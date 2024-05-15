Операторы дронов 79-й бригады кобзонят оккупантов вблизи Новомихайловки на Донетчине. ВИДЕО 18+
Операторы роты ударных БпАК "PERUN GROUP" 79-й десантно-штурмовой бригады уничтожили около десятка оккупантов вблизи Новомихайловки в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов.
"Российский гвардейский спецотряд им. Иосифа Кобзона закрепляется на выгодных рубежах под Новомихайловкой. Кадры от пилотов роты ударных БпАК "PERUN GROUP" 79-й десантно-штурмовой бригады, которые в щепки рвут российских оккупантов с воздуха", - говорится в комментарии к записи.
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Прутіну і Матвієнко, приємно і смішно від цього !! Дурнів здихалися…
Сруськай міф… на Берлін за нємкамі… можем пафтаріть…
Загадили в Україні, падлюки мацковські територію…
Я люблю тебя, жизнь - *****
Цікаво, гвардійці вони тому, що імені йосі - тіпа дєрзкіє, не засцяли так найменуватись.
200 ОМСБр - пам'ятаємо (земля бетоном) теж були крутьки