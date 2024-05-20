Снайперы уничтожают вражескую разведгруппу на харьковском направлении. ВИДЕО

Снайперы бригады "Спартан" ликвидировали двух вражеских разведчиков на харьковском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты успешной боевой работы украинских воинов опубликованы в соцсетях.

"Снайперская пара бригады "Спартан" уничтожила вражескую разведывательную группу на Харьковском направлении. Уничтожены два оккупанта", - говорится в комментарии к видео.

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Наступление РФ в Харьковской области

Утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине. Одной из целей страны-агрессора является город Волчанск, захват которого позволит создать плацдарм для дальнейших ударов по позициям ВСУ.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

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Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

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