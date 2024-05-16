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Новини
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Китай суворо контролює експорт товарів подвійного призначення, - речник МЗС Ван Веньбінь

китай,ван,веньбінь

В уряді Китаю заявили, що КНР відповідально ставиться до експорту військової продукції і суворо контролює експорт товарів подвійного призначення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, коментуючи інформацію про використання військами РФ продукції китайських компаній у війні проти України.

"Китай виважено та відповідально ставиться до експорту військової продукції і суворо контролює експорт товарів подвійного призначення, включно з безпілотниками цивільного використання", - сказав він.

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Речник вкотре заявив, що Китай не є "творцем чи учасником української кризи", а також що Пекін "не сидів склавши руки", а всіляко сприяв мирним переговорам. І "перекладання провини на Китай не вирішить кризу".

Ван Веньбінь заявив, що між Китаєм і Росією є "звичайна" торгівля, і закликав не порушувати "законні права та інтереси" КНР.

"Звичайна торгівля Китаю з Росією… відповідає правилам СОТ і ринковим принципам, не націлена на будь-яку третю сторону і не повинна піддаватися зовнішньому втручанню чи примусу", - сказав речник.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завдяки технологічній підтримці з боку Китаю Росія досі має можливість вести війну проти України. КНР постачає в РФ електроніку та технології для виробництва ракет, дронів та іншої зброї.

Автор: 

Китай (4501) торгівля (1258)


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Топ коментарі
+10
Й@бане жовтопике брехло🤮
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16.05.2024 13:32
+9
Суворо контролюють, щоб підарашка отримала все, що їй потрібно!?!?
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16.05.2024 13:33
+6
Та ну нах - ******* і не сміється
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16.05.2024 13:32
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Й@бане жовтопике брехло🤮
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16.05.2024 13:32 Відповісти
Та ну нах - ******* і не сміється
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16.05.2024 13:32 Відповісти
Суворо контролюють, щоб підарашка отримала все, що їй потрібно!?!?
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16.05.2024 13:33 Відповісти
***** і в'***** прости господі
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16.05.2024 13:34 Відповісти
Той, хто вірить комуністам - довбойоб, той,хто вірить китайцям комуністам - довбойоб в кубі ...
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16.05.2024 13:39 Відповісти
Комуняки брешуть, як завжди.
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16.05.2024 13:39 Відповісти
Звісно, контролює.
Щоб потреби руснявого ВПК у комплектуючих до дронів задовільнялись вчасно та у повному обсязі.
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16.05.2024 13:49 Відповісти
останнім часом всі заяви китаю по брехливості не відрізняються від касапських.
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16.05.2024 13:52 Відповісти
Ніякого експорту в рашку, тільки через Киргистан
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16.05.2024 13:58 Відповісти
******
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16.05.2024 14:02 Відповісти
Китайцям вірить - себе не поважать! Цікаву штуку відмітив - США готують як "запасний варіант" евакуацію спеців з Тайваню З розміщенням та працевлаштуванням в США ТОбто - коли китайці навіть захоплять Тайвань - отримають знищену апаратуру і "пустку"Бо спеціалістів вивезуть А вони ж надіються на захоплення саме її та підготовленого персоналу для вироблення мікроелектроніки! А отримають "грусть" у вигляді "пустки" А в цей час США отримають купу "спеців" А "промбаза" уже готова!
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16.05.2024 14:06 Відповісти
 
 