Китай не допоможе "Газпрому" компенсувати збитки від втрати ринку ЄС, – Reuters

Колись найприбутковішій російській компанії "Газпром" загрожує тривалий період поганих фінансових результатів, оскільки компенсувати втрачений ринок Європи збільшенням внутрішніх продажів та експорту до Китаю не вдається.

Проблеми "Газпрому" відображають глибокий вплив європейських санкцій на російську газову промисловість, а також обмеженість партнерства Москви з Китаєм, пише Reuters.

Після падіння торгівлі газом з Європою "Газпром" оголосив про річний чистий збиток минулого року у розмірі $7 мільярдів, вперше з 1999 року.

За підрахунками Reuters, у 2022 році Росія поставила до Європи різними маршрутами близько 63,8 мільярда кубометрів газу. У 2023 році цей обсяг впав ще на 55,6% – до 28,3 млрд кубометрів. При цьому у 2018 році "Газпром" експортував до країн далекого зарубіжжя, включно з ЄС та Туреччиною, понад 200 мільярдів кубометрів газу.

Наразі Росія прагне збільшити експорт газу трубопроводами до Китаю до 100 млрд кубометрів на рік до 2030 року. Для цього "Газпром" планує збільшити потужність газогону "Сила Сибіру" до 38 млрд кубометрів до кінця цього року. Крім того, у 2022 році Москва і Пекін домовилися про експорт 10 млрд кубометрів газу з тихоокеанського острова Сахалін.

Однак найбільша надія Росії на збільшення експорту газу до Китаю – трубопровід "Сила Сибіру 2" через Монголію потужністю 50 млрд кубометрів на рік. Проте проєкт досі не затверджено через відсутність домовленості щодо цін.

"Хоча "Газпром" отримає деякі додаткові доходи від експорту, якщо всі ці трубопроводи будуть запущені, він ніколи не зможе повністю компенсувати втрачений бізнес у Європі", – визнає директорка з досліджень газового ринку компанії Wood Mackenzie Катерина Філіппенко.

Росія також намагалася створити газовий хаб у Туреччині, цю ідею Володимир Путін вперше озвучив у жовтні 2022 року. Однак відтоді про суттєвий прогрес у цьому напрямку не повідомлялося.

При цьому навіть якщо "Газпром" зможе збільшити постачання газу до Китаю трубопроводами, доходи від продажів будуть набагато нижчими, ніж у Європі.

За даними московської брокерської компанії BCS, виручка "Газпрому" від продажу газу в Європу в 2015-2019 роках становила в середньому $3,3 млрд на місяць. Водночас загальний виторг від експорту газу до Китаю у 2023 році могла становити $6,5 млрд за весь рік.

У 2023 році російський трубопровідний газ продавався Китаю за ціною $6,6 за мільйон британських теплових одиниць (Btu), яка знизилася у першому кварталі 2024 року до $6,4 за млн Btu. При цьому середня ціна російського газу у Європі минулого року була вдвічі вищою – $12,9 за млн Btu.

Водночас російський уряд прогнозує, що ціна на газ для Китаю продовжить поступово знижуватися протягом наступних чотирьох років, найгірший сценарій не виключає падіння ціни на 45% – до $156,7 за тис. кубометрів (близько $4,4 за млн Btu) у 2027 році.

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Як повідомлялося, минулого тижня російський "Газпром" визнав чистий збиток за 2023 рік у розмірі 629,1 млрд руб. ($6,84 млрд) після чистого прибутку 1,23 трлн руб. роком раніше.

Для порівняння, за 2021 рік російський газовий монополіст отримав 2,68 трлн рублів чистого прибутку. Востаннє перед цим "Газпром" фіксував збиток ще у 1998 році.

Доходи "Газпрому" знижуються через втрату європейського ринку експорту газу, який був найприбутковішим його бізнесом у сегменті продажу палива. Зокрема, 2023 року постачання російського газу до Європи трубопроводами впали до 28,3 млрд кубометрів.