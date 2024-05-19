"Дикие шершни" отправили очередную крупную партию дронов для украинских воинов, защищающих Харьковщину. ВИДЕО

В этой партии поехали дроны, изготовленные на средства, которые собрали сообщества Цензор.НЕТ и Бутусов Плюс, помощь ответственного частного бизнеса, международных партнеров.

Спасибо всем, кто финансово помогает изготавливать дроны для Сил обороны Украины! Сообщества Бутусов Плюс и Цензор.НЕТ, "Дикие шершни" отблагодарили именными дронами.

Продолжаем очередной сбор, ведь дроны на фронте нужны всегда. От вашего доната сейчас зависит очень многое!

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Карточка банка: 5375411207988499

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