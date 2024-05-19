Украинский дрон уничтожил вражеский танк Т-80 вместе с экипажем. ВИДЕО
Аэробомберы роты ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады в населенном пункте Соловьево Донецкой области уничтожили вражеский танк Т-80 вместе с экипажем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
"Мгновенная детонация - и башня уже валяется рядом, а останки танка выгорают изнутри", - добавили в публикации.
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+22 Вадим Дубривный
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+11 zloj pens #587166
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+10 Яр Холодний
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бк рвонуло а екіпажу нема нічого...
всі цілі
у ***** краща в світі техніка
а в танку сиділи підари-телепартідари
да так гучно і яскраво!
Все остальные спецэффекты сняты в отделе мультиков студии Довженко.