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Оператори дронів 79-ї бригади кобзонять окупантів поблизу Новомихайлівки на Донеччині. ВIДЕО 18+

Оператори роти ударних БпАК "PERUN GROUP" 79-ї десантно-штурмової бригади знищили близько десятка окупантів поблизу Новомихайлівки на Донеччині

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів.

"Російський гвардійський спецзагін ім. Йосипа Кобзона закріплюється на вигідних рубежах під Новомихайлівкою. Кадри від пілотів роти ударних БпАК "PERUN GROUP" 79-ї десантно-штурмової бригади, які на друзки рвуть російських окупантів з повітря", - йдеться у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Голий окупант конає в районі Новомихайлівки від атаки наших десантників. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17337) знищення (7216) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199) дрони (4689)


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Топ коментарі
+20
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...За музичний супровід-респект окремий...
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15.05.2024 09:50
+18
Ніколи не набридне такі відео дивитися ))
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15.05.2024 09:49
+8
Солдат "второй армии мира" бреде українською польовою дорогою і гине від мирного українського дрона.
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15.05.2024 10:44
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Ніколи не набридне такі відео дивитися ))
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15.05.2024 09:49 Відповісти
👍
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15.05.2024 12:32 Відповісти
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...За музичний супровід-респект окремий...
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15.05.2024 09:50 Відповісти
Кобзонят))))у лысого *** давыдыча такой славы за жизнь не было с его днем победы)как с22 года.
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15.05.2024 09:58 Відповісти
Солдат "второй армии мира" бреде українською польовою дорогою і гине від мирного українського дрона.
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15.05.2024 10:44 Відповісти
останній зробив "відео кліп"
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15.05.2024 10:49 Відповісти
Авторам подяка за кліп. БРАВО.
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15.05.2024 11:06 Відповісти
Дивно, чому орки, так здалеку, за смертю йдуть!??
Прутіну і Матвієнко, приємно і смішно від цього !! Дурнів здихалися…
Сруськай міф… на Берлін за нємкамі… можем пафтаріть…
Загадили в Україні, падлюки мацковські територію…
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15.05.2024 11:57 Відповісти
последний блым-блым зенками
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15.05.2024 12:18 Відповісти
"Російський гвардійський спецзагін ім. Йосипа Кобзона"
Я люблю тебя, жизнь - *****
Цікаво, гвардійці вони тому, що імені йосі - тіпа дєрзкіє, не засцяли так найменуватись.
200 ОМСБр - пам'ятаємо (земля бетоном) теж були крутьки
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15.05.2024 13:15 Відповісти
))))
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15.05.2024 14:05 Відповісти
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15.05.2024 14:13 Відповісти
1:09 нехай дружіна побачіть що насправжді е "ногі заплетаются"
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15.05.2024 16:03 Відповісти
Рекомендується людям, які потребують психічної стабілізації.
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15.05.2024 16:20 Відповісти
Nice episode of this amazing series... Looking forward to the sequel.
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15.05.2024 17:54 Відповісти
 
 