Момент уничтожения "черепахотанка" на лиманском направлении. ВИДЕО

Украинские воины на лиманском направлении уничтожили вражеский танк оборудованный самодельной антидроновой защитой

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

"Бойцы 2 бата бригады "Рубеж" НГУ точным выстрелом кумулятивом уничтожили очередной "черепахотанк" на Лиманском направлении", - отмечается в комментарии к видео.

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