Китай та Росія вважають політичне врегулювання "української кризи" правильним шляхом, - Сі Цзіньпін

Очільник Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай та Росія вважають лише політичне врегулювання правильним шляхом вирішення "української кризи". Позиція Пекіна щодо цього залишається незмінною.

Про це він сказав на пресконференції з російським диктатором Володимиром Путіним у Пекіні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Китай і Росія вважають, що лише політичне врегулювання "української кризи" (так у Китаї називають війну – ред.) є правильним напрямом її вирішення. Позиція Китаю стосовно цього завжди була чіткою і послідовною", - заявив Сі.

За словами лідера КНР, під час врегулювання "кризи" необхідно дотримуватись цілей та принципів Статуту ООН, поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн, враховувати обґрунтовані занепокоєння всіх сторін безпековими питаннями, а також вибудовувати збалансовану, ефективну та стійку архітектуру безпеки.

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"Китайська сторона сподівається на якнайшвидше відновлення миру та стабільності на Європейському континенті й готова продовжувати відігравати свою конструктивну роль для цього", - наголосив Сі.

Путін, своєю чергою, подякував китайській стороні "за ініціативи, що висуваються Пекіном для врегулювання "кризи в Україні".

Російський диктатор додав, що домовився з Сі докладно обговорити весь комплекс зовнішньополітичного порядку денного на неформальній зустрічі сьогодні ввечері та, зокрема, "поінформувати голову КНР про ситуацію, що складається навколо "української кризи".

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