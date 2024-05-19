УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11269 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
18 588 38

Російський загарбник конає від влучних ударів бійців 92 ОШБр. ВIДЕО

Оператори ударних дронів 1-го штурмового батальйону 92-ої окремої штурмової бригади передислокувалися з Донецької області на Харківський напрямок і продовжують методично знищувати російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Дикі шершні" відправили чергову велику партію дронів для українських воїнів, які боронять Харківщину. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3918) 92 окрема штурмова бригада (251)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
показати весь коментар
19.05.2024 15:36
+15
КАнающійКАцап
показати весь коментар
19.05.2024 14:33
+9
кацапы-оккупанты говном жили, говном и дохнут...
показати весь коментар
19.05.2024 14:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
КАнающійКАцап
показати весь коментар
19.05.2024 14:33 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2024 15:36 Відповісти
Главное У Путіна усє в порядку... А усє другое раби пережиживут....
показати весь коментар
19.05.2024 19:52 Відповісти
Калі ў пачатку вайны суадносіны насельніцтва Украіны і Расіі складала 40 мільёнаў да 142 мільёнаў, ці 3,5 да 1, то цяпер яно - 7 да 1».

Прывёўшы такія разлікі Хадаркоўскі запытаўся: «Як загадаеце ваяваць?»

«Пры такім раскладзе паставак і сіл Украіна да канца года страціць Харкаў. Да сярэдзіны наступнага года - Адэсу. Суадносіны сіл стануць 10-12 да 1 да канца 2025 года. Да сярэдзіны 2026 года Украіна працягне толькі партызанскую вайну, а https://nashaniva.com/226940 Львоў захаваецца, калі туды ўвойдуць войскі НАТА ў асобе Польшчы», - прагназуе ён.

Хадаркоўскі акцэнтаваў увагу прысутных на тым, што ён прывёў найлепшы сцэнарый, які прадугледжвае працяг гераічнага супраціўлення ВСУ, нягледзячы на безнадзейнасць сітуацыі. Інакш, лічыць прадпрымальнік, усё адбудзецца хутчэй. Пры гэтым штурмаваць буйныя гарады ніхто не будзе, бо без забеспячэння яны не ўяўляюць пагрозы. Це прогноз харошева русскава Ходорковскава,який наші сябри розганяють у своїх бульбо ЗМІ....
https://nashaniva.com/343074 https://nashaniva.com/343074
показати весь коментар
19.05.2024 14:33 Відповісти
Як ви забєбалі, кінчені зрадойоби, тягати до нас "хароших руських"... Що, "Київ за три дні" та "Україна за два тижні" мантри вже не дуже виглядають?!? Вже зрадойобите казочкою про "Харків до кінця року"? Ти, одоробло кінчене, знай - міста розміром з Харків "беруться" військовими угруповуваннями роміром з ВСЮ армію засрашки, з повним штатним озброєнням (танками, бтр, бмп і літаками). Так-так, ВСЯ АРМІЯ ЗАСРАШКИ повинна штурмувати Харків, аби "до кінця року".

Якщо ти забуло, то, наприклад, Берлін совок "брав" армією розміром в 460'000 осіб, 12'000 гармат і мінометів, 2'100 РСЗВ та 1'500 танків (зараз стільки "всього" взагалі в засрашки не нашкребеться на всьому фронті в 800 км). А протистояли їм - лише 100'000 німців та 50 танків. І то бої йшли 2 тижні. При цьому совок втратив вбитими та пораненими 375'000 вояків.

Чим "до середини 2025 року" Одесу зібралося брати, кінчене курво?!?
показати весь коментар
19.05.2024 17:04 Відповісти
1.я не зрадойоб
2.цитату привів для того,що харашиє русскіє вже винесли нам вирок і агітують за це Захід,а такі тилові ухилянти-щурі,як ти,нападають на ТЦК,тисячами тікають за кордон,купують собі липові грижі і десятками тонуть в Тисі,ну для чого таким як ти Україна?
3. я не не бєбал1 якщо б я тебе бєбал ти все життя стоячи рсать ходив би!
показати весь коментар
19.05.2024 17:55 Відповісти
Частіше треба спілкуватися з розумними людьми. Тоді і знати будеш більше, і є шанс, що краще зрозумієш варіанти розвитку сценаріїв.
показати весь коментар
19.05.2024 17:44 Відповісти
я так розумію,що розумні люди це американці?
показати весь коментар
19.05.2024 17:57 Відповісти
Ну вже точно не росїянцї. Не поганї а нї хорошї, думку яких ти хочеш тут притягнути за вуха.....Це по перше. А по друге, довїряти бїлоруським ЗМЇ - теж саме що довїряти ЗМЇ з болот..... Так що друже ти явно адресу поплутав, раз вирїшив тут на них посилатисчя.......
показати весь коментар
19.05.2024 23:36 Відповісти
Не дивуйся! Марна справа... Там уже "клініка"... (Але хлопчик "до сліз" упевнений, що його оточують божевільні та ідіоти!)
показати весь коментар
20.05.2024 07:17 Відповісти
Російський загарбник конає

