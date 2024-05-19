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Бійці 100 ОМБр ліквідували групу російських операторів дронів, які переховувалися у будівлі. ВIДЕО

Оператори дронів 100-ої окремої механізованої бригади ліквідували групу російських загарбників, які переховувалися у будівлі. Окупанти були ймовірно операторами ударних БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Також дивіться: Російський загарбник конає від влучних ударів бійців 92 ОШБр. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17255) ліквідація (3884)


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Топ коментарі
+31
Гарно "гупнуло"! Там мабуть у кацапів щось "гарновибухове" зберігалося - якщо будівля "склалася"
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19.05.2024 15:40
+14
баба яга
здоровья пагибшим
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19.05.2024 15:48
+14
Нікуя собі дрончик ...
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19.05.2024 15:50
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Гарно "гупнуло"! Там мабуть у кацапів щось "гарновибухове" зберігалося - якщо будівля "склалася"
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19.05.2024 15:40 Відповісти
баба яга
здоровья пагибшим
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19.05.2024 15:48 Відповісти
Пердаки рвонули, сер.
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19.05.2024 17:21 Відповісти
щось орки там тримали.
мабудь заряди для бпла
бо гаражі аж підскочили
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19.05.2024 21:14 Відповісти
Нікуя собі дрончик ...
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19.05.2024 15:50 Відповісти
Таке враження, ніби 155-мм снаряд всередину занесли!..
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20.05.2024 02:10 Відповісти
Благодатний Вогонь з Мирної України,прийшов від Захисників України, диким оркам з московії!! Вялічіє у них, з димом та сморідом…
Слава Україні !
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19.05.2024 15:54 Відповісти
товстий дрон
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19.05.2024 16:00 Відповісти
не ****** "колегам" здоров'ячка побажали))
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19.05.2024 16:02 Відповісти
Хм...Мо щось термобаричне на московитів козломордих скинули? Файно хатинку склало.
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19.05.2024 16:02 Відповісти
козломордих
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19.05.2024 16:06 Відповісти
Це ж дроноводи. В них там склад ВОГ-ів, гранат тощо обов'язково був. От і детонувало.
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19.05.2024 17:38 Відповісти
Обнулили нижче рівня нуль.
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19.05.2024 16:13 Відповісти
Ни себе х*я, ядреный дрончик.
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19.05.2024 16:27 Відповісти
Черговий випадок коли рашистскіє ахотнікі самі сталі дабичєй...
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19.05.2024 17:22 Відповісти
халабуда завалилась конкретно.
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19.05.2024 17:30 Відповісти
Хай тепер у накабздону оперують
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19.05.2024 17:51 Відповісти
Слава Волині. Соточка - молодці.
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19.05.2024 18:37 Відповісти
Мочіть хлопці цю обісрану кацапську нечисть.
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19.05.2024 19:03 Відповісти
Там до дрончиків вже Хаймерси мотузкою прив'язують - таке враження.
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19.05.2024 19:28 Відповісти
Судячи по вибуху це шось типу Вампір-камікадзе
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19.05.2024 20:59 Відповісти
аж раптом iбонуло i здрегнулася земля....
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19.05.2024 23:38 Відповісти
на *****!
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20.05.2024 10:04 Відповісти
Супер красоти ще ті
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20.05.2024 11:39 Відповісти
Оце так у\\бало! Землякам-волинянам респект! Донатимо!
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20.05.2024 12:28 Відповісти
 
 