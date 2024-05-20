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Новости Видео Война
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Вражеский танк с самодельной антидроновой защитой типа "Царь-черепаха" горит вблизи Белогоровки на Луганщине.. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражеский танк вблизи Белогоровки на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись горящей бронемашины опубликована в соцсетях. По словам автора публикации, танк был оснащен самодельной антидроновой защитой типа "Царь-Черепаха".

Также смотрите: Оккупанты наблюдают за детонацией боекомплекта своего танка: "Еб#нуться можно, вон осколки полетели!". ВИДЕО

Напомним, что аэробомберы роты ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады в населенном пункте Соловьево Донецкой области уничтожили вражеский танк Т-80 вместе с экипажем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон-камикадзе уничтожает российский танк Т-72Б3М образца 2022 года. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) танк (2256) уничтожение (6923) дроны (3912) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+4
Де Грінпіс з вогнегасниками?!
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20.05.2024 11:31
+3
як файно горить....
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20.05.2024 12:27
+1
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20.05.2024 11:33
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Де Грінпіс з вогнегасниками?!
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20.05.2024 11:31 Ответить
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20.05.2024 11:33 Ответить
Как жи ж так жи ж?
Віть так гєніально било прідумано!
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20.05.2024 11:34 Ответить
воно горить, а шось "екіпаж машини боєвой" не бігає, не суєтиться (( мабуть сидять всередині й гріються ))
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20.05.2024 11:34 Ответить
ЗНо башня то не улетела! Значит защита работает!
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21.05.2024 15:38 Ответить
ого..скільки *********** віз
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20.05.2024 11:39 Ответить
Гарно горить кацапське лайно на нашій землі
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20.05.2024 11:40 Ответить
ну зато теперь башня далеко не улетит!
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20.05.2024 12:10 Ответить
таке ла-йно називати достойним словом "черепаха" ще й дописувати возвеличування "цар"...
"недо-эбудка" - варта назва цього...
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20.05.2024 12:20 Ответить
як файно горить....
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20.05.2024 12:27 Ответить
саунд-трек эпический!
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20.05.2024 16:12 Ответить
 
 