"Дикі шершні" відправили чергову велику партію дронів для українських воїнів, які боронять Харківщину. ВIДЕО

В цій партії поїхали дрони, виготовлені за кошти, які зібрали спільноти Цензор.НЕТ та Бутусов Плюс, допомога відповідального приватного бізнесу, міжнародних партнерів.

Дякуємо всім, хто фінансово допомагає виготовляти дрони для Сил оборони України! Спільнотам Бутусов Плюс та Цензор.НЕТ, "Дикі шершні" віддячили іменними дронами.

Продовжуємо черговий збір, адже дрони на фронті потрібні завжди. Від вашого донату зараз залежить дуже багато!

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Картка банки: 5375411207988499

PayPal: [email protected]

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