Китай суворо контролює експорт товарів подвійного призначення, - речник МЗС Ван Веньбінь
В уряді Китаю заявили, що КНР відповідально ставиться до експорту військової продукції і суворо контролює експорт товарів подвійного призначення.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, коментуючи інформацію про використання військами РФ продукції китайських компаній у війні проти України.
"Китай виважено та відповідально ставиться до експорту військової продукції і суворо контролює експорт товарів подвійного призначення, включно з безпілотниками цивільного використання", - сказав він.
Речник вкотре заявив, що Китай не є "творцем чи учасником української кризи", а також що Пекін "не сидів склавши руки", а всіляко сприяв мирним переговорам. І "перекладання провини на Китай не вирішить кризу".
Ван Веньбінь заявив, що між Китаєм і Росією є "звичайна" торгівля, і закликав не порушувати "законні права та інтереси" КНР.
"Звичайна торгівля Китаю з Росією… відповідає правилам СОТ і ринковим принципам, не націлена на будь-яку третю сторону і не повинна піддаватися зовнішньому втручанню чи примусу", - сказав речник.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завдяки технологічній підтримці з боку Китаю Росія досі має можливість вести війну проти України. КНР постачає в РФ електроніку та технології для виробництва ракет, дронів та іншої зброї.
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