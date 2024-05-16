Китай и Россия считают политическое урегулирование "украинского кризиса" правильным путем, - Си Цзиньпин
Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия считают только политическое урегулирование правильным путем решения "украинского кризиса". Позиция Пекина по этому поводу остается неизменной.
Об этом он сказал на пресс-конференции с российским диктатором Владимиром Путиным в Пекине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Китай и Россия считают, что только политическое урегулирование "украинского кризиса" (так в Китае называют войну - ред.) является правильным направлением его решения. Позиция Китая в этом отношении всегда была четкой и последовательной", - заявил Си.
По словам лидера КНР, во время урегулирования "кризиса" необходимо придерживаться целей и принципов Устава ООН, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, учитывать обоснованную обеспокоенность всех сторон вопросами безопасности, а также выстраивать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности.
"Китайская сторона надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности на Европейском континенте и готова продолжать играть свою конструктивную роль для этого", - подчеркнул Си.
Путин, в свою очередь, поблагодарил китайскую сторону "за инициативы, выдвигаемые Пекином для урегулирования "кризиса в Украине".
Российский диктатор добавил, что договорился с Си подробно обсудить весь комплекс внешнеполитической повестки дня на неформальной встрече сегодня вечером и, в частности, "проинформировать председателя КНР о ситуации, складывающейся вокруг "украинского кризиса".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А якщо ні, то дозвольте "дуже політично" послати вас за курсом того самого расіськага *******.
грібучий цирк по обидві сторони кордону.
мо тим двум дриварасам теж дежпосадовців не достає?
зайняв кімнату, з"їв борщ і тахнув його дружину
а на вимоги покинути чуже житло, маю казати так.
давай домовлятися.....
хочу частку вашої житлової площі, трішки пойобувати вашу дружину і деколи буду робити перекус за ваш рахунок
і поки не домовимось, я далі буду вчиняти те що вчиняв.
Україна не буде капітулювати1
Ідіть в сраку!
СЛАВА УКРАЇНІ!
СЛАВА ЗСУ!
Сі, ***** пасасі!
товарищ Си боится даже Тайвань присоединить, хотя во всём мире признают, что остров является законной территорией Китая.
Китай без рынков Запад - это большой-пребольшой бумажный Тигр ...
Это только в Параше придурашные орки восхищаются "мощью и влиянием" Китая...
Коли японці в 30-40 роках 20 ст. цих косорилих китайських макак мільонами знищували, то теж була китайська "криза"?
в принципі, створити керований хаос (в голові) - один з ключових методів роботи кгб
і не тільки кгб
Путлер і Сі провели переговори в четвер вранці, вони тривали дві з половиною години. Перед цим у Великій залі Народної площі в Пекіні відбулася пишна церемонія привітання.Дводенний візит також стане віддушиною особисто для Адольфа Путлера, який опинився ізгоєм у розвинених країнах світу після вторгнення Кацапiи в Україну. Китай залишається єдиною провідною світовою идержавою, де кацапському отаману гарантований теплий прийом, а не ордер на арешт цього падлюки, виданий у Гаазі за звинуваченням у воєнних злочинах в Україні.
На пару з рашкую не мають ніякого права бути постійними у Радбезі ООН, т.я. зайняли вне статуту місця Тайваню та СРСР. ООН так і не знайшов документів, котрі надають легетивність, не то що бути постійними, але взагалі членами ООН!
ООН на смітник історіі, як і ранішу лігу націй!