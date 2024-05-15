Операторы дронов 79-й бригады кобзонят оккупантов вблизи Новомихайловки на Донетчине. ВИДЕО 18+

Операторы роты ударных БпАК "PERUN GROUP" 79-й десантно-штурмовой бригады уничтожили около десятка оккупантов вблизи Новомихайловки в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов.

"Российский гвардейский спецотряд им. Иосифа Кобзона закрепляется на выгодных рубежах под Новомихайловкой. Кадры от пилотов роты ударных БпАК "PERUN GROUP" 79-й десантно-штурмовой бригады, которые в щепки рвут российских оккупантов с воздуха", - говорится в комментарии к записи.

Также смотрите: Силы обороны уничтожили российскую БМП-2 вместе с десантом. ВИДЕО