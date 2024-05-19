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Министр обороны Британии Шеппс о союзе России и Китая: Прямая угроза нашему образу жизни

грант,шеппс

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что союз между Россией и Китаем, представляет угрозу для западных стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

При обсуждении растущего влияния союза России и Китая во всем мире, Шеппс заявил, что это "прямая угроза нашему образу жизни".

"Если мы ценим нашу свободу и лелеем нашу демократию, мы должны быть обеспокоены тем, что они объединяются", - отметил он.

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Как отмечается, эти комментарии прозвучали после недавней поездки Владимира Путина в Китай, где он и лидер КНР Си Цзиньпин пообещали усилить сотрудничество против "сдерживания" их стран со стороны США и предупредили о росте ядерной напряженности в отношениях с Западом.

Кроме того, относительно войны РФ против Украины министр обороны Великобритании отметил, что другие европейские страны должны оказывать больше помощи.

"Мы находимся в экзистенциальной битве за то, как мы управляем мировым порядком. Мы должны выстоять в этой битве", - резюмировал Шеппс.

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Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным пообещал оставаться "добрым соседом и надежным партнером России", а также укреплять многовековую дружбу между двумя народами.

Автор: 

Великобритания (4931) Китай (2933) россия (95402) Грант Шеппс (56)


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Топ комментарии
+11
Така велика загроза що ви ще виробництв в Китаї розмістите і будете тримати свій ринок відкритий для їх продукції...
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19.05.2024 14:38
+7
так оголосіть їх всім цивілізованим світом ворогами демократії та варварами!
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19.05.2024 14:43
+7
Китай не доріс до того щоб за когось впрягатися і претендувати на роль "світового поліцейського". Це милька бульбашка. Забрати замовлення, інвестиції та технічну документацію і за 30 років там знову почнеться "культурна революція"... Китай це "тигр з туалетного паперу" Мао...
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19.05.2024 15:01
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Правила форума Совет форумчан
Така велика загроза що ви ще виробництв в Китаї розмістите і будете тримати свій ринок відкритий для їх продукції...
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19.05.2024 14:38 Ответить
а скільки китайських студентів в британії...знання їм передають, навчають. Придурки
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19.05.2024 16:05 Ответить
business as usual
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19.05.2024 16:32 Ответить
так оголосіть їх всім цивілізованим світом ворогами демократії та варварами!
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19.05.2024 14:43 Ответить
👍
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19.05.2024 14:47 Ответить
і шо далі
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19.05.2024 15:23 Ответить
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19.05.2024 14:44 Ответить
Ти ба, загрозу роздивилися ...а 20 років по тому , окулярів ще не винайшли ...? Бачіте що не завжди буває так : той хто платить ...той музику замовляє ...підгодували китайців з московією ЄС та США своїм салом , та по своєї шкурі ,тепер дивіться шоб вони вам її не здерли
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19.05.2024 14:46 Ответить
Правду кажучи якщо б Китай серйозно впрягся за москалів, Україну неврятувало б ніщо, навіть війська США, як було в Кореї та Вьєтнамі навіть коли Америка ще була могутньою країною.
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19.05.2024 14:52 Ответить
Китай не доріс до того щоб за когось впрягатися і претендувати на роль "світового поліцейського". Це милька бульбашка. Забрати замовлення, інвестиції та технічну документацію і за 30 років там знову почнеться "культурна революція"... Китай це "тигр з туалетного паперу" Мао...
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19.05.2024 15:01 Ответить
Згоден - Ден Сяо Пін заклав гарну матрицю розвитку, а Сі почав її ламати, фактично повертає КНР в часи Мао.
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19.05.2024 15:09 Ответить
Забрати то можна, да хто ж тепер віддасть, флот уже більший ніж США, промисловість також, людський ресурс безмежний, по ядерному потенціалу китайці швидко наздоганяють під обісрату мовчанку МАГАТе
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19.05.2024 15:11 Ответить
Китай вже років 7 як повністю відрізали від нано технологій. Все що у них зараз є з ********* то вкрадені шматочки вчорашнього дня і глибока економічна криза, яку Сі намагається маскувати "мілітарно-миролюбною риторикою" і переслідуванням місцевих "буржуїнів". Їм вдалося суттєво покращити становище 24 роки назад за рахунок приєднання Гонконгу. Тепер хочуть "возєднатися" з Тайванем...
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19.05.2024 15:28 Ответить
Ви глибоко помиляєтеся. Особливо щодо нанотехнологій.

