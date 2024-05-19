Министр обороны Британии Шеппс о союзе России и Китая: Прямая угроза нашему образу жизни
Министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что союз между Россией и Китаем, представляет угрозу для западных стран.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
При обсуждении растущего влияния союза России и Китая во всем мире, Шеппс заявил, что это "прямая угроза нашему образу жизни".
"Если мы ценим нашу свободу и лелеем нашу демократию, мы должны быть обеспокоены тем, что они объединяются", - отметил он.
Как отмечается, эти комментарии прозвучали после недавней поездки Владимира Путина в Китай, где он и лидер КНР Си Цзиньпин пообещали усилить сотрудничество против "сдерживания" их стран со стороны США и предупредили о росте ядерной напряженности в отношениях с Западом.
Кроме того, относительно войны РФ против Украины министр обороны Великобритании отметил, что другие европейские страны должны оказывать больше помощи.
"Мы находимся в экзистенциальной битве за то, как мы управляем мировым порядком. Мы должны выстоять в этой битве", - резюмировал Шеппс.
Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным пообещал оставаться "добрым соседом и надежным партнером России", а также укреплять многовековую дружбу между двумя народами.
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(так, мені відомо, що таке ASML і відомо про ембарґо)
- ви вивезли свої виробництва в Азію
- ви запросили Азію до себе і тепер араби уже мери англійських міст
- при тому самі перестали розмножуватись
- при тому закривали очі шо РФ не демократія і КГБшна кормушка
а потім чешетесь що щось пішло не так. ДИвно да?