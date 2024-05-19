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Новини Війна
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Міністр оборони Британії Шеппс впевнений, що Україна зможе відбити російський наступ на Харківщині

Грант Шеппс вважає, що ЗСУ зможуть відбити наступ росіян на Харківщині

Очільник оборонного відомства Великої Британії Грант Шеппс висловив упевненість у здатності ЗСУ відбити російський наступ на Харківщині. Однак, на його думку, наступні декілька тижнів будуть складними.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News, пише "Голос Америки", передає Цензор.НЕТ.

Міністр оборони Британії Шеппс вважає, що Сили оборони України зможуть відбити наступальні дії російської армії на Харківщині. Водночас британський міністр зазначив, що цього російського наступу могло б і не бути, якби не було затримок із доставкою додаткової допомоги для України. Він нагадав, що Конгрес США зволікав із виділенням допомоги Україні. За його словами, цією перервою скористалися росіяни.

Шеппс також закликав країни Європи збільшити свої оборонні витрати. Він додав, що світ має зрозуміти, що "йде екзистенційна війна за демократію і спосіб управління світом".

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До слова, в інтерв'ю Sky News очільник оборонного відомства Великої Британії Грант Шеппс заявив, що союзники мають надати Україні зброю великої дальності й дозволити використовувати її для ударів по Криму. Зокрема, він закликав Німеччину надати Києву далекобійні ракети Taurus.

Крім цього, він розповів, що впродовж травня Україна отримає від Британії 100 ракет для ППО. 

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Автор: 

Харківщина (6054) Шеппс Грант (63)


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Мольфари - вони скрізь!
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19.05.2024 21:39 Відповісти
"...наступні декілька тижнів будуть складними" Джерело:

А наступні декілька місяців - ще складнішими. Про наступні декілька років краще промовчати...
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19.05.2024 22:02 Відповісти
А шо мовчати, років уже нема
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19.05.2024 23:35 Відповісти
Зброя США не розвивається. Американська високотехнологічна зброя глушиться російськими системами радіоелектронної боротьби і не працює. Зброя, надана Україні з цією допомогою, не буде такою ж корисною, як на початку війни.Не можна просто покладатися на США, потрібно, щоб відповідні українські органи влади розробили більш досконалу зброю.
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19.05.2024 22:18 Відповісти
 
 