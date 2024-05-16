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Новини
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Китай різко збільшив експорт до Росії сировини для виробництва боєприпасів, – NHK

завод,порох,перм

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Китай різко збільшив експорт до Росії нітроцелюлози, яку можна використовувати для виробництва боєприпасів.

Про це свідчать дані митних органів Китаю, проаналізовані японським суспільним мовником NHK.

Зокрема, з 2015 до 2021 року Китай майже не експортував нітроцелюлозу до РФ, однак з травня 2022 року постачання цієї сировини російським замовникам різко зросло.

У підсумку, у 2022 році Китай експортував до Росії більше 700 тонн нітроцелюлози. У 2023 році цей обсяг збільшився майже вдвічі та перевищив 1 300 тонн. З січня до березня 2024 року вже було експортовано близько 110 тонн.

Нітроцелюлоза – легкозаймиста сполука, яка використовується у виробництві фарб, лаків і чорнил, а також вибухівки та боєприпасів.

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Китай експортує нітроцелюлозу до різних країн, включаючи США та Францію. Проте США стурбовані експортом Китаєм матеріалів подвійного призначення до Росії.

Під час візиту до Китаю у квітні держсекретар США Ентоні Блінкен передав ці побоювання лідеру КНР Сі Цзіньпіну та іншим високопосадовцям.

Як повідомлялося, офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь 16 травня заявив, що Китай контролює експорт матеріалів подвійного призначення і розкритикував звинувачення США.

Автор: 

боєприпаси (137) вибух (60) вибухівка (15) Китай (2121)


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Топ коментарі
+5
Клав китай велику купу на всі попередження США. Докерувалися світом, диктатори обросли владою і мали вони всіх на увазі
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16.05.2024 17:45
+4
Ну и где последнее американское предупреждение?
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16.05.2024 17:29
+4
українці заручники
- самотужки виграти нереально
- без поставок зброї програш 99.9%
- при такій кількості московитів а також підтримці китайцями війна буде десятиліттями
- цивілізованому світові нічого не загрожує при будь якому роскладі (ядерну війну ніхто починати не буде)
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16.05.2024 19:01
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Говорили, що китайців, які продавали для ЗСУ безпілотники, посадили до кінця життя.
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16.05.2024 17:25 Відповісти
є лінк? бо таке навіть не гуглиться
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16.05.2024 17:30 Відповісти
Який лінк? Який лінк в тоталітарній державі. Чи те, що китай підтримує рашу (влада) це невідомий факт? Чи може тих китайців, які продавали комптери для ЗСУ нагородили? Орден дали?
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16.05.2024 17:33 Відповісти
випускайте агрохіміка, там і пластіку робити не треба - свій в пекін!
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16.05.2024 17:28 Відповісти
Ну и где последнее американское предупреждение?
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16.05.2024 17:29 Відповісти
а шо б мені гамбургерів не їсти - знову американці?
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16.05.2024 17:32 Відповісти
Так они же грозили Китаю недавно натянуть глаз на жопу за поставки в Рашку.
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16.05.2024 18:05 Відповісти
це вам так новини в телемарофоні подють?
до речі, ви не пили з будангой кофе десь рік тому в Ялті?
закінчюйте вже це все - дорослішайте...
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16.05.2024 18:10 Відповісти
К вашему свединью телевизор выключил на второй день войны,так что мимо..
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16.05.2024 22:12 Відповісти
Висловили занепокоєння 🤦🤦
Як жи це звучить жалюгідно
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16.05.2024 17:29 Відповісти
трюдo он нічого навіть і не вислюловлює - сховався десь в кущіку і не відсвічює...
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16.05.2024 17:34 Відповісти
Ну, тодінам *******.
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16.05.2024 17:29 Відповісти
Так це санкції!
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16.05.2024 17:36 Відповісти
Клав китай велику купу на всі попередження США. Докерувалися світом, диктатори обросли владою і мали вони всіх на увазі
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16.05.2024 17:45 Відповісти
В один 152 мм снаряд іде біля 5 кг вибухавки, 100 тон це на 20 000 снарядів
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16.05.2024 17:55 Відповісти
Це вершина айсбергу, поставляють порох у промислових масштабах,але визнати це означало б визнати що обісралися з санкціями
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16.05.2024 18:05 Відповісти
Бачу Тоні Блінкен дарма туди їздив на поклони жинпіню...китай х*й ложив на СшеА і Европітеків і воює в 3-й світовій тільки Україна. Але схоже що західні олігофрени не розуміють що це тількі початок
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16.05.2024 18:11 Відповісти
Ні вони просто заробляють на торгівлі з Китаєм і спокійно живуть тому що їм нічого наразі не загрожує поки війна в Україні...
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16.05.2024 18:47 Відповісти
І ескалації не бояться на відміну від деяких..
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16.05.2024 18:19 Відповісти
До того заводу що-небуть долітить? Було б гарно…
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16.05.2024 18:48 Відповісти
українці заручники
- самотужки виграти нереально
- без поставок зброї програш 99.9%
- при такій кількості московитів а також підтримці китайцями війна буде десятиліттями
- цивілізованому світові нічого не загрожує при будь якому роскладі (ядерну війну ніхто починати не буде)
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16.05.2024 19:01 Відповісти
всі хотіли дешеву робочу силу???Получайте!Бо нехер комунякам давати розвиватись ні одним ні другим.Вони тобі потім не один ніж вставлять!
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16.05.2024 19:09 Відповісти
"сша обеспокоены экспортом китаем материалов двойного назначения в роZZию". А работающими до сих пор в китае 10.000 американских компаний и 300 американских компаний в роZZии, платящих налоги в этих странах, байденовскую администрацию не беспокоит ?
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16.05.2024 19:30 Відповісти
Прибавте сюда еще несколько тысяч европейских компаний и вы получите ответ на вопрос: "Почему у Запада нет реальных рычагов влияния на Китай".
Триллионы долларов инвестиций терять никто не может себе позволить. Т.к. это приведет не просто к мировому экономическому кризису, но и революционным ситуациям. Лавинообразные банкротства приведут к миллионам безработных на Западе.
Надо это Западу?
И Китай все это очень четко понимает. Собака лает, а караван идет ...
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16.05.2024 20:53 Відповісти
вже давно час настав прикрити для китайозів інвестиції і технології, якщо такі величні і розумні, користуйтеся своїм розумом і своїми грошима, а як нема, то сидіть тихенько і не гавкайте
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16.05.2024 20:00 Відповісти

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