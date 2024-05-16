Китай строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, - представитель МИД Ван Вэньбинь

В правительстве Китая заявили, что КНР ответственно относится к экспорту военной продукции и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя информацию об использовании войсками РФ продукции китайских компаний в войне против Украины.

"Китай взвешенно и ответственно относится к экспорту военной продукции и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая беспилотники гражданского использования", - сказал он.

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Представитель в очередной раз заявил, что Китай не является "создателем или участником украинского кризиса", а также что Пекин "не сидел сложа руки", а всячески способствовал мирным переговорам. И "перекладывание вины на Китай не решит кризис".

Ван Вэньбинь заявил, что между Китаем и Россией есть "обычная" торговля, и призвал не нарушать "законные права и интересы" КНР.

"Обычная торговля Китая с Россией... соответствует правилам ВТО и рыночным принципам, не нацелена на какую-либо третью сторону и не должна подвергаться внешнему вмешательству или принуждению", - сказал спикер.

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Напомним, ранее сообщалось, что благодаря технологической поддержке со стороны Китая Россия до сих пор имеет возможность вести войну против Украины. КНР поставляет в РФ электронику и технологии для производства ракет, дронов и другого оружия.