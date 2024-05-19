Министр обороны Британии Шеппс уверен, что Украина сможет отразить российское наступление на Харьковщине

Глава оборонного ведомства Великобритании Грант Шеппс выразил уверенность в способности ВСУ отразить российское наступление на Харьковщине. Однако, по его мнению, следующие несколько недель будут сложными.

Об этом он сказал в интервью Sky News, пишет "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ.

Министр обороны Великобритании Шеппс считает, что Силы обороны Украины смогут отразить наступательные действия российской армии на Харьковщине. В то же время, британский министр отметил, что этого российского наступления могло бы и не быть, если бы не было задержек с доставкой дополнительной помощи для Украины. Он напомнил, что Конгресс США затягивал с выделением помощи Украине. По его словам, этим перерывом воспользовались россияне.

Шеппс также призвал страны Европы увеличить свои оборонные расходы. Он добавил, что мир должен понять, что "идет экзистенциальная война за демократию и способ управления миром".

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К слову, в интервью Sky News глава оборонного ведомства Великобритании Грант Шеппс заявил, что союзники должны предоставить Украине оружие большой дальности и позволить использовать его для ударов по Крыму. В частности, он призвал Германию предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Кроме этого, он рассказал, что в течение мая Украина получит от Британии 100 ракет для ПВО.

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