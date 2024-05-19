Ліквідація ворожої піхоти під Авдіївкою воїнами 47 ОМБр. ВIДЕО

Як працює екіпаж одного з найрезультативніших підрозділів операторів ударних БПЛА Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади - дивіться у репортажі прямо з позицій наших воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в ексклюзивному репортажі Юрія Бутусова можна побачити епізоди ліквідації особового складу противника - прямі влучання, ювелірні проникнення в укриття з окупантами та полювання на російських дроноводів. Дві тисячі ліквідованих окупантів, удвічі більше "трьохсотих" та близько сотні одиниць знищеної та пошкодженої техніки, - усе це дивіться далі на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

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