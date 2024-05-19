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"Дикі шершні" відправили чергову велику партію дронів для українських воїнів, які боронять Харківщину. ВIДЕО

В цій партії поїхали дрони, виготовлені за кошти, які зібрали спільноти Цензор.НЕТ та Бутусов Плюс, допомога відповідального приватного бізнесу, міжнародних партнерів.

Дякуємо всім, хто фінансово допомагає виготовляти дрони для Сил оборони України! Спільнотам Бутусов Плюс та Цензор.НЕТ, "Дикі шершні" віддячили іменними дронами.

Продовжуємо черговий збір, адже дрони на фронті потрібні завжди. Від вашого донату зараз залежить дуже багато!

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Картка банки: 5375411207988499

PayPal: [email protected] 

Також дивіться: Окупанти мародерять будинки українців у Вовчанську на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (231)


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Топ коментарі
+9
"Дикі шершні" налетіли
Мруть кацапськії дебіли
Трохи "шершням" задонать
Поможи русню вбивать
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19.05.2024 13:07
+5
Дякуємо всім за допомогу нашим військовим ❤️❤️❤️
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19.05.2024 13:10
+5
Аж ні куя🤫
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19.05.2024 13:27
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"Дикі шершні" налетіли
Мруть кацапськії дебіли
Трохи "шершням" задонать
Поможи русню вбивать
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19.05.2024 13:07 Відповісти
Гарний віршик, але хочу запитати:
- А де бюджетні міліярди?
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19.05.2024 13:21 Відповісти
Порахуйте суми на зарплату, продовольче, матеріально-технічне та інші види забезпечень. Чи ви вважаєте що воно саме по собі якось робиться без участі держави?
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19.05.2024 13:48 Відповісти
Так гроші виділялись з держбюджету безпосередньо на виробництво дронів.
До чого тут все перераховане вами?
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19.05.2024 14:41 Відповісти
Чи ви думаєте, якщо дехто у керівництві хворіє на клептоманію, громадяни повинні збирати їм на ліки?
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19.05.2024 14:45 Відповісти
Дякуємо всім за допомогу нашим військовим ❤️❤️❤️
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19.05.2024 13:10 Відповісти
Всё супер!
Одно настораживает, почему до сих пор правительство Украины в 98% объёме не перераспределило бюджетные страны средства на оборону?
Враг же не ждёт, когда там снаряды Украине подвезут.
Студенты, пенсионеры, бюджетники, кто получают пособие на бирже труда, могли бы 1-2 месяца и подождать с выплатами.
На кону существование Украины как государства! Как Ваши граждане не хотят этого понять.
Иначе придётся сидеть в российских тюрьмах-лагерях или попросту быть расстрелянными после отсидки в каком-нибудь подвале, как это уже было и не раз, а сейчас снова повторяется в Волчанске. Но это дело конечно же самих Украинцев и правительства Украины.
США на такие вещи, к сожалению конечно, повлиять не могут!
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19.05.2024 13:14 Відповісти
+
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19.05.2024 13:20 Відповісти
" В цій партії...." а яку кількість дронів поїхало? А що робить держава в організації виробництва зброї? Чи тільки базікають " видатні" управлінці,да крадуть,крадуть?
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19.05.2024 13:21 Відповісти
Аж ні куя🤫
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19.05.2024 13:27 Відповісти
Вони ці дрони собі припишуть у звітності. Бо кошти, які відібрали у громад буцімто на дрони вже давно спі₴жені.
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19.05.2024 15:06 Відповісти
В Китаї вже тестують АІ дрони із роюванням та синхронізацією атаки....

За дронами реально майбутнє воєн.. якщо ще акумулятори хтось розробить більш компактніші... тоді броньована техніка і польова артилерія відійде в минули... та і піхоті не дуже позавидуєш
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19.05.2024 14:42 Відповісти
Піхоти не буде в ********* розумінні цього поняття
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19.05.2024 19:02 Відповісти
+
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20.05.2024 09:33 Відповісти
 
 