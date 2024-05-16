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Новини Війна
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Китай та Росія вважають політичне врегулювання "української кризи" правильним шляхом, - Сі Цзіньпін

Володимир Путін та Сі Цзіньпін

Очільник Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай та Росія вважають лише політичне врегулювання правильним шляхом вирішення "української кризи". Позиція Пекіна щодо цього залишається незмінною.

Про це він сказав на пресконференції з російським диктатором Володимиром Путіним у Пекіні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Китай і Росія вважають, що лише політичне врегулювання "української кризи" (так у Китаї називають війну – ред.) є правильним напрямом її вирішення. Позиція Китаю стосовно цього завжди була чіткою і послідовною", - заявив Сі.

За словами лідера КНР, під час врегулювання "кризи" необхідно дотримуватись цілей та принципів Статуту ООН, поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн, враховувати обґрунтовані занепокоєння всіх сторін безпековими питаннями, а також вибудовувати збалансовану, ефективну та стійку архітектуру безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сі Цзіньпін - Путіну: Китай готовий бути надійним партнером РФ і зміцнювати багатовікову дружбу

"Китайська сторона сподівається на якнайшвидше відновлення миру та стабільності на Європейському континенті й готова продовжувати відігравати свою конструктивну роль для цього", - наголосив Сі.

Путін, своєю чергою, подякував китайській стороні "за ініціативи, що висуваються Пекіном для врегулювання "кризи в Україні".

Російський диктатор додав, що домовився з Сі докладно обговорити весь комплекс зовнішньополітичного порядку денного на неформальній зустрічі сьогодні ввечері та, зокрема, "поінформувати голову КНР про ситуацію, що складається навколо "української кризи".

Читайте також: Європейське турне Сі Цзіньпіна відроджує розкол континенту часів "Холодної війни", - Bloomberg

Автор: 

Китай (4501) росія (64923) Сі Цзіньпін (312)


