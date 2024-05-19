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Український дрон знищив вщент ворожий танк Т-80 разом з екіпажем. ВIДЕО

Аеробомбери роти ударних БПЛА Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади в населеному пункті Соловйове Донецької області знищили ворожий танк Т-80 разом з екіпажем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"Миттєва детонація – і вежа вже валяється поряд, а останки танка вигоряють зсередини", - додали у публікації.

Також дивіться: "Дикі шершні" відправили чергову велику партію дронів для українських воїнів, які боронять Харківщину. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) знищення (7227) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+22
Походу 3 билета на концерт Кобзона пропали, атомы на концерт не ходят.
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19.05.2024 14:29
+11
Ібо нє ***.
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19.05.2024 14:31
+10
А пам"ятник загиблому воїну ІІ Світової спостерігає , як горять "нові фашисти"
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19.05.2024 14:58
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Походу 3 билета на концерт Кобзона пропали, атомы на концерт не ходят.
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19.05.2024 14:29 Відповісти
Молодці
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19.05.2024 14:30 Відповісти
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19.05.2024 16:16 Відповісти
ще й як ходять)
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19.05.2024 17:55 Відповісти
Очень интересное слабое место у танка Т 80. Надо взять на заметку.
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19.05.2024 18:45 Відповісти
та ні...
бк рвонуло а екіпажу нема нічого...
всі цілі
у ***** краща в світі техніка
а в танку сиділи підари-телепартідари
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19.05.2024 21:31 Відповісти
Да, вскрыли рашистскую консерву + барбекю...
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20.05.2024 00:11 Відповісти
Ібо нє ***.
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19.05.2024 14:31 Відповісти
Это правильное видео : показать личному составу под роспись во всех ротах, эскадрильях и эскадронах...
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20.05.2024 10:01 Відповісти
Травневі шашлики!
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19.05.2024 14:51 Відповісти
Смачно!
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19.05.2024 14:51 Відповісти
А пам"ятник загиблому воїну ІІ Світової спостерігає , як горять "нові фашисти"
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19.05.2024 14:58 Відповісти
як кажуть на московії: у экипажа оторвался тромб...
да так гучно і яскраво!
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19.05.2024 15:01 Відповісти
Жарєний бурят-как я рад...
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19.05.2024 15:03 Відповісти
Не вежа а башта .
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19.05.2024 15:07 Відповісти
И ни узнаить мардовская авака какой у атяки был канец.
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19.05.2024 15:08 Відповісти
І шо тепер? А як же лада?
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19.05.2024 15:16 Відповісти
І передайте Бутусову що українською буде "башта"...
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19.05.2024 15:18 Відповісти
Екіпаж в шоці! "А чьто случілась?!"
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19.05.2024 15:48 Відповісти
А єму :" Тіхо, накабздон пайот! Слушай..."
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19.05.2024 18:06 Відповісти
Така маленька "пташка" - і такий потужний удар! Бомбезно!
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19.05.2024 15:57 Відповісти
Kras
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19.05.2024 16:04 Відповісти
хто побачив військового ЗСУ в броніку коло дороги - ставте лайк.
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19.05.2024 16:45 Відповісти
ща набіжать зрадойоби і почнуть волати "та брехня то все, всі ті 7500+ танків, знищених/пошкоджених"... Звісно брехня. Прямо через 5 хвилин оцей танк, з відоса, відтягнуть до рембригади і через день знов у бій. Бурятів-танкістів там же нескінчено... Ну і що, що башта відлетіла від детонацїі БК і двигун вигорів?!? То все брехня, знято в голівуді! Оновлять красочку і вперед, в бій, на біндерівців!
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19.05.2024 16:56 Відповісти
Фейк! Екіпаж живий...
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19.05.2024 16:59 Відповісти
Конечно, экипаж живой, а танк в общем целый: просто произошёл небольшой хлопок и незначительное возгорание.

Все остальные спецэффекты сняты в отделе мультиков студии Довженко.
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20.05.2024 10:05 Відповісти
...вічно!
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19.05.2024 17:00 Відповісти
Вот , это настоящий биотлон..
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19.05.2024 17:26 Відповісти
Мехвод хороший был аккуратный... Не подвёл радимый екипаж... А вот за "вежу" Ангелину пора депремировать...
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19.05.2024 18:04 Відповісти
Головне екіпаж буде рахуватись зниклим безвісти . Нєту тєла - нєту дєла . (майор Чорнобаїв )
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19.05.2024 21:53 Відповісти
Екіпаж демілітаризувався і денацифікувався, туди йому і дорога.
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19.05.2024 21:54 Відповісти
Интересно какой заряд нёс дрон!
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20.05.2024 10:31 Відповісти
 
 