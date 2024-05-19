Міністр оборони Британії Шеппс про союз Росії та Китаю: Пряма загроза нашому способу життя
Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що союз між Росією та Китаєм, становить загрозу для західних країн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Під час обговорення впливу союзу Росії та Китаю, що зростає в усьому світі, Шеппс заявив, що це "пряма загроза нашому способу життя".
"Якщо ми цінуємо нашу свободу та плекаємо нашу демократію, ми повинні бути стурбовані тим, що вони об'єднуються", – зазначив він.
Як зазначається, ці коментарі прозвучали після нещодавньої поїздки Володимира Путіна до Китаю, де він і лідер КНР Сі Цзіньпін пообіцяли посилити співпрацю проти "стримування" їхніх країн з боку США та попередили про зростання ядерної напруженості у відносинах із Заходом.
Крім того, стосовно війни РФ проти України міністр оборони Великої Британії зазначив, що інші європейські країни повинні надавати більше допомоги.
"Ми перебуваємо в екзистенціальній битві за те, як ми керуємо світовим порядком. Ми повинні вистояти в цій битві", – резюмував Шеппс.
Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін на переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним пообіцяв залишатися "добрим сусідом і надійним партнером Росії", а також зміцнювати багатовікову дружбу між двома народами.
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(так, мені відомо, що таке ASML і відомо про ембарґо)
- ви вивезли свої виробництва в Азію
- ви запросили Азію до себе і тепер араби уже мери англійських міст
- при тому самі перестали розмножуватись
- при тому закривали очі шо РФ не демократія і КГБшна кормушка
а потім чешетесь що щось пішло не так. ДИвно да?