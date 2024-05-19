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"Дикие шершни" отправили очередную крупную партию дронов для украинских воинов, защищающих Харьковщину. ВИДЕО

В этой партии поехали дроны, изготовленные на средства, которые собрали сообщества Цензор.НЕТ и Бутусов Плюс, помощь ответственного частного бизнеса, международных партнеров.

Спасибо всем, кто финансово помогает изготавливать дроны для Сил обороны Украины! Сообщества Бутусов Плюс и Цензор.НЕТ, "Дикие шершни" отблагодарили именными дронами.

Продолжаем очередной сбор, ведь дроны на фронте нужны всегда. От вашего доната сейчас зависит очень многое!

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Карточка банка: 5375411207988499

PayPal: [email protected]

Также смотрите: Оккупанты мародерят дома украинцев в Волчанске на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (226)


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Топ комментарии
+9
"Дикі шершні" налетіли
Мруть кацапськії дебіли
Трохи "шершням" задонать
Поможи русню вбивать
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19.05.2024 13:07
+5
Дякуємо всім за допомогу нашим військовим ❤️❤️❤️
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19.05.2024 13:10
+5
Аж ні куя🤫
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19.05.2024 13:27
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"Дикі шершні" налетіли
Мруть кацапськії дебіли
Трохи "шершням" задонать
Поможи русню вбивать
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19.05.2024 13:07 Ответить
Гарний віршик, але хочу запитати:
- А де бюджетні міліярди?
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19.05.2024 13:21 Ответить
Порахуйте суми на зарплату, продовольче, матеріально-технічне та інші види забезпечень. Чи ви вважаєте що воно саме по собі якось робиться без участі держави?
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19.05.2024 13:48 Ответить
Так гроші виділялись з держбюджету безпосередньо на виробництво дронів.
До чого тут все перераховане вами?
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19.05.2024 14:41 Ответить
Чи ви думаєте, якщо дехто у керівництві хворіє на клептоманію, громадяни повинні збирати їм на ліки?
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19.05.2024 14:45 Ответить
Дякуємо всім за допомогу нашим військовим ❤️❤️❤️
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19.05.2024 13:10 Ответить
Всё супер!
Одно настораживает, почему до сих пор правительство Украины в 98% объёме не перераспределило бюджетные страны средства на оборону?
Враг же не ждёт, когда там снаряды Украине подвезут.
Студенты, пенсионеры, бюджетники, кто получают пособие на бирже труда, могли бы 1-2 месяца и подождать с выплатами.
На кону существование Украины как государства! Как Ваши граждане не хотят этого понять.
Иначе придётся сидеть в российских тюрьмах-лагерях или попросту быть расстрелянными после отсидки в каком-нибудь подвале, как это уже было и не раз, а сейчас снова повторяется в Волчанске. Но это дело конечно же самих Украинцев и правительства Украины.
США на такие вещи, к сожалению конечно, повлиять не могут!
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19.05.2024 13:14 Ответить
+
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19.05.2024 13:20 Ответить
" В цій партії...." а яку кількість дронів поїхало? А що робить держава в організації виробництва зброї? Чи тільки базікають " видатні" управлінці,да крадуть,крадуть?
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19.05.2024 13:21 Ответить
Аж ні куя🤫
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19.05.2024 13:27 Ответить
Вони ці дрони собі припишуть у звітності. Бо кошти, які відібрали у громад буцімто на дрони вже давно спі₴жені.
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19.05.2024 15:06 Ответить
В Китаї вже тестують АІ дрони із роюванням та синхронізацією атаки....

За дронами реально майбутнє воєн.. якщо ще акумулятори хтось розробить більш компактніші... тоді броньована техніка і польова артилерія відійде в минули... та і піхоті не дуже позавидуєш
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19.05.2024 14:42 Ответить
Піхоти не буде в ********* розумінні цього поняття
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19.05.2024 19:02 Ответить
+
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20.05.2024 09:33 Ответить
 
 