Бійці 100 ОМБр ліквідували групу російських операторів дронів, які переховувалися у будівлі. ВIДЕО
Оператори дронів 100-ої окремої механізованої бригади ліквідували групу російських загарбників, які переховувалися у будівлі. Окупанти були ймовірно операторами ударних БпЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
Топ коментарі
+31 Яр Холодний
показати весь коментар19.05.2024 15:40
+14 saimansay
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+14 Юрист Правильный
показати весь коментар19.05.2024 15:50
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здоровья пагибшим
мабудь заряди для бпла
бо гаражі аж підскочили
Слава Україні !