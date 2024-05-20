Снайпери знищують ворожу розвідгрупу на харківському напрямку. ВIДЕО

Снайпери бригади "Спартан" ліквідували двох ворожих розвідників на харківському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти успішної бойової роботи українських воїнів опубліковані у соцмережах.

"Снайперська пара бригади "Спартан" знищила ворожу розвідувальну групу на Харківському напрямку. Знищено двох окупантів", - йдеться у коментарі до відео.

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Наступ РФ у Харківській області

Вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині. Однією з цілей країни-агресорки є місто Вовчанськ, захоплення якого дасть змогу створити плацдарм для подальших ударів по позиціях ЗСУ.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

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Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

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