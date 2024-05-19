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Ліквідація ворожої піхоти під Авдіївкою воїнами 47 ОМБр. ВIДЕО

Як працює екіпаж одного з найрезультативніших підрозділів операторів ударних БПЛА Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади - дивіться у репортажі прямо з позицій наших воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в ексклюзивному репортажі Юрія Бутусова можна побачити епізоди ліквідації особового складу противника - прямі влучання, ювелірні проникнення в укриття з окупантами та полювання на російських дроноводів. Дві тисячі ліквідованих окупантів, удвічі більше "трьохсотих" та близько сотні одиниць знищеної та пошкодженої техніки, - усе це дивіться далі на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант, рятуючись від дрона-камікадзе, вдіває на голову залізний таз. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3918) Авдіївка (2342) 47 окрема механізована бригада (265)


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Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Бо, на отих привладних приблуд95, сподіватися годі, захист від московитів України,- в руках Українців!
За 11 років московської війни, на ПЕРЕДОВІЙ позиції не побачили УКРАЇНЦІ ЖОДНОГО ПРИВЛАДНОГО з часів парторга кучми на посаді ПУ, жодного! Ані прем'єр міністрі, ані міністрів, ані держсекретарів, ані голів ВРУ із купою замів і так даля, аж до голів ОДА і їх замів ЖОДНОГО, на передовій!! Кінах з єхануровим і тигіпкою та хорошковський, можуть це ПІДТВЕРДИТИ у присутності усіх генпрокурорів!! Піскун, не дасть збрехати, він у курсі🤑🤑🤑😡😡😡💯%!!! У них усьо па РИГламенту КМУ та ВРУ!
Слава Україні!
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19.05.2024 17:56 Відповісти
Потужне відео . 95-квартал нервово курить в туалетній кабінці .
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19.05.2024 18:47 Відповісти
Чем-то напоминает неторопливое уничтожение тараканов на потолке в летней кухне...
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20.05.2024 08:53 Відповісти
 
 