На честь свого Конашенкова?
показати весь коментар
19.05.2024 14:34 Відповісти
Канать с мардовскава умирать. Канашенков - умирающий.
показати весь коментар
19.05.2024 15:02 Відповісти
" - И пусть канает!" - была фраза в одном совдеповском фильме, подавалась там как феня, что не есть хорошо для приличных украинцев. А вот музыка в этом фильме была хорошая...
показати весь коментар
19.05.2024 15:15 Відповісти
В одном мардовском гараде есть прямо такой район - канавинский, то не от канавы, а от канать умирать. ПС. Канава тоже с мардовского типа могила или яма.
показати весь коментар
19.05.2024 16:05 Відповісти
конає - українське слово. Від "кінець", "ся кончає"
показати весь коментар
19.05.2024 18:43 Відповісти
КОНАТИ, аю, аєш, недок. 1. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B8 Бути в https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9 передсмертній https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F агонії ; https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8 умирати . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%92%D0%B6%D0%B5 Вже https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C десять тухольців https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE було https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 ранених ; https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8 вони https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8 конали https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%B4 від https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9 страшної https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9 гадючої https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0 отрути (Фр., VI, 1951, 128); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%94%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%BE Дехто з https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9 людей https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 упав https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE коло https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0 гармат і https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%B2 хрипів , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8 конаючи (Ю. Янов., І, 1958, 166); * https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE Образно . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B8 Сиділи https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B8 ми https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B8 при https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B9 згаслому https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F багатті https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D1%81%D1%96 усі https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC гуртом .., https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8F дивилися , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA як https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BA вогники https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9 блакитні https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%82%D1%96%D1%82%D0%B8 тремтіли і https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8 конали (Л. Укр., І, 1951, 293).

2. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%BE%D0%B9 Те https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B5 саме , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE що https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F мучитися 1. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8 Бачив https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%BD він [Т. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Шевченко ].., https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA як https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE його https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96 рідні https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8 брати https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%BE%D0%B9 та https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0 сестри https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8 конали https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0 на https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 панщині , в https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F неволі ... (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Мирний , V, 1955, 312); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%94%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE Душно конать у https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F знесиллі ... https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%94%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 Дайте https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F повітря https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0 на https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8C мить ! https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A0%D0%B0%D0%B7 Раз https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE до https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9 цілющої https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8F хвилі З https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D1%96%D0%B6%D0%BA%D0%BE ліжка https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F мене https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8 підніміть ! (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1 Граб ., І, 1959, 53); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Вода в https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9 ручаях і https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F криницях https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8 висихала , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8C навіть https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%80 звірі в https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%85 лісах https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8 конали https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%B4 від https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0 спраги (Ів., Вел. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%BA%D0%BE очі , 1956, 111).
показати весь коментар
19.05.2024 21:52 Відповісти
Чому всі вирішили,що він конає?Як на мене,то він радіє)
показати весь коментар
19.05.2024 14:38 Відповісти
кацапы-оккупанты говном жили, говном и дохнут...
показати весь коментар
19.05.2024 14:49 Відповісти
І пусть канаєт...Потрібно щоб кожен рашистський загарбник який прийшов вбивати в Україну сконав...
показати весь коментар
19.05.2024 14:56 Відповісти
Хай би всі вже сконали, кабзон зачекався. Ніхто з кацапів ще не викопав закопаний пупок цього покидька-кабзона? Бо потрапить кожний до нього, доки не викопають, це як с Фредді Кохом Крюгером...
показати весь коментар
19.05.2024 15:24 Відповісти
Благодатний Вогонь України, зійшов на орків московських!!
Добра та ЗЛАГОДЖЕНА робота, Захисників України!!
Слава Україні!
показати весь коментар
19.05.2024 16:15 Відповісти
Он лежит, почти не дышит,
только яйцами колышет...
показати весь коментар
19.05.2024 16:31 Відповісти
А шо произошло?А ...что-то произошло.. Все они знали о том ,шо с ними произойдет ... И вот-это произошло... ДА! ДА!
показати весь коментар
19.05.2024 17:40 Відповісти
Ну напрікінець почали автори вживати правильні наголоси .

Так "КОНАЄ" , падло , "КОНАЄ" ...

Теперь залишилося замість руззззззькій вживати мокшанський або ************ ... А так вже на третій рік вторгнення вже є прогрес !!!
показати весь коментар
19.05.2024 17:50 Відповісти
затвердити назву "московська підерація". Літера та звук Ф для мови не характерні)
ми ж називаємо Угорщиною те, шо вони самі іменують Маг'ярорсаґ
до-речі, китайською московія позначається двома ієрогліфами "брудна країна"
показати весь коментар
19.05.2024 18:28 Відповісти
дератизація
показати весь коментар
19.05.2024 18:24 Відповісти
Якісь тупі кацапи,звичайно,конають щоденно...Але проблема в тому,що Рашка щоденно відкушує нашу територію (з початку року відкусила 605 кв.км),а у картавої Бубочки і її нового супергенерала Відступа у відповідь немає нічого,тільки невпинна здача територій...
показати весь коментар
19.05.2024 18:46 Відповісти
круто обійшлися з асвабадітілямі.
показати весь коментар
19.05.2024 19:55 Відповісти
Ни капли залости к 3,14дарасам из Рашки! Слава Украине! Смерть рашистским оккупантам!
показати весь коментар
19.05.2024 21:56 Відповісти
Иуды кацапские,горите твари в аду!!!
показати весь коментар
19.05.2024 22:03 Відповісти
 
 