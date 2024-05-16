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Новости Война
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Китай и Россия считают политическое урегулирование "украинского кризиса" правильным путем, - Си Цзиньпин

Володимир Путін та Сі Цзіньпін

Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия считают только политическое урегулирование правильным путем решения "украинского кризиса". Позиция Пекина по этому поводу остается неизменной.

Об этом он сказал на пресс-конференции с российским диктатором Владимиром Путиным в Пекине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Китай и Россия считают, что только политическое урегулирование "украинского кризиса" (так в Китае называют войну - ред.) является правильным направлением его решения. Позиция Китая в этом отношении всегда была четкой и последовательной", - заявил Си.

По словам лидера КНР, во время урегулирования "кризиса" необходимо придерживаться целей и принципов Устава ООН, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, учитывать обоснованную обеспокоенность всех сторон вопросами безопасности, а также выстраивать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Си Цзиньпин - Путину: Китай готов быть надежным партнером РФ и укреплять многовековую дружбу

"Китайская сторона надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности на Европейском континенте и готова продолжать играть свою конструктивную роль для этого", - подчеркнул Си.

Путин, в свою очередь, поблагодарил китайскую сторону "за инициативы, выдвигаемые Пекином для урегулирования "кризиса в Украине".

Российский диктатор добавил, что договорился с Си подробно обсудить весь комплекс внешнеполитической повестки дня на неформальной встрече сегодня вечером и, в частности, "проинформировать председателя КНР о ситуации, складывающейся вокруг "украинского кризиса".

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Автор: 

Китай (2910) россия (95361) Си Цзиньпин (279)


