Китай та Росія вважають політичне врегулювання "української кризи" правильним шляхом, - Сі Цзіньпін
Очільник Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай та Росія вважають лише політичне врегулювання правильним шляхом вирішення "української кризи". Позиція Пекіна щодо цього залишається незмінною.
Про це він сказав на пресконференції з російським диктатором Володимиром Путіним у Пекіні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Китай і Росія вважають, що лише політичне врегулювання "української кризи" (так у Китаї називають війну – ред.) є правильним напрямом її вирішення. Позиція Китаю стосовно цього завжди була чіткою і послідовною", - заявив Сі.
За словами лідера КНР, під час врегулювання "кризи" необхідно дотримуватись цілей та принципів Статуту ООН, поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн, враховувати обґрунтовані занепокоєння всіх сторін безпековими питаннями, а також вибудовувати збалансовану, ефективну та стійку архітектуру безпеки.
"Китайська сторона сподівається на якнайшвидше відновлення миру та стабільності на Європейському континенті й готова продовжувати відігравати свою конструктивну роль для цього", - наголосив Сі.
Путін, своєю чергою, подякував китайській стороні "за ініціативи, що висуваються Пекіном для врегулювання "кризи в Україні".
Російський диктатор додав, що домовився з Сі докладно обговорити весь комплекс зовнішньополітичного порядку денного на неформальній зустрічі сьогодні ввечері та, зокрема, "поінформувати голову КНР про ситуацію, що складається навколо "української кризи".
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А якщо ні, то дозвольте "дуже політично" послати вас за курсом того самого расіськага *******.
грібучий цирк по обидві сторони кордону.
мо тим двум дриварасам теж дежпосадовців не достає?
зайняв кімнату, з"їв борщ і тахнув його дружину
а на вимоги покинути чуже житло, маю казати так.
давай домовлятися.....
хочу частку вашої житлової площі, трішки пойобувати вашу дружину і деколи буду робити перекус за ваш рахунок
і поки не домовимось, я далі буду вчиняти те що вчиняв.
Україна не буде капітулювати1
Ідіть в сраку!
СЛАВА УКРАЇНІ!
СЛАВА ЗСУ!
Сі, ***** пасасі!
товарищ Си боится даже Тайвань присоединить, хотя во всём мире признают, что остров является законной территорией Китая.
Китай без рынков Запад - это большой-пребольшой бумажный Тигр ...
Это только в Параше придурашные орки восхищаются "мощью и влиянием" Китая...
Коли японці в 30-40 роках 20 ст. цих косорилих китайських макак мільонами знищували, то теж була китайська "криза"?
в принципі, створити керований хаос (в голові) - один з ключових методів роботи кгб
і не тільки кгб
Путлер і Сі провели переговори в четвер вранці, вони тривали дві з половиною години. Перед цим у Великій залі Народної площі в Пекіні відбулася пишна церемонія привітання.Дводенний візит також стане віддушиною особисто для Адольфа Путлера, який опинився ізгоєм у розвинених країнах світу після вторгнення Кацапiи в Україну. Китай залишається єдиною провідною світовою идержавою, де кацапському отаману гарантований теплий прийом, а не ордер на арешт цього падлюки, виданий у Гаазі за звинуваченням у воєнних злочинах в Україні.
На пару з рашкую не мають ніякого права бути постійними у Радбезі ООН, т.я. зайняли вне статуту місця Тайваню та СРСР. ООН так і не знайшов документів, котрі надають легетивність, не то що бути постійними, але взагалі членами ООН!
ООН на смітник історіі, як і ранішу лігу націй!