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Топ коментарі
+41
не україно-російська війна, а російсько-українська війна. спочатку пишеться агресор війни.
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16.05.2024 11:58
+28
я прийшов в квартиру сусіда
зайняв кімнату, з"їв борщ і тахнув його дружину
а на вимоги покинути чуже житло, маю казати так.
давай домовлятися.....
хочу частку вашої житлової площі, трішки пойобувати вашу дружину і деколи буду робити перекус за ваш рахунок
і поки не домовимось, я далі буду вчиняти те що вчиняв.
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16.05.2024 12:00
+25
А ці два підорка знають де -*****?
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16.05.2024 11:58
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Немає ніякої "української кризи", є україно-російська війна ...
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16.05.2024 11:55 Відповісти
не україно-російська війна, а російсько-українська війна. спочатку пишеться агресор війни.
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16.05.2024 11:58 Відповісти
Ось мені цікаво, ті хто верещали не купувати польські товари, китайським гівном затарюються?
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16.05.2024 13:05 Відповісти
Де факто так , а де - юре ? Весь світ дивиться , як після 10 років війна так і не оголошена ...чомусь
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16.05.2024 13:30 Відповісти
Правильно, політично...Виведуть війська, виплатять репарації, злочинці сядуть у буцегарню...
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16.05.2024 13:44 Відповісти
А ці два підорка знають де -*****?
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16.05.2024 11:58 Відповісти
Не сумніваюся,що вассал вкаже своєму жовтопикому сюзерену правильний напрямок.
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16.05.2024 12:07 Відповісти
Якщо це буде "політичний копняк під зад", після якого всі окупанти вилетять з території України та почнуть збирати кошти на репарації, то тоді ok.
А якщо ні, то дозвольте "дуже політично" послати вас за курсом того самого расіськага *******.
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16.05.2024 11:59 Відповісти
Ви , нерозумієте що добровільний вивід російських військ з України неможливий зовсім, тут навіть Сі не указ
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16.05.2024 12:32 Відповісти
Ще Бісмарк вказував на цю особливість московії. Підлий народець і якщо вони вкотре вляпалися у "війну" , то й завершити цей "кризис" потрібно повним знищенням рашистського гнійника на тілі планети. Іншого шляху немає ...
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16.05.2024 13:21 Відповісти
Це неможливо - в цьому ніхто не зацікавлений . І досить вже про це мріяти ...
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16.05.2024 13:32 Відповісти
Тому "душка" Макрон (!!!) і заговорив про направлення військ в Україну, а на ядерний шантаж ***** пообіцяв врізати йому ядеркою превентивно. Через "незацікавленість"?
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16.05.2024 13:52 Відповісти
Знищун звичайний
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20.07.2024 08:56 Відповісти
а от і два ***** з заявами...
грібучий цирк по обидві сторони кордону.
мо тим двум дриварасам теж дежпосадовців не достає?
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16.05.2024 12:00 Відповісти
я прийшов в квартиру сусіда
зайняв кімнату, з"їв борщ і тахнув його дружину
а на вимоги покинути чуже житло, маю казати так.
давай домовлятися.....
хочу частку вашої житлової площі, трішки пойобувати вашу дружину і деколи буду робити перекус за ваш рахунок
і поки не домовимось, я далі буду вчиняти те що вчиняв.
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16.05.2024 12:00 Відповісти
Ну ещё и другой сосед сказал, что это кризис и вина твоего соседа.
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16.05.2024 12:08 Відповісти
Образна вульгарність, але... доволі точно описує ситуацію. При цьому однозначно характеризує тих, хто намагається зобразити всю ту мерзоту, що сталася в реальності, як якусь "українську кризу".
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16.05.2024 14:39 Відповісти
стримувати себе та писати культурно не можу бо наболіло що піпєц
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16.05.2024 14:53 Відповісти
путлєр-в тебе нічого не получиться!
Україна не буде капітулювати1
Ідіть в сраку!
СЛАВА УКРАЇНІ!
СЛАВА ЗСУ!
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16.05.2024 12:00 Відповісти
З якою метою цікавишся?
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16.05.2024 12:20 Відповісти
Капітулювати не буде. Це буде така перемога.
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16.05.2024 12:32 Відповісти
Два хитрожопих - рашка відхватила кусок Украіни і тепер ці ********** називають це кризою - куди далі? -- приіхали
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16.05.2024 12:01 Відповісти
ну так і весь притомний світ теж за політичне врегулювання. тільки після виведення кацапських окупаційних військ з України.
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16.05.2024 12:01 Відповісти
При цьому під "врегулюванням" розуміючи способи і строки виплати компенсацій за нанесену шкоду. Десь так ...
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16.05.2024 13:27 Відповісти
саме так.
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16.05.2024 13:31 Відповісти
Позиція України стосовно цього завжди була чіткою і послідовною:
Сі, ***** пасасі!
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16.05.2024 12:01 Відповісти
ДЕструктивну роль...
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16.05.2024 12:02 Відповісти
Потім Сі дивується чому, незважаючи на розмір економіки, Китай є політичним легковаговиком. Місце в РБ ООН і те подароване Ніксоном.
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16.05.2024 12:05 Відповісти
Ну тогда вопрос к хитрожопым китаёзам. На чьей стороне біл китай в "советском кризисе" 1941-1945 года? Дальше. Зачем китай просил помощи у СССР в своем кризисе в 1939 году на Халкин Голе и в 1945 году? Это же их кризис.
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16.05.2024 12:06 Відповісти
В 41-45 гг. Китай был в составе антигитлеровской коалиции. В 39 году Союз помогал Монголии, а не Китаю. Китаю СССР помогал после вторжения японцев в 37 году. При чём Чан Кайши, потому что был ещё Мао со своими коммунистами. Тем тоже помогали. В общем, в истории разбираться надо, а не валить всё в одну кучу.
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16.05.2024 14:53 Відповісти
Цих двох киньте у вулик!
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16.05.2024 12:07 Відповісти
а ***** це точно по китайські не cі цзіньпін?
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16.05.2024 12:07 Відповісти
Это его помощник и советник *** Ень, который от его имени раскатывает по ЕС, сРашке и Украине.
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16.05.2024 12:10 Відповісти
таки Боженька відпочив на китайських, пробачте, іменах...
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16.05.2024 12:14 Відповісти
Тобто коли про Тайвань - то триндять про територіальну цілісність а коли про інших - то політичне врегулювання. азіати - брехня, корупція і лицемірство
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16.05.2024 12:07 Відповісти
думаю пока жополицый не начнет называть вещи своими именами, а именно вторжением, агрессией Рашки, а не украинским кризисом, то все его побулькивания никто всерьез воспринимать не будет - будут и дальше вариться в своем диктаторском петушином углу
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16.05.2024 12:11 Відповісти
Нет никакого особого влияния у Китая:

товарищ Си боится даже Тайвань присоединить, хотя во всём мире признают, что остров является законной территорией Китая.

Китай без рынков Запад - это большой-пребольшой бумажный Тигр ...