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Топ комментарии
+41
не україно-російська війна, а російсько-українська війна. спочатку пишеться агресор війни.
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16.05.2024 11:58
+28
я прийшов в квартиру сусіда
зайняв кімнату, з"їв борщ і тахнув його дружину
а на вимоги покинути чуже житло, маю казати так.
давай домовлятися.....
хочу частку вашої житлової площі, трішки пойобувати вашу дружину і деколи буду робити перекус за ваш рахунок
і поки не домовимось, я далі буду вчиняти те що вчиняв.
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16.05.2024 12:00
+25
А ці два підорка знають де -*****?
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16.05.2024 11:58
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Немає ніякої "української кризи", є україно-російська війна ...
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16.05.2024 11:55 Ответить
не україно-російська війна, а російсько-українська війна. спочатку пишеться агресор війни.
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16.05.2024 11:58 Ответить
Ось мені цікаво, ті хто верещали не купувати польські товари, китайським гівном затарюються?
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16.05.2024 13:05 Ответить
Де факто так , а де - юре ? Весь світ дивиться , як після 10 років війна так і не оголошена ...чомусь
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16.05.2024 13:30 Ответить
Правильно, політично...Виведуть війська, виплатять репарації, злочинці сядуть у буцегарню...
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16.05.2024 13:44 Ответить
А ці два підорка знають де -*****?
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16.05.2024 11:58 Ответить
Не сумніваюся,що вассал вкаже своєму жовтопикому сюзерену правильний напрямок.
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16.05.2024 12:07 Ответить
Якщо це буде "політичний копняк під зад", після якого всі окупанти вилетять з території України та почнуть збирати кошти на репарації, то тоді ok.
А якщо ні, то дозвольте "дуже політично" послати вас за курсом того самого расіськага *******.
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16.05.2024 11:59 Ответить
Ви , нерозумієте що добровільний вивід російських військ з України неможливий зовсім, тут навіть Сі не указ
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16.05.2024 12:32 Ответить
Ще Бісмарк вказував на цю особливість московії. Підлий народець і якщо вони вкотре вляпалися у "війну" , то й завершити цей "кризис" потрібно повним знищенням рашистського гнійника на тілі планети. Іншого шляху немає ...
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16.05.2024 13:21 Ответить
Це неможливо - в цьому ніхто не зацікавлений . І досить вже про це мріяти ...
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16.05.2024 13:32 Ответить
Тому "душка" Макрон (!!!) і заговорив про направлення військ в Україну, а на ядерний шантаж ***** пообіцяв врізати йому ядеркою превентивно. Через "незацікавленість"?
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16.05.2024 13:52 Ответить
Знищун звичайний
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20.07.2024 08:56 Ответить
а от і два ***** з заявами...
грібучий цирк по обидві сторони кордону.
мо тим двум дриварасам теж дежпосадовців не достає?
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16.05.2024 12:00 Ответить
я прийшов в квартиру сусіда
зайняв кімнату, з"їв борщ і тахнув його дружину
а на вимоги покинути чуже житло, маю казати так.
давай домовлятися.....
хочу частку вашої житлової площі, трішки пойобувати вашу дружину і деколи буду робити перекус за ваш рахунок
і поки не домовимось, я далі буду вчиняти те що вчиняв.
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16.05.2024 12:00 Ответить
Ну ещё и другой сосед сказал, что это кризис и вина твоего соседа.
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16.05.2024 12:08 Ответить
Образна вульгарність, але... доволі точно описує ситуацію. При цьому однозначно характеризує тих, хто намагається зобразити всю ту мерзоту, що сталася в реальності, як якусь "українську кризу".
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16.05.2024 14:39 Ответить
стримувати себе та писати культурно не можу бо наболіло що піпєц
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16.05.2024 14:53 Ответить
путлєр-в тебе нічого не получиться!
Україна не буде капітулювати1
Ідіть в сраку!
СЛАВА УКРАЇНІ!
СЛАВА ЗСУ!
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16.05.2024 12:00 Ответить
З якою метою цікавишся?
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16.05.2024 12:20 Ответить
Капітулювати не буде. Це буде така перемога.
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16.05.2024 12:32 Ответить
Два хитрожопих - рашка відхватила кусок Украіни і тепер ці ********** називають це кризою - куди далі? -- приіхали
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16.05.2024 12:01 Ответить
ну так і весь притомний світ теж за політичне врегулювання. тільки після виведення кацапських окупаційних військ з України.
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16.05.2024 12:01 Ответить
При цьому під "врегулюванням" розуміючи способи і строки виплати компенсацій за нанесену шкоду. Десь так ...
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16.05.2024 13:27 Ответить
саме так.
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16.05.2024 13:31 Ответить
Позиція України стосовно цього завжди була чіткою і послідовною:
Сі, ***** пасасі!
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16.05.2024 12:01 Ответить
ДЕструктивну роль...
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16.05.2024 12:02 Ответить
Потім Сі дивується чому, незважаючи на розмір економіки, Китай є політичним легковаговиком. Місце в РБ ООН і те подароване Ніксоном.
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16.05.2024 12:05 Ответить
Ну тогда вопрос к хитрожопым китаёзам. На чьей стороне біл китай в "советском кризисе" 1941-1945 года? Дальше. Зачем китай просил помощи у СССР в своем кризисе в 1939 году на Халкин Голе и в 1945 году? Это же их кризис.
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16.05.2024 12:06 Ответить
В 41-45 гг. Китай был в составе антигитлеровской коалиции. В 39 году Союз помогал Монголии, а не Китаю. Китаю СССР помогал после вторжения японцев в 37 году. При чём Чан Кайши, потому что был ещё Мао со своими коммунистами. Тем тоже помогали. В общем, в истории разбираться надо, а не валить всё в одну кучу.
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16.05.2024 14:53 Ответить
Цих двох киньте у вулик!
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16.05.2024 12:07 Ответить
а ***** це точно по китайські не cі цзіньпін?
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16.05.2024 12:07 Ответить
Это его помощник и советник *** Ень, который от его имени раскатывает по ЕС, сРашке и Украине.
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16.05.2024 12:10 Ответить
таки Боженька відпочив на китайських, пробачте, іменах...
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16.05.2024 12:14 Ответить
Тобто коли про Тайвань - то триндять про територіальну цілісність а коли про інших - то політичне врегулювання. азіати - брехня, корупція і лицемірство
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16.05.2024 12:07 Ответить
думаю пока жополицый не начнет называть вещи своими именами, а именно вторжением, агрессией Рашки, а не украинским кризисом, то все его побулькивания никто всерьез воспринимать не будет - будут и дальше вариться в своем диктаторском петушином углу
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16.05.2024 12:11 Ответить
Нет никакого особого влияния у Китая:

товарищ Си боится даже Тайвань присоединить, хотя во всём мире признают, что остров является законной территорией Китая.

Китай без рынков Запад - это большой-пребольшой бумажный Тигр ...

