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Міністр оборони Британії Шеппс про союз Росії та Китаю: Пряма загроза нашому способу життя

грант,шеппс

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що союз між Росією та Китаєм, становить загрозу для західних країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Під час обговорення впливу союзу Росії та Китаю, що зростає в усьому світі, Шеппс заявив, що це "пряма загроза нашому способу життя".

"Якщо ми цінуємо нашу свободу та плекаємо нашу демократію, ми повинні бути стурбовані тим, що вони об'єднуються", – зазначив він.

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Як зазначається, ці коментарі прозвучали після нещодавньої поїздки Володимира Путіна до Китаю, де він і лідер КНР Сі Цзіньпін пообіцяли посилити співпрацю проти "стримування" їхніх країн з боку США та попередили про зростання ядерної напруженості у відносинах із Заходом.

Крім того, стосовно війни РФ проти України міністр оборони Великої Британії зазначив, що інші європейські країни повинні надавати більше допомоги.

"Ми перебуваємо в екзистенціальній битві за те, як ми керуємо світовим порядком. Ми повинні вистояти в цій битві", – резюмував Шеппс.

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Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін на переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним пообіцяв залишатися "добрим сусідом і надійним партнером Росії", а також зміцнювати багатовікову дружбу між двома народами.

Автор: 

Велика Британія (5553) Китай (4532) росія (64969) Шеппс Грант (63)


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Топ коментарі
+11
Така велика загроза що ви ще виробництв в Китаї розмістите і будете тримати свій ринок відкритий для їх продукції...
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19.05.2024 14:38
+7
так оголосіть їх всім цивілізованим світом ворогами демократії та варварами!
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19.05.2024 14:43
+7
Китай не доріс до того щоб за когось впрягатися і претендувати на роль "світового поліцейського". Це милька бульбашка. Забрати замовлення, інвестиції та технічну документацію і за 30 років там знову почнеться "культурна революція"... Китай це "тигр з туалетного паперу" Мао...
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19.05.2024 15:01
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Така велика загроза що ви ще виробництв в Китаї розмістите і будете тримати свій ринок відкритий для їх продукції...
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19.05.2024 14:38 Відповісти
а скільки китайських студентів в британії...знання їм передають, навчають. Придурки
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19.05.2024 16:05 Відповісти
business as usual
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19.05.2024 16:32 Відповісти
так оголосіть їх всім цивілізованим світом ворогами демократії та варварами!
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19.05.2024 14:43 Відповісти
👍
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19.05.2024 14:47 Відповісти
і шо далі
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19.05.2024 15:23 Відповісти
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19.05.2024 14:44 Відповісти
Ти ба, загрозу роздивилися ...а 20 років по тому , окулярів ще не винайшли ...? Бачіте що не завжди буває так : той хто платить ...той музику замовляє ...підгодували китайців з московією ЄС та США своїм салом , та по своєї шкурі ,тепер дивіться шоб вони вам її не здерли
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19.05.2024 14:46 Відповісти
Правду кажучи якщо б Китай серйозно впрягся за москалів, Україну неврятувало б ніщо, навіть війська США, як було в Кореї та Вьєтнамі навіть коли Америка ще була могутньою країною.
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19.05.2024 14:52 Відповісти
Китай не доріс до того щоб за когось впрягатися і претендувати на роль "світового поліцейського". Це милька бульбашка. Забрати замовлення, інвестиції та технічну документацію і за 30 років там знову почнеться "культурна революція"... Китай це "тигр з туалетного паперу" Мао...
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19.05.2024 15:01 Відповісти
Згоден - Ден Сяо Пін заклав гарну матрицю розвитку, а Сі почав її ламати, фактично повертає КНР в часи Мао.
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19.05.2024 15:09 Відповісти
Забрати то можна, да хто ж тепер віддасть, флот уже більший ніж США, промисловість також, людський ресурс безмежний, по ядерному потенціалу китайці швидко наздоганяють під обісрату мовчанку МАГАТе
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19.05.2024 15:11 Відповісти
Китай вже років 7 як повністю відрізали від нано технологій. Все що у них зараз є з ********* то вкрадені шматочки вчорашнього дня і глибока економічна криза, яку Сі намагається маскувати "мілітарно-миролюбною риторикою" і переслідуванням місцевих "буржуїнів". Їм вдалося суттєво покращити становище 24 роки назад за рахунок приєднання Гонконгу. Тепер хочуть "возєднатися" з Тайванем...
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19.05.2024 15:28 Відповісти
Ви глибоко помиляєтеся. Особливо щодо нанотехнологій.

