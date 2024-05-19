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Ликвидация вражеской пехоты под Авдеевкой воинами 47-й ОМБр. ВИДЕО

Как работает экипаж одного из самых результативных подразделений операторов ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады - смотрите в репортаже прямо с позиций наших воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в эксклюзивном репортаже Юрия Бутусова можно увидеть эпизоды ликвидации личного состава противника - прямые попадания, ювелирные проникновения в укрытия с оккупантами и охоту на российских дроноводов. Две тысячи ликвидированных оккупантов, вдвое больше "трехсотых" и около сотни единиц уничтоженной и поврежденной техники, - все это смотрите далее на ютуб-канале Бутусов Плюс.

Также смотрите: Украинский дрон уничтожил вражеский танк Т-80 вместе с экипажем. ВИДЕО

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ликвидация (3536) Авдеевка (2444) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Бо, на отих привладних приблуд95, сподіватися годі, захист від московитів України,- в руках Українців!
За 11 років московської війни, на ПЕРЕДОВІЙ позиції не побачили УКРАЇНЦІ ЖОДНОГО ПРИВЛАДНОГО з часів парторга кучми на посаді ПУ, жодного! Ані прем'єр міністрі, ані міністрів, ані держсекретарів, ані голів ВРУ із купою замів і так даля, аж до голів ОДА і їх замів ЖОДНОГО, на передовій!! Кінах з єхануровим і тигіпкою та хорошковський, можуть це ПІДТВЕРДИТИ у присутності усіх генпрокурорів!! Піскун, не дасть збрехати, він у курсі🤑🤑🤑😡😡😡💯%!!! У них усьо па РИГламенту КМУ та ВРУ!
Слава Україні!
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19.05.2024 17:56 Ответить
Потужне відео . 95-квартал нервово курить в туалетній кабінці .
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19.05.2024 18:47 Ответить
Чем-то напоминает неторопливое уничтожение тараканов на потолке в летней кухне...
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20.05.2024 08:53 Ответить
 
 