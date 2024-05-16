Китай и Россия считают политическое урегулирование "украинского кризиса" правильным путем, - Си Цзиньпин

Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия считают только политическое урегулирование правильным путем решения "украинского кризиса". Позиция Пекина по этому поводу остается неизменной.

Об этом он сказал на пресс-конференции с российским диктатором Владимиром Путиным в Пекине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Китай и Россия считают, что только политическое урегулирование "украинского кризиса" (так в Китае называют войну - ред.) является правильным направлением его решения. Позиция Китая в этом отношении всегда была четкой и последовательной", - заявил Си.

По словам лидера КНР, во время урегулирования "кризиса" необходимо придерживаться целей и принципов Устава ООН, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, учитывать обоснованную обеспокоенность всех сторон вопросами безопасности, а также выстраивать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности.

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"Китайская сторона надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности на Европейском континенте и готова продолжать играть свою конструктивную роль для этого", - подчеркнул Си.

Путин, в свою очередь, поблагодарил китайскую сторону "за инициативы, выдвигаемые Пекином для урегулирования "кризиса в Украине".

Российский диктатор добавил, что договорился с Си подробно обсудить весь комплекс внешнеполитической повестки дня на неформальной встрече сегодня вечером и, в частности, "проинформировать председателя КНР о ситуации, складывающейся вокруг "украинского кризиса".

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