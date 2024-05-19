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Окупант, рятуючись від дрона-камікадзе, вдіває на голову залізний таз. ВIДЕО

"Винахідливий" окупант вирішив врятуватись від FPV-дрона 65-ої окремої механізованої бригади надівши залізний таз на голову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 100 ОМБр ліквідували групу російських операторів дронів, які переховувалися у будівлі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918)


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Топ коментарі
+29
Таз уполномочєн заявіть?
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19.05.2024 16:43
+13
"Кастюлі" кажете?
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19.05.2024 16:53
+11
Залізний реб
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19.05.2024 16:52
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Таз уполномочєн заявіть?
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19.05.2024 16:43 Відповісти
орку не треба було крадений унітаз відправляти у мордор, було б надійніше.
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19.05.2024 16:44 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Бо, на отих привладних приблуд95, сподіватися годі, захист від московитів України,- в руках Українців!
За 11 років московської війни, на ПЕРЕДОВІЙ позиції не побачили УКРАЇНЦІ ЖОДНОГО ПРИВЛАДНОГО з часів парторга кучми на посаді ПУ, жодного! Ані прем'єр міністрі, ані міністрів, ані держсекретарів, ані голів ВРУ із купою замів і так даля, аж до голів ОДА і їх замів ЖОДНОГО, на передовій!! Кінах з єхануровим і тигіпкою та хорошковський, можуть це ПІДТВЕРДИТИ у присутності усіх генпрокурорів!! Піскун, не дасть збрехати, він у курсі🤑🤑🤑😡😡😡💯%!!! У них усьо па РИГламенту КМУ та ВРУ!
Слава Україні!
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19.05.2024 16:44 Відповісти
ЯКЩО ДІТИ ЧИНОВНИКІВ НЕ ВОЮЮТЬ, ЦЕ НЕ ВІЙНА, ЦЕ БІЗНЕС... УІНСТОН ЧЕРЧІЛЛЬ . .
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20.05.2024 06:54 Відповісти
Кацапский рыцарь блд...В шлеме с закрытым забралом так и сдох
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19.05.2024 16:46 Відповісти
Ножки-жопу-пипирку оторвало,зато голова на месте
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19.05.2024 16:47 Відповісти
Голова в тазіке залишилась
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19.05.2024 19:43 Відповісти
Залізний реб
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19.05.2024 16:52 Відповісти
...да
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19.05.2024 17:02 Відповісти
Залізний реб капут ....
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19.05.2024 20:58 Відповісти
бойлер надо было одевать!)
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19.05.2024 16:53 Відповісти
"Кастюлі" кажете?
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19.05.2024 16:53 Відповісти
Молодець. Ото буде сюрприз чортам в пеклі, коли він в казан з киплячою смолою зі своєю кастрюлею прилетить!
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19.05.2024 16:59 Відповісти
За крадіжку кацапського музла три мінуси.
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19.05.2024 17:00 Відповісти
радянського
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19.05.2024 17:11 Відповісти
Та ну нах! Ще за совка ця "музика" просто задовбала з кожної праски. А тут, тиць-гриць, "реінкарнація".
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19.05.2024 17:19 Відповісти
Ну, совкізм - це вже в генах. І нема на то ради...
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19.05.2024 20:18 Відповісти
Вертолет Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан. В машине также находились глава МИД Ирана Амир Абдоллахиан и губернатор провинции Восточный Азербайджан.
Летайте самольотами Аэрофлота !!!!

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19.05.2024 17:01 Відповісти
Сейчас спасательные службы пытаются пробиться к месту посадки вертолета. О состоянии находившихся в нем людей данных нет, но сам иранский лидер в аварии выжил (курва-шайтан !!! ) , других подробности не сообщаются.

Ми-171?
совпадение ?
Не думаю...... авіоніка повне гівно
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19.05.2024 17:10 Відповісти
А ще шапочку з фольги можна було одягнути на макітру.
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19.05.2024 17:01 Відповісти
НаноТАЗ
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19.05.2024 17:03 Відповісти
І тазік крадений.
До речі, з'явилися відосіки як орки грабують покинуті будинки під Вовчанськом...
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19.05.2024 17:04 Відповісти
якщо в Ізраїлі "Залізний купол" від ракет, то у москолоти "залізний купол" від дронів, причому персоніфікований під кожну москолотну тварину.
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19.05.2024 17:06 Відповісти
заменитель головы
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19.05.2024 17:11 Відповісти
Тіпа- я в доміку? )))
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19.05.2024 17:12 Відповісти
Накрился медным тазом мой дембель.
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19.05.2024 17:18 Відповісти
Вот как виглядіт-накрился мєдним тазом...
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19.05.2024 17:24 Відповісти
Не ту частину тіла прикрив.
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19.05.2024 17:25 Відповісти
це не таз це бак від пральної машини донбасс з нержавійкі
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19.05.2024 17:51 Відповісти
Піхотний мангал - аналагав нема!
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19.05.2024 17:53 Відповісти
а ха ха.можно представить якое у него эхо было в свинособачьей *************** бошке!!!!!!!
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19.05.2024 18:45 Відповісти
капітан-амєріка вже не торт...
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19.05.2024 21:17 Відповісти
тазік - це бюджетний варіант, для бєдних. Лакшері захист - це чавунна ванна, підробки з акрілу не канають.
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19.05.2024 23:34 Відповісти
Накрився тазом. Це ж їх вираз.
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19.05.2024 23:37 Відповісти
Ice backet challenge ..
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20.05.2024 00:39 Відповісти
 
 