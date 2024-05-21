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15 068 16

Момент уничтожения "черепахотанка" на лиманском направлении. ВИДЕО

Украинские воины на лиманском направлении уничтожили вражеский танк оборудованный самодельной антидроновой защитой

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

"Бойцы 2 бата бригады "Рубеж" НГУ точным выстрелом кумулятивом уничтожили очередной "черепахотанк" на Лиманском направлении", - отмечается в комментарии к видео.

Также смотрите: Вражеская аэроразведка заводит свою бронегруппу из 8 машин на минное поле: "Два танка подорвалось! Заднюю машину въ#бали! БК взорвалось!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) танк (2256) уничтожение (6923)


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Топ комментарии
+13
Черепахотанк 😂…. повзаючий гаражний кооператив неможливо не влучити….
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21.05.2024 10:50
+6
вот такие петлялы и стреляються потом с калаша с перебитыми копытами_)
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21.05.2024 11:07
+6
Красиво пошел на посадку
А если без эмоций, сухими фактами -
Тактика бронесараев показывает ясность полную, что у руzни защита танков полное Фуфло, и броня и ДЗ и активная защита. Массовое применение сараев и железных шконок на башнях это показатель что они осознали это.
+ Как видите, демаскировка, неповоротливость, угол обзора и стрельбы как у Железного Капута 1916 года выпуска
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21.05.2024 12:23
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Черепахотанк 😂…. повзаючий гаражний кооператив неможливо не влучити….
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21.05.2024 10:50 Ответить
Через цей сарай важко влучити в танк .
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21.05.2024 11:54 Ответить
Дурних немає воювати в слабкішій армії.
От у русні армія більша та краще оснащена, є надія "пропєтлять".
У нас зрозуміло: точно потрапиш під КАБи.
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21.05.2024 10:53 Ответить
вот такие петлялы и стреляються потом с калаша с перебитыми копытами_)
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21.05.2024 11:07 Ответить
Комусь нє судьба.
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21.05.2024 11:11 Ответить
Цель іная...(Так називали твір Брєжнєва "Целіна")
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21.05.2024 10:56 Ответить
І що - ти приїдеш з Франції, якщо 10 тисяч дадуть?
Доречі, зарплатня у солдат на передку більше $4,5 тисяч.
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21.05.2024 11:30 Ответить
откуда максимум 3 ка баксов
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21.05.2024 11:30 Ответить
Сейчас добавили еще 70 тысяч грн к тем 120. Так что уже 4,5
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21.05.2024 11:34 Ответить
Більше схоже на "ударне ядро", якому, на відміну від кумулятивного струменя, екрани становлять мало перешкод.
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21.05.2024 10:55 Ответить
https://youtube.com/shorts/C49Lkwb6AL8?si=e9Z-WcpQ47VThr6D ТМ-83
або аналог НАТО
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21.05.2024 11:18 Ответить
А якщо спершу запустити під ту стріху термобар, щоб всі ті листи заліза позривало, а потім добити кумулятивом...
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21.05.2024 11:09 Ответить
Красиво пошел на посадку
А если без эмоций, сухими фактами -
Тактика бронесараев показывает ясность полную, что у руzни защита танков полное Фуфло, и броня и ДЗ и активная защита. Массовое применение сараев и железных шконок на башнях это показатель что они осознали это.
+ Как видите, демаскировка, неповоротливость, угол обзора и стрельбы как у Железного Капута 1916 года выпуска
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21.05.2024 12:23 Ответить
Зачерепашили…
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21.05.2024 12:44 Ответить
Запекли с гавном
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21.05.2024 15:44 Ответить
 
 