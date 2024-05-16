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Китай строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, - представитель МИД Ван Вэньбинь

китай,ван,веньбінь

В правительстве Китая заявили, что КНР ответственно относится к экспорту военной продукции и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя информацию об использовании войсками РФ продукции китайских компаний в войне против Украины.

"Китай взвешенно и ответственно относится к экспорту военной продукции и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая беспилотники гражданского использования", - сказал он.

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Представитель в очередной раз заявил, что Китай не является "создателем или участником украинского кризиса", а также что Пекин "не сидел сложа руки", а всячески способствовал мирным переговорам. И "перекладывание вины на Китай не решит кризис".

Ван Вэньбинь заявил, что между Китаем и Россией есть "обычная" торговля, и призвал не нарушать "законные права и интересы" КНР.

"Обычная торговля Китая с Россией... соответствует правилам ВТО и рыночным принципам, не нацелена на какую-либо третью сторону и не должна подвергаться внешнему вмешательству или принуждению", - сказал спикер.

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Напомним, ранее сообщалось, что благодаря технологической поддержке со стороны Китая Россия до сих пор имеет возможность вести войну против Украины. КНР поставляет в РФ электронику и технологии для производства ракет, дронов и другого оружия.

Автор: 

Китай (2910) торговля (952)


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Топ комментарии
+10
Й@бане жовтопике брехло🤮
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16.05.2024 13:32
+9
Суворо контролюють, щоб підарашка отримала все, що їй потрібно!?!?
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16.05.2024 13:33
+6
Та ну нах - ******* і не сміється
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16.05.2024 13:32
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Й@бане жовтопике брехло🤮
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16.05.2024 13:32 Ответить
Та ну нах - ******* і не сміється
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16.05.2024 13:32 Ответить
Суворо контролюють, щоб підарашка отримала все, що їй потрібно!?!?
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16.05.2024 13:33 Ответить
***** і в'***** прости господі
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16.05.2024 13:34 Ответить
Той, хто вірить комуністам - довбойоб, той,хто вірить китайцям комуністам - довбойоб в кубі ...
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16.05.2024 13:39 Ответить
Комуняки брешуть, як завжди.
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16.05.2024 13:39 Ответить
Звісно, контролює.
Щоб потреби руснявого ВПК у комплектуючих до дронів задовільнялись вчасно та у повному обсязі.
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16.05.2024 13:49 Ответить
останнім часом всі заяви китаю по брехливості не відрізняються від касапських.
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16.05.2024 13:52 Ответить
Ніякого експорту в рашку, тільки через Киргистан
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16.05.2024 13:58 Ответить
******
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16.05.2024 14:02 Ответить
Китайцям вірить - себе не поважать! Цікаву штуку відмітив - США готують як "запасний варіант" евакуацію спеців з Тайваню З розміщенням та працевлаштуванням в США ТОбто - коли китайці навіть захоплять Тайвань - отримають знищену апаратуру і "пустку"Бо спеціалістів вивезуть А вони ж надіються на захоплення саме її та підготовленого персоналу для вироблення мікроелектроніки! А отримають "грусть" у вигляді "пустки" А в цей час США отримають купу "спеців" А "промбаза" уже готова!
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16.05.2024 14:06 Ответить
 
 