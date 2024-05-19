РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11840 посетителей онлайн
Новости Видео Война
11 423 32

Украинский дрон уничтожил вражеский танк Т-80 вместе с экипажем. ВИДЕО

Аэробомберы роты ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады в населенном пункте Соловьево Донецкой области уничтожили вражеский танк Т-80 вместе с экипажем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"Мгновенная детонация - и башня уже валяется рядом, а останки танка выгорают изнутри", - добавили в публикации.

Также смотрите: "Дикие шершни" отправили очередную крупную партию дронов для украинских воинов, которые защищают Харьковщину. ВИДЕО

Автор: 

танк (2256) уничтожение (6916) 47 отдельная механизированная бригада (262)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+22
Походу 3 билета на концерт Кобзона пропали, атомы на концерт не ходят.
показать весь комментарий
19.05.2024 14:29
+11
Ібо нє ***.
показать весь комментарий
19.05.2024 14:31
+10
А пам"ятник загиблому воїну ІІ Світової спостерігає , як горять "нові фашисти"
показать весь комментарий
19.05.2024 14:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Походу 3 билета на концерт Кобзона пропали, атомы на концерт не ходят.
показать весь комментарий
19.05.2024 14:29 Ответить
Молодці
показать весь комментарий
19.05.2024 14:30 Ответить
показать весь комментарий
19.05.2024 16:16 Ответить
ще й як ходять)
показать весь комментарий
19.05.2024 17:55 Ответить
Очень интересное слабое место у танка Т 80. Надо взять на заметку.
показать весь комментарий
19.05.2024 18:45 Ответить
та ні...
бк рвонуло а екіпажу нема нічого...
всі цілі
у ***** краща в світі техніка
а в танку сиділи підари-телепартідари
показать весь комментарий
19.05.2024 21:31 Ответить
Да, вскрыли рашистскую консерву + барбекю...
показать весь комментарий
20.05.2024 00:11 Ответить
Ібо нє ***.
показать весь комментарий
19.05.2024 14:31 Ответить
Это правильное видео : показать личному составу под роспись во всех ротах, эскадрильях и эскадронах...
показать весь комментарий
20.05.2024 10:01 Ответить
Травневі шашлики!
показать весь комментарий
19.05.2024 14:51 Ответить
Смачно!
показать весь комментарий
19.05.2024 14:51 Ответить
А пам"ятник загиблому воїну ІІ Світової спостерігає , як горять "нові фашисти"
показать весь комментарий
19.05.2024 14:58 Ответить
як кажуть на московії: у экипажа оторвался тромб...
да так гучно і яскраво!
показать весь комментарий
19.05.2024 15:01 Ответить
Жарєний бурят-как я рад...
показать весь комментарий
19.05.2024 15:03 Ответить
Не вежа а башта .
показать весь комментарий
19.05.2024 15:07 Ответить
И ни узнаить мардовская авака какой у атяки был канец.
показать весь комментарий
19.05.2024 15:08 Ответить
І шо тепер? А як же лада?
показать весь комментарий
19.05.2024 15:16 Ответить
І передайте Бутусову що українською буде "башта"...
показать весь комментарий
19.05.2024 15:18 Ответить
Екіпаж в шоці! "А чьто случілась?!"
показать весь комментарий
19.05.2024 15:48 Ответить
А єму :" Тіхо, накабздон пайот! Слушай..."
показать весь комментарий
19.05.2024 18:06 Ответить
Така маленька "пташка" - і такий потужний удар! Бомбезно!
показать весь комментарий
19.05.2024 15:57 Ответить
Kras
показать весь комментарий
19.05.2024 16:04 Ответить
хто побачив військового ЗСУ в броніку коло дороги - ставте лайк.
показать весь комментарий
19.05.2024 16:45 Ответить
ща набіжать зрадойоби і почнуть волати "та брехня то все, всі ті 7500+ танків, знищених/пошкоджених"... Звісно брехня. Прямо через 5 хвилин оцей танк, з відоса, відтягнуть до рембригади і через день знов у бій. Бурятів-танкістів там же нескінчено... Ну і що, що башта відлетіла від детонацїі БК і двигун вигорів?!? То все брехня, знято в голівуді! Оновлять красочку і вперед, в бій, на біндерівців!
показать весь комментарий
19.05.2024 16:56 Ответить
Фейк! Екіпаж живий...
показать весь комментарий
19.05.2024 16:59 Ответить
Конечно, экипаж живой, а танк в общем целый: просто произошёл небольшой хлопок и незначительное возгорание.

Все остальные спецэффекты сняты в отделе мультиков студии Довженко.
показать весь комментарий
20.05.2024 10:05 Ответить
...вічно!
показать весь комментарий
19.05.2024 17:00 Ответить
Вот , это настоящий биотлон..
показать весь комментарий
19.05.2024 17:26 Ответить
Мехвод хороший был аккуратный... Не подвёл радимый екипаж... А вот за "вежу" Ангелину пора депремировать...
показать весь комментарий
19.05.2024 18:04 Ответить
Головне екіпаж буде рахуватись зниклим безвісти . Нєту тєла - нєту дєла . (майор Чорнобаїв )
показать весь комментарий
19.05.2024 21:53 Ответить
Екіпаж демілітаризувався і денацифікувався, туди йому і дорога.
показать весь комментарий
19.05.2024 21:54 Ответить
Интересно какой заряд нёс дрон!
показать весь комментарий
20.05.2024 10:31 Ответить
 
 