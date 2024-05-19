Окупант, рятуючись від дрона-камікадзе, вдіває на голову залізний таз. ВIДЕО

"Винахідливий" окупант вирішив врятуватись від FPV-дрона 65-ої окремої механізованої бригади надівши залізний таз на голову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на соцмережі.

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