Это только в Параше придурашные орки восхищаются "мощью и влиянием" Китая...
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16.05.2024 14:16 Ответить
Двоє пердунвв йдуть на куй
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16.05.2024 12:15 Ответить
Посмотрел на список делегации РФ в Китай - всем аулом летят. Прямо как раньше «…товарищи Устинов, Капитонов, а также Леонид Ильич Брежнев лично».
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16.05.2024 12:22 Ответить
За "легалізацією" їдуть, "ярлик на правління" від Сі знадобився. Тим більше, що "політ" у будь-якому іншому напрямку стовідсотково завершиться у Гаазі ...
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16.05.2024 13:41 Ответить
Очень комично и символично то обстоятельство, что всё это высокопоставленное кремлёвское кодло, прибывшее на поклон в Китайскую Орду, встречает в Пекине всего лишь какая-то рядовая сотрудница службы протокола, женщина ноунэйм....
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16.05.2024 14:28 Ответить
Україна також так вважає, кацапське било повинно політично покинути територію України бо усе буде знищене!
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16.05.2024 12:23 Ответить
лицемірні підараси
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16.05.2024 12:24 Ответить
Не треба переводити стрілки на Україну. Один робить масове військове вторгнення, другий його в цьому підтримує і обидва розказують про те, що все треба вирішувати перемовинами.
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16.05.2024 13:09 Ответить
Ти з окопу це пишешь? Якщо ні то заткни пельк
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16.05.2024 13:21 Ответить
Пелька в тебе, штурмовик недороблений
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20.07.2024 08:58 Ответить
Шизофренія якась!
Коли японці в 30-40 роках 20 ст. цих косорилих китайських макак мільонами знищували, то теж була китайська "криза"?
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16.05.2024 12:28 Ответить
Ссыт на пень!
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16.05.2024 12:38 Ответить
Зараз має бути офіційна реакція нашого МЗС. 3,2,1.....?
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16.05.2024 12:41 Ответить
Формально все. Дежурные слова. Война продолжается у нас. И не скоро ей конец .
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16.05.2024 12:45 Ответить
Хитрожопа узькоглаза панда технічно натягує руського мішку ...
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16.05.2024 12:56 Ответить
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16.05.2024 12:59 Ответить
Як кажуть в народі - старі тупі пердуни! Хочуть всю планету потягнути за собою на той світ...
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16.05.2024 14:29 Ответить
Довбо(ОЙ)би сказали щось довбо*бічне...
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16.05.2024 13:24 Ответить
бажаю тобі морда "китайської кризи"
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16.05.2024 13:30 Ответить
і рОЇСЯ вважає))))). коваль коня кує, а жаба й собі лапу підставляє
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16.05.2024 13:55 Ответить
Пішли на йух. Обидва...
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16.05.2024 13:57 Ответить
самодєржавіє, православіє, гласность і пєрєстройка
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16.05.2024 14:13 Ответить
В кінці додати: "ніжки буша" і далі все по колу ...
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16.05.2024 14:46 Ответить
я мав на увазі, що і самодєржавіє, і гласность, і пєрєстройка "сосущєствують" в росії одночасно

в принципі, створити керований хаос (в голові) - один з ключових методів роботи кгб

і не тільки кгб
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16.05.2024 19:37 Ответить
Каждый росиянин и наёмники рф, которые перешли границу Украины,обязаны немедленно покинуть Украину, и если они этого не сделают после *политичиского урегулирования* должены быть убиты!!!
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16.05.2024 14:17 Ответить
ну так хай їде зеля і домовляється - обіцяв же.тим більш - за словами лідера КНР, необхідно дотримуватись цілей та принципів Статуту ООН, поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн, враховувати обґрунтовані занепокоєння всіх сторін безпековими питаннями, а також вибудовувати збалансовану, ефективну та стійку архітектуру безпеки. ****,тут - все по тємі.так проблема в тому,що після перемовин може наступити МИР,а зразу ж вибори,а вибори клоун саунний 100 % програє і зразу ж в тюрму за злочини перед народом України.*** воно куди поїде - війна,війна й війна.хахлів не жалко.
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16.05.2024 14:22 Ответить
Ще 4 дні в нього є, тим паче хай їде.
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16.05.2024 19:06 Ответить
хунвэйбин******
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16.05.2024 14:23 Ответить
Мао Цьзіньпень хоче третю світову війну? Боюсь що він її отримає...
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16.05.2024 14:27 Ответить
Новий Гітлер Володимир Путлер-***** приїхав до Китаю, щоб відвідати свого "дорогого друга" Сі Цзіньпіна. Він привів із собою майже всіх ключових посадовців, які щойно перетасувалися після його нещодавньої інавгурації на черговий президентський термін.

