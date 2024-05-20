Вражеский танк с самодельной антидроновой защитой типа "Царь-черепаха" горит вблизи Белогоровки на Луганщине.. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражеский танк вблизи Белогоровки на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись горящей бронемашины опубликована в соцсетях. По словам автора публикации, танк был оснащен самодельной антидроновой защитой типа "Царь-Черепаха".

Также смотрите: Оккупанты наблюдают за детонацией боекомплекта своего танка: "Еб#нуться можно, вон осколки полетели!". ВИДЕО

Напомним, что аэробомберы роты ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады в населенном пункте Соловьево Донецкой области уничтожили вражеский танк Т-80 вместе с экипажем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон-камикадзе уничтожает российский танк Т-72Б3М образца 2022 года. ВИДЕО