Оккупант, спасаясь от дрона-камикадзе, надевает на голову железный таз. ВИДЕО
"Изобретательный" оккупант решил спастись от FPV-дрона 65-й отдельной механизированной бригады, надев железный таз на голову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.
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Бо, на отих привладних приблуд95, сподіватися годі, захист від московитів України,- в руках Українців!
За 11 років московської війни, на ПЕРЕДОВІЙ позиції не побачили УКРАЇНЦІ ЖОДНОГО ПРИВЛАДНОГО з часів парторга кучми на посаді ПУ, жодного! Ані прем'єр міністрі, ані міністрів, ані держсекретарів, ані голів ВРУ із купою замів і так даля, аж до голів ОДА і їх замів ЖОДНОГО, на передовій!! Кінах з єхануровим і тигіпкою та хорошковський, можуть це ПІДТВЕРДИТИ у присутності усіх генпрокурорів!! Піскун, не дасть збрехати, він у курсі🤑🤑🤑😡😡😡💯%!!! У них усьо па РИГламенту КМУ та ВРУ!
Слава Україні!
ребкапут ....
Летайте самольотами Аэрофлота !!!!
Ми-171?
совпадение ?
Не думаю...... авіоніка повне гівно
До речі, з'явилися відосіки як орки грабують покинуті будинки під Вовчанськом...