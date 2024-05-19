Український дрон знищив вщент ворожий танк Т-80 разом з екіпажем. ВIДЕО

Аеробомбери роти ударних БПЛА Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади в населеному пункті Соловйове Донецької області знищили ворожий танк Т-80 разом з екіпажем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"Миттєва детонація – і вежа вже валяється поряд, а останки танка вигоряють зсередини", - додали у публікації.

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