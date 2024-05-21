Момент уничтожения "черепахотанка" на лиманском направлении. ВИДЕО
Украинские воины на лиманском направлении уничтожили вражеский танк оборудованный самодельной антидроновой защитой
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.
"Бойцы 2 бата бригады "Рубеж" НГУ точным выстрелом кумулятивом уничтожили очередной "черепахотанк" на Лиманском направлении", - отмечается в комментарии к видео.
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От у русні армія більша та краще оснащена, є надія "пропєтлять".
У нас зрозуміло: точно потрапиш під КАБи.
Доречі, зарплатня у солдат на передку більше $4,5 тисяч.
або аналог НАТО
А если без эмоций, сухими фактами -
Тактика бронесараев показывает ясность полную, что у руzни защита танков полное Фуфло, и броня и ДЗ и активная защита. Массовое применение сараев и железных шконок на башнях это показатель что они осознали это.
+ Как видите, демаскировка, неповоротливость, угол обзора и стрельбы как у Железного Капута 1916 года выпуска