(так, мені відомо, що таке ASML і відомо про ембарґо)
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19.05.2024 22:32 Ответить
Таки да
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19.05.2024 15:27 Ответить
То може спосіб життя тре змінювати?
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19.05.2024 14:55 Ответить
Вони хоч не вибирають клована на 5-ий рік війни
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19.05.2024 15:03 Ответить
вони вибрали Дзвінкого Пня
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19.05.2024 15:34 Ответить
Способ жизни менять надо,а не идти на поводу у провозглашавших во время выборов в государствах не выполнимые прожекты. .Исходить надо,что каждый человек личность!!!Мы все разные.Отсюда наверное пора подходить в обществах с дифференциальным принципом, не нарушая демократичных устоев.У власти должны быть эффективные менеджеры,а не популисты, толстосумы, шулеры и мошенники.Эффективный менеджер - это тот кто в результате своей работы получает наибольший процент прибыли.Не надо путать с количеством отчислений(денег) в бюджет государства.Как пример Хозяин на средства производства, с большим товарооборотом, имеет прибыль 2-7% а отчисляет с неё чуть ли не 90% и при этом он становится нечувствительным к внешним влияние и изменениям спроса. А у мелкого предпринимателя 30-45% прибыли,Бизнес его всегда с обратной связью.Он очень чувствителен к прибыли и потребностям общесва. Первые на роль управлением государством явно не подходят, и являются первыми претендентами залазить в казну государств, нарушая законы,вторые - это лучшие представители для поднятия экономики обществ с балансированным бюджетом. .В обществах демократических,источником прогресса человечества,, должно поменяться всеобщее выборное право,которое уже становится неприемлимым для 21 века.
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19.05.2024 16:26 Ответить
Кто покупает смартфон китайского бреда, тот спонсирует войну орды против цивилизации.
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19.05.2024 15:07 Ответить
В китайських брендах скільки складових і скопійованих продуктів західних технологій? Так отож! Це зветься глобалізація світової економіки.
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19.05.2024 15:11 Ответить
И что? Вот долбят сейчас дроны рашистские НПЗ, а восстанавливать их нечем. Так же и китайские смартфоны: не будут покупаться - не будут производиться, а значит денег на войну будет меньше.
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19.05.2024 16:14 Ответить
5 років тому галаксі)))
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19.05.2024 15:28 Ответить
А є не китайський?
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19.05.2024 15:49 Ответить
Есть: Сони, Самсунг, Яблоко.
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19.05.2024 16:06 Ответить
Самсунг і Соні то взагалі використовує китайських і індійських розробників а все збирається в Китаю і є тим самим китайським телефоном... Айфон хоч Індію і Мексику а білі комірці в штатах
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19.05.2024 16:28 Ответить
Можно фамилии китайских и индийских разработчиков создающих Самсунг и Сони?
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19.05.2024 21:18 Ответить
А айфон зроблений фоксоном чим відрізняється?
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19.05.2024 15:57 Ответить
Тем, что они не китайский, а только собирается в Китае.
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19.05.2024 16:07 Ответить
Чим це відрізняється Xioami також збирає в Китаю з частини Тайванських чіпів
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19.05.2024 16:30 Ответить
Адидас тоже в Китае шьется. Что же так туго?
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19.05.2024 21:15 Ответить
Вы правильно подстраховались не написав "китайского производства", но и от брендов остался один бренд.
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19.05.2024 16:09 Ответить
Я правильно написал. Причем тут "подстраховался"? Подстраховался от чего?
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19.05.2024 16:16 Ответить
Клоуни...
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19.05.2024 15:13 Ответить
Для КНР рф склад дисконтної сировини і майбутня територія для розселення своєї популяції. Вони просто стежать, щоб те що вони вважають своїм не попало в чужі руки.
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19.05.2024 15:15 Ответить
В гонитві за надприбутками західні країни виростили двох монстрі
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19.05.2024 15:25 Ответить
які їх і зїдять
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19.05.2024 16:07 Ответить
Дорогі европейці

- ви вивезли свої виробництва в Азію

- ви запросили Азію до себе і тепер араби уже мери англійських міст

- при тому самі перестали розмножуватись

- при тому закривали очі шо РФ не демократія і КГБшна кормушка

а потім чешетесь що щось пішло не так. ДИвно да?
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20.05.2024 00:17 Ответить
 
 