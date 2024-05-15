Оператори дронів 79-ї бригади кобзонять окупантів поблизу Новомихайлівки на Донеччині. ВIДЕО 18+

Оператори роти ударних БпАК "PERUN GROUP" 79-ї десантно-штурмової бригади знищили близько десятка окупантів поблизу Новомихайлівки на Донеччині

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів.

"Російський гвардійський спецзагін ім. Йосипа Кобзона закріплюється на вигідних рубежах під Новомихайлівкою. Кадри від пілотів роти ударних БпАК "PERUN GROUP" 79-ї десантно-штурмової бригади, які на друзки рвуть російських окупантів з повітря", - йдеться у коментарі до запису.

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