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Новости Видео Война
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Операторы дронов 79-й бригады кобзонят оккупантов вблизи Новомихайловки на Донетчине. ВИДЕО 18+

Операторы роты ударных БпАК "PERUN GROUP" 79-й десантно-штурмовой бригады уничтожили около десятка оккупантов вблизи Новомихайловки в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов.

"Российский гвардейский спецотряд им. Иосифа Кобзона закрепляется на выгодных рубежах под Новомихайловкой. Кадры от пилотов роты ударных БпАК "PERUN GROUP" 79-й десантно-штурмовой бригады, которые в щепки рвут российских оккупантов с воздуха", - говорится в комментарии к записи.

Также смотрите: Силы обороны уничтожили российскую БМП-2 вместе с десантом. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19188) уничтожение (6904) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195) дроны (3908)


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Топ комментарии
+20
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...За музичний супровід-респект окремий...
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15.05.2024 09:50
+18
Ніколи не набридне такі відео дивитися ))
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15.05.2024 09:49
+8
Солдат "второй армии мира" бреде українською польовою дорогою і гине від мирного українського дрона.
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15.05.2024 10:44
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Ніколи не набридне такі відео дивитися ))
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15.05.2024 09:49 Ответить
👍
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15.05.2024 12:32 Ответить
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...За музичний супровід-респект окремий...
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15.05.2024 09:50 Ответить
Кобзонят))))у лысого *** давыдыча такой славы за жизнь не было с его днем победы)как с22 года.
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15.05.2024 09:58 Ответить
Солдат "второй армии мира" бреде українською польовою дорогою і гине від мирного українського дрона.
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15.05.2024 10:44 Ответить
останній зробив "відео кліп"
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15.05.2024 10:49 Ответить
Авторам подяка за кліп. БРАВО.
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15.05.2024 11:06 Ответить
Дивно, чому орки, так здалеку, за смертю йдуть!??
Прутіну і Матвієнко, приємно і смішно від цього !! Дурнів здихалися…
Сруськай міф… на Берлін за нємкамі… можем пафтаріть…
Загадили в Україні, падлюки мацковські територію…
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15.05.2024 11:57 Ответить
последний блым-блым зенками
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15.05.2024 12:18 Ответить
"Російський гвардійський спецзагін ім. Йосипа Кобзона"
Я люблю тебя, жизнь - *****
Цікаво, гвардійці вони тому, що імені йосі - тіпа дєрзкіє, не засцяли так найменуватись.
200 ОМСБр - пам'ятаємо (земля бетоном) теж були крутьки
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15.05.2024 13:15 Ответить
))))
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15.05.2024 14:05 Ответить
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15.05.2024 14:13 Ответить
1:09 нехай дружіна побачіть що насправжді е "ногі заплетаются"
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15.05.2024 16:03 Ответить
Рекомендується людям, які потребують психічної стабілізації.
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15.05.2024 16:20 Ответить
Nice episode of this amazing series... Looking forward to the sequel.
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15.05.2024 17:54 Ответить
 
 