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Российский захватчик умирает от точных ударов бойцов 92 ОШБр. ВИДЕО

Операторы ударных дронов 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады передислоцировались из Донецкой области на Харьковское направление и продолжают методично уничтожать российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Дикие шершни" отправили очередную крупную партию дронов для украинских воинов, которые защищают Харьковщину. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3536) 92 отдельная штурмовая бригада (251)


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Топ комментарии
+17
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19.05.2024 15:36
+15
КАнающійКАцап
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19.05.2024 14:33
+9
кацапы-оккупанты говном жили, говном и дохнут...
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19.05.2024 14:49
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КАнающійКАцап
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19.05.2024 14:33 Ответить
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19.05.2024 15:36 Ответить
Главное У Путіна усє в порядку... А усє другое раби пережиживут....
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19.05.2024 19:52 Ответить
Калі ў пачатку вайны суадносіны насельніцтва Украіны і Расіі складала 40 мільёнаў да 142 мільёнаў, ці 3,5 да 1, то цяпер яно - 7 да 1».

Прывёўшы такія разлікі Хадаркоўскі запытаўся: «Як загадаеце ваяваць?»

«Пры такім раскладзе паставак і сіл Украіна да канца года страціць Харкаў. Да сярэдзіны наступнага года - Адэсу. Суадносіны сіл стануць 10-12 да 1 да канца 2025 года. Да сярэдзіны 2026 года Украіна працягне толькі партызанскую вайну, а https://nashaniva.com/226940 Львоў захаваецца, калі туды ўвойдуць войскі НАТА ў асобе Польшчы», - прагназуе ён.

Хадаркоўскі акцэнтаваў увагу прысутных на тым, што ён прывёў найлепшы сцэнарый, які прадугледжвае працяг гераічнага супраціўлення ВСУ, нягледзячы на безнадзейнасць сітуацыі. Інакш, лічыць прадпрымальнік, усё адбудзецца хутчэй. Пры гэтым штурмаваць буйныя гарады ніхто не будзе, бо без забеспячэння яны не ўяўляюць пагрозы. Це прогноз харошева русскава Ходорковскава,який наші сябри розганяють у своїх бульбо ЗМІ....
https://nashaniva.com/343074 https://nashaniva.com/343074
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19.05.2024 14:33 Ответить
Як ви забєбалі, кінчені зрадойоби, тягати до нас "хароших руських"... Що, "Київ за три дні" та "Україна за два тижні" мантри вже не дуже виглядають?!? Вже зрадойобите казочкою про "Харків до кінця року"? Ти, одоробло кінчене, знай - міста розміром з Харків "беруться" військовими угруповуваннями роміром з ВСЮ армію засрашки, з повним штатним озброєнням (танками, бтр, бмп і літаками). Так-так, ВСЯ АРМІЯ ЗАСРАШКИ повинна штурмувати Харків, аби "до кінця року".

Якщо ти забуло, то, наприклад, Берлін совок "брав" армією розміром в 460'000 осіб, 12'000 гармат і мінометів, 2'100 РСЗВ та 1'500 танків (зараз стільки "всього" взагалі в засрашки не нашкребеться на всьому фронті в 800 км). А протистояли їм - лише 100'000 німців та 50 танків. І то бої йшли 2 тижні. При цьому совок втратив вбитими та пораненими 375'000 вояків.

Чим "до середини 2025 року" Одесу зібралося брати, кінчене курво?!?
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19.05.2024 17:04 Ответить
1.я не зрадойоб
2.цитату привів для того,що харашиє русскіє вже винесли нам вирок і агітують за це Захід,а такі тилові ухилянти-щурі,як ти,нападають на ТЦК,тисячами тікають за кордон,купують собі липові грижі і десятками тонуть в Тисі,ну для чого таким як ти Україна?
3. я не не бєбал1 якщо б я тебе бєбал ти все життя стоячи рсать ходив би!
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19.05.2024 17:55 Ответить
Частіше треба спілкуватися з розумними людьми. Тоді і знати будеш більше, і є шанс, що краще зрозумієш варіанти розвитку сценаріїв.
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19.05.2024 17:44 Ответить
я так розумію,що розумні люди це американці?
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19.05.2024 17:57 Ответить
Ну вже точно не росїянцї. Не поганї а нї хорошї, думку яких ти хочеш тут притягнути за вуха.....Це по перше. А по друге, довїряти бїлоруським ЗМЇ - теж саме що довїряти ЗМЇ з болот..... Так що друже ти явно адресу поплутав, раз вирїшив тут на них посилатисчя.......
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19.05.2024 23:36 Ответить
Не дивуйся! Марна справа... Там уже "клініка"... (Але хлопчик "до сліз" упевнений, що його оточують божевільні та ідіоти!)
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20.05.2024 07:17 Ответить
Російський загарбник конає

