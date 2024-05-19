"Дикие шершни" отправили очередную крупную партию дронов для украинских воинов, защищающих Харьковщину. ВИДЕО
В этой партии поехали дроны, изготовленные на средства, которые собрали сообщества Цензор.НЕТ и Бутусов Плюс, помощь ответственного частного бизнеса, международных партнеров.
Спасибо всем, кто финансово помогает изготавливать дроны для Сил обороны Украины! Сообщества Бутусов Плюс и Цензор.НЕТ, "Дикие шершни" отблагодарили именными дронами.
Продолжаем очередной сбор, ведь дроны на фронте нужны всегда. От вашего доната сейчас зависит очень многое!
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+9 Сліпий
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+5 Amber
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+5 Вальд Ще
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Мруть кацапськії дебіли
Трохи "шершням" задонать
Поможи русню вбивать
- А де бюджетні міліярди?
До чого тут все перераховане вами?
Одно настораживает, почему до сих пор правительство Украины в 98% объёме не перераспределило бюджетные страны средства на оборону?
Враг же не ждёт, когда там снаряды Украине подвезут.
Студенты, пенсионеры, бюджетники, кто получают пособие на бирже труда, могли бы 1-2 месяца и подождать с выплатами.
На кону существование Украины как государства! Как Ваши граждане не хотят этого понять.
Иначе придётся сидеть в российских тюрьмах-лагерях или попросту быть расстрелянными после отсидки в каком-нибудь подвале, как это уже было и не раз, а сейчас снова повторяется в Волчанске. Но это дело конечно же самих Украинцев и правительства Украины.
США на такие вещи, к сожалению конечно, повлиять не могут!
За дронами реально майбутнє воєн.. якщо ще акумулятори хтось розробить більш компактніші... тоді броньована техніка і польова артилерія відійде в минули... та і піхоті не дуже позавидуєш