Хороше. Чудесно. Чудово.

Слава ЗСУ!, Слава Україні! Героям Слава!
показати весь коментар
17.05.2024 10:54 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2024 10:54 Відповісти
Сейчас хрустнет черепная коробка.
©
показати весь коментар
17.05.2024 10:56 Відповісти
Увага.Рекомендовано для покращення психічного здоров'я...
показати весь коментар
17.05.2024 10:58 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2024 10:59 Відповісти
А як він тепер їстиме без голови?
показати весь коментар
17.05.2024 11:01 Відповісти
У них є резервна підсистема. Знизу.
показати весь коментар
17.05.2024 11:08 Відповісти
Так ему не всю голову оторвало а только половину. Так даже лучше. Теперь дырка больше стала можно еду даже не пережовывать
показати весь коментар
17.05.2024 11:22 Відповісти
Якби в нього була голова то він сюди не припхався.
показати весь коментар
17.05.2024 11:08 Відповісти
дадуть коня), буде "Всадник без головы"
показати весь коментар
17.05.2024 11:12 Відповісти
О клас! Ванька прокинеться, а голови нема!
показати весь коментар
17.05.2024 11:13 Відповісти
Якщо моск@лю відірвати голову,то він після цього ще зможе 5-ть разів проголосувати за путіна
показати весь коментар
17.05.2024 11:26 Відповісти
Выражение "продуть голову" заиграло новыми красками!
П.С.
Это самый короткий фильм - "Кацап без головы или голова без кацапа"...
показати весь коментар
17.05.2024 11:30 Відповісти
Який нахрєн вог...той би просто нашпигував дробом...а тут уламок і добрячий
показати весь коментар
17.05.2024 11:31 Відповісти
І гільйотіни не треба
показати весь коментар
17.05.2024 12:16 Відповісти
А далі....от цензор....
показати весь коментар
17.05.2024 12:17 Відповісти
Потьєрял голову, буквально...
показати весь коментар
17.05.2024 12:19 Відповісти
Центр принятия решений не пострадал - пациент скорей жив, чем мертв!
показати весь коментар
17.05.2024 12:50 Відповісти
Мняско 😅
показати весь коментар
17.05.2024 13:43 Відповісти
Вог 17 , ви впевнені ??? може міна 82 мл.
показати весь коментар
17.05.2024 15:29 Відповісти
Не голову ему оторвало, а верхнюю жопу.
показати весь коментар
17.05.2024 17:52 Відповісти
"Кому нужна моя голова, если с утра она не мыта" (с)
показати весь коментар
17.05.2024 20:16 Відповісти
там явно осколок з кулак ****** ув ґембу
показати весь коментар
17.05.2024 20:20 Відповісти
ВОГ на такое не способен, больше всего похоже на хвостовик от 82 мины.
показати весь коментар
17.05.2024 21:17 Відповісти
https://t.me/agentstvonews/6130 https://t.me/agentstvonews/6130

Российские власти подтвердили гибель командира базы ПВО в Крыму после ее обстрела

В Алуште простились с подполковником Александром Кулаковым - командиром военной части 85683 на горе Ай-Петри в Крыму, где базируется военная база 3-го радиотехнического полка 31-й дивизии ПВО ВС РФ.

Детали. О прощании в своих соцсетях сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева. Это первое официальное подтверждение с российской стороны гибели командира после украинского удара 13 мая.

▪️Цитата. «Сегодня алуштинцы простились с храбрым воином, замечательным человеком, подполковником Вооруженных сил Российской Федерации Кулаковым Александром Александровичем, который ценой своей жизни в результате ракетной атаки на Крым героически погиб», - написала она.

▪️В ночь на 13 мая Украина нанесла удар по базе на Ай-Петри. Телеграм-канал Astra сообщил (https://t.me/astrapress/55362) о повреждении части и гибели двух военных, в том числе командира Кулакова.
показати весь коментар
17.05.2024 21:42 Відповісти
С неба звёздочка упала
Прямо милому в ****
Пусть горит там что попало
Лишь бы с "Ладой" повезло:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cty5j9/a_recon_drone_observing_russian_casualties/
показати весь коментар
18.05.2024 08:55 Відповісти
Як і не було..
показати весь коментар
18.05.2024 09:00 Відповісти
 
 