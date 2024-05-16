Китай різко збільшив експорт до Росії сировини для виробництва боєприпасів, – NHK
Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Китай різко збільшив експорт до Росії нітроцелюлози, яку можна використовувати для виробництва боєприпасів.
Про це свідчать дані митних органів Китаю, проаналізовані японським суспільним мовником NHK.
Зокрема, з 2015 до 2021 року Китай майже не експортував нітроцелюлозу до РФ, однак з травня 2022 року постачання цієї сировини російським замовникам різко зросло.
У підсумку, у 2022 році Китай експортував до Росії більше 700 тонн нітроцелюлози. У 2023 році цей обсяг збільшився майже вдвічі та перевищив 1 300 тонн. З січня до березня 2024 року вже було експортовано близько 110 тонн.
Нітроцелюлоза – легкозаймиста сполука, яка використовується у виробництві фарб, лаків і чорнил, а також вибухівки та боєприпасів.
Китай експортує нітроцелюлозу до різних країн, включаючи США та Францію. Проте США стурбовані експортом Китаєм матеріалів подвійного призначення до Росії.
Під час візиту до Китаю у квітні держсекретар США Ентоні Блінкен передав ці побоювання лідеру КНР Сі Цзіньпіну та іншим високопосадовцям.
Як повідомлялося, офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь 16 травня заявив, що Китай контролює експорт матеріалів подвійного призначення і розкритикував звинувачення США.
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до речі, ви не пили з будангой кофе десь рік тому в Ялті?
закінчюйте вже це все - дорослішайте...
Як жи це звучить жалюгідно
- самотужки виграти нереально
- без поставок зброї програш 99.9%
- при такій кількості московитів а також підтримці китайцями війна буде десятиліттями
- цивілізованому світові нічого не загрожує при будь якому роскладі (ядерну війну ніхто починати не буде)
Триллионы долларов инвестиций терять никто не может себе позволить. Т.к. это приведет не просто к мировому экономическому кризису, но и революционным ситуациям. Лавинообразные банкротства приведут к миллионам безработных на Западе.
Надо это Западу?
И Китай все это очень четко понимает. Собака лает, а караван идет ...