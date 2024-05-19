Российский захватчик умирает от точных ударов бойцов 92 ОШБр. ВИДЕО
Операторы ударных дронов 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады передислоцировались из Донецкой области на Харьковское направление и продолжают методично уничтожать российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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+17 олег иванов #434516
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+9 igor koval #550777
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Прывёўшы такія разлікі Хадаркоўскі запытаўся: «Як загадаеце ваяваць?»
«Пры такім раскладзе паставак і сіл Украіна да канца года страціць Харкаў. Да сярэдзіны наступнага года - Адэсу. Суадносіны сіл стануць 10-12 да 1 да канца 2025 года. Да сярэдзіны 2026 года Украіна працягне толькі партызанскую вайну, а https://nashaniva.com/226940 Львоў захаваецца, калі туды ўвойдуць войскі НАТА ў асобе Польшчы», - прагназуе ён.
Хадаркоўскі акцэнтаваў увагу прысутных на тым, што ён прывёў найлепшы сцэнарый, які прадугледжвае працяг гераічнага супраціўлення ВСУ, нягледзячы на безнадзейнасць сітуацыі. Інакш, лічыць прадпрымальнік, усё адбудзецца хутчэй. Пры гэтым штурмаваць буйныя гарады ніхто не будзе, бо без забеспячэння яны не ўяўляюць пагрозы. Це прогноз харошева русскава Ходорковскава,який наші сябри розганяють у своїх бульбо ЗМІ....
https://nashaniva.com/343074 https://nashaniva.com/343074
Якщо ти забуло, то, наприклад, Берлін совок "брав" армією розміром в 460'000 осіб, 12'000 гармат і мінометів, 2'100 РСЗВ та 1'500 танків (зараз стільки "всього" взагалі в засрашки не нашкребеться на всьому фронті в 800 км). А протистояли їм - лише 100'000 німців та 50 танків. І то бої йшли 2 тижні. При цьому совок втратив вбитими та пораненими 375'000 вояків.
Чим "до середини 2025 року" Одесу зібралося брати, кінчене курво?!?
2.цитату привів для того,що харашиє русскіє вже винесли нам вирок і агітують за це Захід,а такі тилові ухилянти-щурі,як ти,нападають на ТЦК,тисячами тікають за кордон,купують собі липові грижі і десятками тонуть в Тисі,ну для чого таким як ти Україна?
3. я не не бєбал1 якщо б я тебе бєбал ти все життя стоячи рсать ходив би!
На честь свого Конашенкова?
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КохомКрюгером...
Добра та ЗЛАГОДЖЕНА робота, Захисників України!!
Слава Україні!
только яйцами колышет...
Так "КОНАЄ" , падло , "КОНАЄ" ...
Теперь залишилося замість руззззззькій вживати мокшанський або ************ ... А так вже на третій рік вторгнення вже є прогрес !!!
ми ж називаємо Угорщиною те, шо вони самі іменують Маг'ярорсаґ
до-речі, китайською московія позначається двома ієрогліфами "брудна країна"