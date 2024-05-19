Бійці 100 ОМБр ліквідували групу російських операторів дронів, які переховувалися у будівлі. ВIДЕО

Оператори дронів 100-ої окремої механізованої бригади ліквідували групу російських загарбників, які переховувалися у будівлі. Окупанти були ймовірно операторами ударних БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

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