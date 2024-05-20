Вражеский танк с самодельной антидроновой защитой типа "Царь-черепаха" горит вблизи Белогоровки на Луганщине.. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили вражеский танк вблизи Белогоровки на Луганщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись горящей бронемашины опубликована в соцсетях. По словам автора публикации, танк был оснащен самодельной антидроновой защитой типа "Царь-Черепаха".
Напомним, что аэробомберы роты ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады в населенном пункте Соловьево Донецкой области уничтожили вражеский танк Т-80 вместе с экипажем.
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