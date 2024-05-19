Російський загарбник конає від влучних ударів бійців 92 ОШБр. ВIДЕО

Оператори ударних дронів 1-го штурмового батальйону 92-ої окремої штурмової бригади передислокувалися з Донецької області на Харківський напрямок і продовжують методично знищувати російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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