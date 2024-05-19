Український дрон знищив вщент ворожий танк Т-80 разом з екіпажем. ВIДЕО
Аеробомбери роти ударних БПЛА Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади в населеному пункті Соловйове Донецької області знищили ворожий танк Т-80 разом з екіпажем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
"Миттєва детонація – і вежа вже валяється поряд, а останки танка вигоряють зсередини", - додали у публікації.
Топ коментарі
+22 Вадим Дубривный
показати весь коментар19.05.2024 14:29
+11 zloj pens #587166
показати весь коментар19.05.2024 14:31
+10 Яр Холодний
показати весь коментар19.05.2024 14:58
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бк рвонуло а екіпажу нема нічого...
всі цілі
у ***** краща в світі техніка
а в танку сиділи підари-телепартідари
да так гучно і яскраво!
Все остальные спецэффекты сняты в отделе мультиков студии Довженко.