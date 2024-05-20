Снайперы уничтожают вражескую разведгруппу на харьковском направлении. ВИДЕО
Снайперы бригады "Спартан" ликвидировали двух вражеских разведчиков на харьковском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты успешной боевой работы украинских воинов опубликованы в соцсетях.
"Снайперская пара бригады "Спартан" уничтожила вражескую разведывательную группу на Харьковском направлении. Уничтожены два оккупанта", - говорится в комментарии к видео.
Наступление РФ в Харьковской области
Утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине. Одной из целей страны-агрессора является город Волчанск, захват которого позволит создать плацдарм для дальнейших ударов по позициям ВСУ.
Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.
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Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.
В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.
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