Ліквідація ворожої піхоти під Авдіївкою воїнами 47 ОМБр. ВIДЕО
Як працює екіпаж одного з найрезультативніших підрозділів операторів ударних БПЛА Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади - дивіться у репортажі прямо з позицій наших воїнів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в ексклюзивному репортажі Юрія Бутусова можна побачити епізоди ліквідації особового складу противника - прямі влучання, ювелірні проникнення в укриття з окупантами та полювання на російських дроноводів. Дві тисячі ліквідованих окупантів, удвічі більше "трьохсотих" та близько сотні одиниць знищеної та пошкодженої техніки, - усе це дивіться далі на ютуб-каналі Бутусов Плюс.
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Бо, на отих привладних приблуд95, сподіватися годі, захист від московитів України,- в руках Українців!
За 11 років московської війни, на ПЕРЕДОВІЙ позиції не побачили УКРАЇНЦІ ЖОДНОГО ПРИВЛАДНОГО з часів парторга кучми на посаді ПУ, жодного! Ані прем'єр міністрі, ані міністрів, ані держсекретарів, ані голів ВРУ із купою замів і так даля, аж до голів ОДА і їх замів ЖОДНОГО, на передовій!! Кінах з єхануровим і тигіпкою та хорошковський, можуть це ПІДТВЕРДИТИ у присутності усіх генпрокурорів!! Піскун, не дасть збрехати, він у курсі🤑🤑🤑😡😡😡💯%!!! У них усьо па РИГламенту КМУ та ВРУ!
Слава Україні!