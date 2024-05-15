Оператори дронів 79-ї бригади кобзонять окупантів поблизу Новомихайлівки на Донеччині. ВIДЕО 18+
Оператори роти ударних БпАК "PERUN GROUP" 79-ї десантно-штурмової бригади знищили близько десятка окупантів поблизу Новомихайлівки на Донеччині
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів.
"Російський гвардійський спецзагін ім. Йосипа Кобзона закріплюється на вигідних рубежах під Новомихайлівкою. Кадри від пілотів роти ударних БпАК "PERUN GROUP" 79-ї десантно-штурмової бригади, які на друзки рвуть російських окупантів з повітря", - йдеться у коментарі до запису.
Топ коментарі
+20 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар15.05.2024 09:50
+18 ДенКо
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+8 ирина ира #418568
показати весь коментар15.05.2024 10:44
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Прутіну і Матвієнко, приємно і смішно від цього !! Дурнів здихалися…
Сруськай міф… на Берлін за нємкамі… можем пафтаріть…
Загадили в Україні, падлюки мацковські територію…
Я люблю тебя, жизнь - *****
Цікаво, гвардійці вони тому, що імені йосі - тіпа дєрзкіє, не засцяли так найменуватись.
200 ОМСБр - пам'ятаємо (земля бетоном) теж були крутьки