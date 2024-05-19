"Дикі шершні" відправили чергову велику партію дронів для українських воїнів, які боронять Харківщину. ВIДЕО
В цій партії поїхали дрони, виготовлені за кошти, які зібрали спільноти Цензор.НЕТ та Бутусов Плюс, допомога відповідального приватного бізнесу, міжнародних партнерів.
Дякуємо всім, хто фінансово допомагає виготовляти дрони для Сил оборони України! Спільнотам Бутусов Плюс та Цензор.НЕТ, "Дикі шершні" віддячили іменними дронами.
Продовжуємо черговий збір, адже дрони на фронті потрібні завжди. Від вашого донату зараз залежить дуже багато!
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Картка банки: 5375411207988499
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Топ коментарі
+9 Сліпий
показати весь коментар19.05.2024 13:07
+5 Amber
показати весь коментар19.05.2024 13:10
+5 Вальд Ще
показати весь коментар19.05.2024 13:27
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Мруть кацапськії дебіли
Трохи "шершням" задонать
Поможи русню вбивать
- А де бюджетні міліярди?
До чого тут все перераховане вами?
Одно настораживает, почему до сих пор правительство Украины в 98% объёме не перераспределило бюджетные страны средства на оборону?
Враг же не ждёт, когда там снаряды Украине подвезут.
Студенты, пенсионеры, бюджетники, кто получают пособие на бирже труда, могли бы 1-2 месяца и подождать с выплатами.
На кону существование Украины как государства! Как Ваши граждане не хотят этого понять.
Иначе придётся сидеть в российских тюрьмах-лагерях или попросту быть расстрелянными после отсидки в каком-нибудь подвале, как это уже было и не раз, а сейчас снова повторяется в Волчанске. Но это дело конечно же самих Украинцев и правительства Украины.
США на такие вещи, к сожалению конечно, повлиять не могут!
За дронами реально майбутнє воєн.. якщо ще акумулятори хтось розробить більш компактніші... тоді броньована техніка і польова артилерія відійде в минули... та і піхоті не дуже позавидуєш