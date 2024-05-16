Китай різко збільшив експорт до Росії сировини для виробництва боєприпасів, – NHK

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Китай різко збільшив експорт до Росії нітроцелюлози, яку можна використовувати для виробництва боєприпасів.

Про це свідчать дані митних органів Китаю, проаналізовані японським суспільним мовником NHK.

Зокрема, з 2015 до 2021 року Китай майже не експортував нітроцелюлозу до РФ, однак з травня 2022 року постачання цієї сировини російським замовникам різко зросло.

У підсумку, у 2022 році Китай експортував до Росії більше 700 тонн нітроцелюлози. У 2023 році цей обсяг збільшився майже вдвічі та перевищив 1 300 тонн. З січня до березня 2024 року вже було експортовано близько 110 тонн.

Нітроцелюлоза – легкозаймиста сполука, яка використовується у виробництві фарб, лаків і чорнил, а також вибухівки та боєприпасів.

Читайте також: Китай не допоможе "Газпрому" компенсувати збитки від втрати ринку ЄС, – Reuters

Китай експортує нітроцелюлозу до різних країн, включаючи США та Францію. Проте США стурбовані експортом Китаєм матеріалів подвійного призначення до Росії.

Під час візиту до Китаю у квітні держсекретар США Ентоні Блінкен передав ці побоювання лідеру КНР Сі Цзіньпіну та іншим високопосадовцям.

Як повідомлялося, офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь 16 травня заявив, що Китай контролює експорт матеріалів подвійного призначення і розкритикував звинувачення США.