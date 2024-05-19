Міністр оборони Британії Шеппс впевнений, що Україна зможе відбити російський наступ на Харківщині

Очільник оборонного відомства Великої Британії Грант Шеппс висловив упевненість у здатності ЗСУ відбити російський наступ на Харківщині. Однак, на його думку, наступні декілька тижнів будуть складними.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News, пише "Голос Америки", передає Цензор.НЕТ.

Міністр оборони Британії Шеппс вважає, що Сили оборони України зможуть відбити наступальні дії російської армії на Харківщині. Водночас британський міністр зазначив, що цього російського наступу могло б і не бути, якби не було затримок із доставкою додаткової допомоги для України. Він нагадав, що Конгрес США зволікав із виділенням допомоги Україні. За його словами, цією перервою скористалися росіяни.

Шеппс також закликав країни Європи збільшити свої оборонні витрати. Він додав, що світ має зрозуміти, що "йде екзистенційна війна за демократію і спосіб управління світом".

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До слова, в інтерв'ю Sky News очільник оборонного відомства Великої Британії Грант Шеппс заявив, що союзники мають надати Україні зброю великої дальності й дозволити використовувати її для ударів по Криму. Зокрема, він закликав Німеччину надати Києву далекобійні ракети Taurus.

Крім цього, він розповів, що впродовж травня Україна отримає від Британії 100 ракет для ППО.

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