Путлер і Сі провели переговори в четвер вранці, вони тривали дві з половиною години. Перед цим у Великій залі Народної площі в Пекіні відбулася пишна церемонія привітання.Дводенний візит також стане віддушиною особисто для Адольфа Путлера, який опинився ізгоєм у розвинених країнах світу після вторгнення Кацапiи в Україну. Китай залишається єдиною провідною світовою идержавою, де кацапському отаману гарантований теплий прийом, а не ордер на арешт цього падлюки, виданий у Гаазі за звинуваченням у воєнних злочинах в Україні.
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16.05.2024 14:28 Ответить
Який цинізм цих виродків,з рашиським чортом зрозуміло ,ну Сі що ти дурника клеєш яка "українська криза" , чи ти покриваєш цього світового тирориста ? тодія ти стаєш теж злочинцем.
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16.05.2024 14:45 Ответить
а хто говорив що в нас війна ? зеленський ? ні.американці ? ні.в нас офіційно тіко військовий стан,так це не війна.військовий стан і при порохові вводили.землю продають,підприємства приватизують - Україна йде з молотка під папірець.шо ти хочеш від цих китайців ?
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16.05.2024 15:18 Ответить
Ці два" генії-наперсточники "вважають весь світ закінченими лохами. І начебто не здогадуються ,що всі вже давно знають -неважливо -сначала деньги или стулья ,но деньги(вивід військ орди ) вперьод!!!
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16.05.2024 15:21 Ответить
І я за політичне врегулювання, але тільки після того як ruzzia will fuck off out of Ukraine. А далі переговори про виплату репарацій, статус української як другої державної мови на росії, обмеження російської воєнної машини до рівня прикордонних військ, запровадження чесних ЗМІ під егідою міжнародної спільноти, звільнення усіх полонених і політичних в'язнів, додавайте самі. А без цього всього треба "мочити" піда..ів де тільки можна, щоб їм мудакам "криза" до десятого покоління у кошмарних снах з'являлася.
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16.05.2024 15:58 Ответить
Вже навіть ідіоти розуміють: війна триватиме поки Пекін не буде зруйновано
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16.05.2024 16:36 Ответить
А хтось може прояснити, що цій вузкоочий несе? Якусь хрінь! Він тільки не згадав інопланетян, всесвітні галактики і вселену!

На пару з рашкую не мають ніякого права бути постійними у Радбезі ООН, т.я. зайняли вне статуту місця Тайваню та СРСР. ООН так і не знайшов документів, котрі надають легетивність, не то що бути постійними, але взагалі членами ООН!

ООН на смітник історіі, як і ранішу лігу націй!
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16.05.2024 16:51 Ответить
А КНР бажає фінансово розділити відповідальність за агресію та виплатити трильйони доларів на вівдбудову України?
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16.05.2024 16:58 Ответить
Пропоную припинити купувати китайські товари, як колись московвитські. Сподіваюся ЦЕНЗОР.НЕТ не заблокує мене за це?
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16.05.2024 18:14 Ответить
Припиняй. Можна почати з запчастин для дронів.
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16.05.2024 19:05 Ответить
Да ти шо! Да не може цього бути!Да невже... о і....п...і...р.... і ...С...і...ііііііі... Т
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16.05.2024 18:52 Ответить
Два пистьливих виродка!
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16.05.2024 19:50 Ответить
Не дуже зрозуміло чому всі почали кидатися какашками навіть не вникнувши в суть написаного. Якщо досконально проаналізувати ситуацію то вимальовується наступне - Сі на спільній прес-конференції з Путіним яка транслювалась, наскільки я зрозумів, головними китайськими телеканалами говорить про політичне врегулювання дотримуючись статуту ООН, сувернітет та територіальну цілісність усіх країн, ну і щось трохи про безпекові питання, і Путін, на диво, з цим всім погоджується. І які висновки? 1.У Росії та Путіна не все йде так гладко як кажуть російські пропагандисти. 2. Китай потихеньку тисне на Росію. Все інше це дипломатичне "бла-бла"...
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16.05.2024 21:25 Ответить
орда в ділі
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16.05.2024 22:19 Ответить
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17.05.2024 01:15 Ответить
Світу є над чим працювати, але чи захоче?...
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17.05.2024 04:35 Ответить
 
 