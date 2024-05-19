Окупант, рятуючись від дрона-камікадзе, вдіває на голову залізний таз. ВIДЕО
"Винахідливий" окупант вирішив врятуватись від FPV-дрона 65-ої окремої механізованої бригади надівши залізний таз на голову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на соцмережі.
Топ коментарі
+29 Алекс Скела
показати весь коментар19.05.2024 16:43
+13 kharkov1000
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+11 Олег Квиташ
показати весь коментар19.05.2024 16:52
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Бо, на отих привладних приблуд95, сподіватися годі, захист від московитів України,- в руках Українців!
За 11 років московської війни, на ПЕРЕДОВІЙ позиції не побачили УКРАЇНЦІ ЖОДНОГО ПРИВЛАДНОГО з часів парторга кучми на посаді ПУ, жодного! Ані прем'єр міністрі, ані міністрів, ані держсекретарів, ані голів ВРУ із купою замів і так даля, аж до голів ОДА і їх замів ЖОДНОГО, на передовій!! Кінах з єхануровим і тигіпкою та хорошковський, можуть це ПІДТВЕРДИТИ у присутності усіх генпрокурорів!! Піскун, не дасть збрехати, він у курсі🤑🤑🤑😡😡😡💯%!!! У них усьо па РИГламенту КМУ та ВРУ!
Слава Україні!
ребкапут ....
Летайте самольотами Аэрофлота !!!!
Ми-171?
совпадение ?
Не думаю...... авіоніка повне гівно
До речі, з'явилися відосіки як орки грабують покинуті будинки під Вовчанськом...