Министр обороны Британии Шеппс о союзе России и Китая: Прямая угроза нашему образу жизни

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что союз между Россией и Китаем, представляет угрозу для западных стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

При обсуждении растущего влияния союза России и Китая во всем мире, Шеппс заявил, что это "прямая угроза нашему образу жизни".

"Если мы ценим нашу свободу и лелеем нашу демократию, мы должны быть обеспокоены тем, что они объединяются", - отметил он.

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Как отмечается, эти комментарии прозвучали после недавней поездки Владимира Путина в Китай, где он и лидер КНР Си Цзиньпин пообещали усилить сотрудничество против "сдерживания" их стран со стороны США и предупредили о росте ядерной напряженности в отношениях с Западом.

Кроме того, относительно войны РФ против Украины министр обороны Великобритании отметил, что другие европейские страны должны оказывать больше помощи.

"Мы находимся в экзистенциальной битве за то, как мы управляем мировым порядком. Мы должны выстоять в этой битве", - резюмировал Шеппс.

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Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным пообещал оставаться "добрым соседом и надежным партнером России", а также укреплять многовековую дружбу между двумя народами.