На честь свого Конашенкова?
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19.05.2024 14:34 Ответить
Канать с мардовскава умирать. Канашенков - умирающий.
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19.05.2024 15:02 Ответить
" - И пусть канает!" - была фраза в одном совдеповском фильме, подавалась там как феня, что не есть хорошо для приличных украинцев. А вот музыка в этом фильме была хорошая...
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19.05.2024 15:15 Ответить
В одном мардовском гараде есть прямо такой район - канавинский, то не от канавы, а от канать умирать. ПС. Канава тоже с мардовского типа могила или яма.
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19.05.2024 16:05 Ответить
конає - українське слово. Від "кінець", "ся кончає"
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19.05.2024 18:43 Ответить
КОНАТИ, аю, аєш, недок. 1. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B8 Бути в https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9 передсмертній https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F агонії ; https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8 умирати . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%92%D0%B6%D0%B5 Вже https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C десять тухольців https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE було https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 ранених ; https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8 вони https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8 конали https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%B4 від https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9 страшної https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9 гадючої https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0 отрути (Фр., VI, 1951, 128); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%94%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%BE Дехто з https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9 людей https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 упав https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE коло https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0 гармат і https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%B2 хрипів , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8 конаючи (Ю. Янов., І, 1958, 166); * https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE Образно . https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B8 Сиділи https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B8 ми https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B8 при https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B9 згаслому https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F багатті https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%83%D1%81%D1%96 усі https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC гуртом .., https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8F дивилися , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA як https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BA вогники https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9 блакитні https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%82%D1%96%D1%82%D0%B8 тремтіли і https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8 конали (Л. Укр., І, 1951, 293).

2. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%BE%D0%B9 Те https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B5 саме , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE що https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F мучитися 1. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8 Бачив https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%BD він [Т. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Шевченко ].., https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA як https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE його https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96 рідні https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8 брати https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%BE%D0%B9 та https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0 сестри https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8 конали https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0 на https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 панщині , в https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F неволі ... (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Мирний , V, 1955, 312); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%94%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE Душно конать у https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F знесиллі ... https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%94%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 Дайте https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F повітря https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0 на https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8C мить ! https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A0%D0%B0%D0%B7 Раз https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE до https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9 цілющої https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8F хвилі З https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D1%96%D0%B6%D0%BA%D0%BE ліжка https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F мене https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8 підніміть ! (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1 Граб ., І, 1959, 53); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Вода в https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9 ручаях і https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F криницях https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8 висихала , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8C навіть https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%80 звірі в https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%85 лісах https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8 конали https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%B4 від https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0 спраги (Ів., Вел. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%BA%D0%BE очі , 1956, 111).
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19.05.2024 21:52 Ответить
Чому всі вирішили,що він конає?Як на мене,то він радіє)
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19.05.2024 14:38 Ответить
кацапы-оккупанты говном жили, говном и дохнут...
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19.05.2024 14:49 Ответить
І пусть канаєт...Потрібно щоб кожен рашистський загарбник який прийшов вбивати в Україну сконав...
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19.05.2024 14:56 Ответить
Хай би всі вже сконали, кабзон зачекався. Ніхто з кацапів ще не викопав закопаний пупок цього покидька-кабзона? Бо потрапить кожний до нього, доки не викопають, це як с Фредді Кохом Крюгером...
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19.05.2024 15:24 Ответить
Благодатний Вогонь України, зійшов на орків московських!!
Добра та ЗЛАГОДЖЕНА робота, Захисників України!!
Слава Україні!
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19.05.2024 16:15 Ответить
Он лежит, почти не дышит,
только яйцами колышет...
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19.05.2024 16:31 Ответить
А шо произошло?А ...что-то произошло.. Все они знали о том ,шо с ними произойдет ... И вот-это произошло... ДА! ДА!
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19.05.2024 17:40 Ответить
Ну напрікінець почали автори вживати правильні наголоси .

Так "КОНАЄ" , падло , "КОНАЄ" ...

Теперь залишилося замість руззззззькій вживати мокшанський або ************ ... А так вже на третій рік вторгнення вже є прогрес !!!
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19.05.2024 17:50 Ответить
затвердити назву "московська підерація". Літера та звук Ф для мови не характерні)
ми ж називаємо Угорщиною те, шо вони самі іменують Маг'ярорсаґ
до-речі, китайською московія позначається двома ієрогліфами "брудна країна"
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19.05.2024 18:28 Ответить
дератизація
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19.05.2024 18:24 Ответить
Якісь тупі кацапи,звичайно,конають щоденно...Але проблема в тому,що Рашка щоденно відкушує нашу територію (з початку року відкусила 605 кв.км),а у картавої Бубочки і її нового супергенерала Відступа у відповідь немає нічого,тільки невпинна здача територій...
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19.05.2024 18:46 Ответить
круто обійшлися з асвабадітілямі.
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19.05.2024 19:55 Ответить
Ни капли залости к 3,14дарасам из Рашки! Слава Украине! Смерть рашистским оккупантам!
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19.05.2024 21:56 Ответить
Иуды кацапские,горите твари в аду!!!
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19.05.2024 22:03 Ответить
 
 