Ликвидация вражеской пехоты под Авдеевкой воинами 47-й ОМБр. ВИДЕО

Как работает экипаж одного из самых результативных подразделений операторов ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады - смотрите в репортаже прямо с позиций наших воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в эксклюзивном репортаже Юрия Бутусова можно увидеть эпизоды ликвидации личного состава противника - прямые попадания, ювелирные проникновения в укрытия с оккупантами и охоту на российских дроноводов. Две тысячи ликвидированных оккупантов, вдвое больше "трехсотых" и около сотни единиц уничтоженной и поврежденной техники, - все это смотрите далее на ютуб-канале Бутусов Плюс.

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