Это только в Параше придурашные орки восхищаются "мощью и влиянием" Китая...
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16.05.2024 14:16 Відповісти
Двоє пердунвв йдуть на куй
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16.05.2024 12:15 Відповісти
Посмотрел на список делегации РФ в Китай - всем аулом летят. Прямо как раньше «…товарищи Устинов, Капитонов, а также Леонид Ильич Брежнев лично».
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16.05.2024 12:22 Відповісти
За "легалізацією" їдуть, "ярлик на правління" від Сі знадобився. Тим більше, що "політ" у будь-якому іншому напрямку стовідсотково завершиться у Гаазі ...
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16.05.2024 13:41 Відповісти
Очень комично и символично то обстоятельство, что всё это высокопоставленное кремлёвское кодло, прибывшее на поклон в Китайскую Орду, встречает в Пекине всего лишь какая-то рядовая сотрудница службы протокола, женщина ноунэйм....
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16.05.2024 14:28 Відповісти
Україна також так вважає, кацапське било повинно політично покинути територію України бо усе буде знищене!
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16.05.2024 12:23 Відповісти
лицемірні підараси
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16.05.2024 12:24 Відповісти
Не треба переводити стрілки на Україну. Один робить масове військове вторгнення, другий його в цьому підтримує і обидва розказують про те, що все треба вирішувати перемовинами.
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16.05.2024 13:09 Відповісти
Ти з окопу це пишешь? Якщо ні то заткни пельк
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16.05.2024 13:21 Відповісти
Пелька в тебе, штурмовик недороблений
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20.07.2024 08:58 Відповісти
Шизофренія якась!
Коли японці в 30-40 роках 20 ст. цих косорилих китайських макак мільонами знищували, то теж була китайська "криза"?
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16.05.2024 12:28 Відповісти
Ссыт на пень!
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16.05.2024 12:38 Відповісти
Зараз має бути офіційна реакція нашого МЗС. 3,2,1.....?
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16.05.2024 12:41 Відповісти
Формально все. Дежурные слова. Война продолжается у нас. И не скоро ей конец .
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16.05.2024 12:45 Відповісти
Хитрожопа узькоглаза панда технічно натягує руського мішку ...
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16.05.2024 12:56 Відповісти
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16.05.2024 12:59 Відповісти
Як кажуть в народі - старі тупі пердуни! Хочуть всю планету потягнути за собою на той світ...
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16.05.2024 14:29 Відповісти
Довбо(ОЙ)би сказали щось довбо*бічне...
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16.05.2024 13:24 Відповісти
бажаю тобі морда "китайської кризи"
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16.05.2024 13:30 Відповісти
і рОЇСЯ вважає))))). коваль коня кує, а жаба й собі лапу підставляє
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16.05.2024 13:55 Відповісти
Пішли на йух. Обидва...
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16.05.2024 13:57 Відповісти
самодєржавіє, православіє, гласность і пєрєстройка
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16.05.2024 14:13 Відповісти
В кінці додати: "ніжки буша" і далі все по колу ...
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16.05.2024 14:46 Відповісти
я мав на увазі, що і самодєржавіє, і гласность, і пєрєстройка "сосущєствують" в росії одночасно

в принципі, створити керований хаос (в голові) - один з ключових методів роботи кгб

і не тільки кгб
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16.05.2024 19:37 Відповісти
Каждый росиянин и наёмники рф, которые перешли границу Украины,обязаны немедленно покинуть Украину, и если они этого не сделают после *политичиского урегулирования* должены быть убиты!!!
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16.05.2024 14:17 Відповісти
ну так хай їде зеля і домовляється - обіцяв же.тим більш - за словами лідера КНР, необхідно дотримуватись цілей та принципів Статуту ООН, поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн, враховувати обґрунтовані занепокоєння всіх сторін безпековими питаннями, а також вибудовувати збалансовану, ефективну та стійку архітектуру безпеки. ****,тут - все по тємі.так проблема в тому,що після перемовин може наступити МИР,а зразу ж вибори,а вибори клоун саунний 100 % програє і зразу ж в тюрму за злочини перед народом України.*** воно куди поїде - війна,війна й війна.хахлів не жалко.
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16.05.2024 14:22 Відповісти
Ще 4 дні в нього є, тим паче хай їде.
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16.05.2024 19:06 Відповісти
хунвэйбин******
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16.05.2024 14:23 Відповісти
Мао Цьзіньпень хоче третю світову війну? Боюсь що він її отримає...
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16.05.2024 14:27 Відповісти
Новий Гітлер Володимир Путлер-***** приїхав до Китаю, щоб відвідати свого "дорогого друга" Сі Цзіньпіна. Він привів із собою майже всіх ключових посадовців, які щойно перетасувалися після його нещодавньої інавгурації на черговий президентський термін.