(так, мені відомо, що таке ASML і відомо про ембарґо)
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19.05.2024 22:32 Відповісти
Таки да
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19.05.2024 15:27 Відповісти
То може спосіб життя тре змінювати?
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19.05.2024 14:55 Відповісти
Вони хоч не вибирають клована на 5-ий рік війни
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19.05.2024 15:03 Відповісти
вони вибрали Дзвінкого Пня
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19.05.2024 15:34 Відповісти
Способ жизни менять надо,а не идти на поводу у провозглашавших во время выборов в государствах не выполнимые прожекты. .Исходить надо,что каждый человек личность!!!Мы все разные.Отсюда наверное пора подходить в обществах с дифференциальным принципом, не нарушая демократичных устоев.У власти должны быть эффективные менеджеры,а не популисты, толстосумы, шулеры и мошенники.Эффективный менеджер - это тот кто в результате своей работы получает наибольший процент прибыли.Не надо путать с количеством отчислений(денег) в бюджет государства.Как пример Хозяин на средства производства, с большим товарооборотом, имеет прибыль 2-7% а отчисляет с неё чуть ли не 90% и при этом он становится нечувствительным к внешним влияние и изменениям спроса. А у мелкого предпринимателя 30-45% прибыли,Бизнес его всегда с обратной связью.Он очень чувствителен к прибыли и потребностям общесва. Первые на роль управлением государством явно не подходят, и являются первыми претендентами залазить в казну государств, нарушая законы,вторые - это лучшие представители для поднятия экономики обществ с балансированным бюджетом. .В обществах демократических,источником прогресса человечества,, должно поменяться всеобщее выборное право,которое уже становится неприемлимым для 21 века.
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19.05.2024 16:26 Відповісти
Кто покупает смартфон китайского бреда, тот спонсирует войну орды против цивилизации.
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19.05.2024 15:07 Відповісти
В китайських брендах скільки складових і скопійованих продуктів західних технологій? Так отож! Це зветься глобалізація світової економіки.
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19.05.2024 15:11 Відповісти
И что? Вот долбят сейчас дроны рашистские НПЗ, а восстанавливать их нечем. Так же и китайские смартфоны: не будут покупаться - не будут производиться, а значит денег на войну будет меньше.
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19.05.2024 16:14 Відповісти
5 років тому галаксі)))
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19.05.2024 15:28 Відповісти
А є не китайський?
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19.05.2024 15:49 Відповісти
Есть: Сони, Самсунг, Яблоко.
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19.05.2024 16:06 Відповісти
Самсунг і Соні то взагалі використовує китайських і індійських розробників а все збирається в Китаю і є тим самим китайським телефоном... Айфон хоч Індію і Мексику а білі комірці в штатах
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19.05.2024 16:28 Відповісти
Можно фамилии китайских и индийских разработчиков создающих Самсунг и Сони?
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19.05.2024 21:18 Відповісти
А айфон зроблений фоксоном чим відрізняється?
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19.05.2024 15:57 Відповісти
Тем, что они не китайский, а только собирается в Китае.
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19.05.2024 16:07 Відповісти
Чим це відрізняється Xioami також збирає в Китаю з частини Тайванських чіпів
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19.05.2024 16:30 Відповісти
Адидас тоже в Китае шьется. Что же так туго?
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19.05.2024 21:15 Відповісти
Вы правильно подстраховались не написав "китайского производства", но и от брендов остался один бренд.
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19.05.2024 16:09 Відповісти
Я правильно написал. Причем тут "подстраховался"? Подстраховался от чего?
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19.05.2024 16:16 Відповісти
Клоуни...
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19.05.2024 15:13 Відповісти
Для КНР рф склад дисконтної сировини і майбутня територія для розселення своєї популяції. Вони просто стежать, щоб те що вони вважають своїм не попало в чужі руки.
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19.05.2024 15:15 Відповісти
В гонитві за надприбутками західні країни виростили двох монстрі
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19.05.2024 15:25 Відповісти
які їх і зїдять
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19.05.2024 16:07 Відповісти
Дорогі европейці

- ви вивезли свої виробництва в Азію

- ви запросили Азію до себе і тепер араби уже мери англійських міст

- при тому самі перестали розмножуватись

- при тому закривали очі шо РФ не демократія і КГБшна кормушка

а потім чешетесь що щось пішло не так. ДИвно да?
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20.05.2024 00:17 Відповісти
 
 