Путлер і Сі провели переговори в четвер вранці, вони тривали дві з половиною години. Перед цим у Великій залі Народної площі в Пекіні відбулася пишна церемонія привітання.Дводенний візит також стане віддушиною особисто для Адольфа Путлера, який опинився ізгоєм у розвинених країнах світу після вторгнення Кацапiи в Україну. Китай залишається єдиною провідною світовою идержавою, де кацапському отаману гарантований теплий прийом, а не ордер на арешт цього падлюки, виданий у Гаазі за звинуваченням у воєнних злочинах в Україні.
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16.05.2024 14:28 Відповісти
Який цинізм цих виродків,з рашиським чортом зрозуміло ,ну Сі що ти дурника клеєш яка "українська криза" , чи ти покриваєш цього світового тирориста ? тодія ти стаєш теж злочинцем.
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16.05.2024 14:45 Відповісти
а хто говорив що в нас війна ? зеленський ? ні.американці ? ні.в нас офіційно тіко військовий стан,так це не війна.військовий стан і при порохові вводили.землю продають,підприємства приватизують - Україна йде з молотка під папірець.шо ти хочеш від цих китайців ?
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16.05.2024 15:18 Відповісти
Ці два" генії-наперсточники "вважають весь світ закінченими лохами. І начебто не здогадуються ,що всі вже давно знають -неважливо -сначала деньги или стулья ,но деньги(вивід військ орди ) вперьод!!!
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16.05.2024 15:21 Відповісти
І я за політичне врегулювання, але тільки після того як ruzzia will fuck off out of Ukraine. А далі переговори про виплату репарацій, статус української як другої державної мови на росії, обмеження російської воєнної машини до рівня прикордонних військ, запровадження чесних ЗМІ під егідою міжнародної спільноти, звільнення усіх полонених і політичних в'язнів, додавайте самі. А без цього всього треба "мочити" піда..ів де тільки можна, щоб їм мудакам "криза" до десятого покоління у кошмарних снах з'являлася.
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16.05.2024 15:58 Відповісти
Вже навіть ідіоти розуміють: війна триватиме поки Пекін не буде зруйновано
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16.05.2024 16:36 Відповісти
А хтось може прояснити, що цій вузкоочий несе? Якусь хрінь! Він тільки не згадав інопланетян, всесвітні галактики і вселену!

На пару з рашкую не мають ніякого права бути постійними у Радбезі ООН, т.я. зайняли вне статуту місця Тайваню та СРСР. ООН так і не знайшов документів, котрі надають легетивність, не то що бути постійними, але взагалі членами ООН!

ООН на смітник історіі, як і ранішу лігу націй!
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16.05.2024 16:51 Відповісти
А КНР бажає фінансово розділити відповідальність за агресію та виплатити трильйони доларів на вівдбудову України?
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16.05.2024 16:58 Відповісти
Пропоную припинити купувати китайські товари, як колись московвитські. Сподіваюся ЦЕНЗОР.НЕТ не заблокує мене за це?
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16.05.2024 18:14 Відповісти
Припиняй. Можна почати з запчастин для дронів.
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16.05.2024 19:05 Відповісти
Да ти шо! Да не може цього бути!Да невже... о і....п...і...р.... і ...С...і...ііііііі... Т
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16.05.2024 18:52 Відповісти
Два пистьливих виродка!
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16.05.2024 19:50 Відповісти
Не дуже зрозуміло чому всі почали кидатися какашками навіть не вникнувши в суть написаного. Якщо досконально проаналізувати ситуацію то вимальовується наступне - Сі на спільній прес-конференції з Путіним яка транслювалась, наскільки я зрозумів, головними китайськими телеканалами говорить про політичне врегулювання дотримуючись статуту ООН, сувернітет та територіальну цілісність усіх країн, ну і щось трохи про безпекові питання, і Путін, на диво, з цим всім погоджується. І які висновки? 1.У Росії та Путіна не все йде так гладко як кажуть російські пропагандисти. 2. Китай потихеньку тисне на Росію. Все інше це дипломатичне "бла-бла"...
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16.05.2024 21:25 Відповісти
орда в ділі
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16.05.2024 22:19 Відповісти
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17.05.2024 01:15 Відповісти
Світу є над чим працювати, але чи захоче?...
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17.05.2024 04:35 Відповісти
 
 