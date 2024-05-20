УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10338 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
9 482 11

Ворожий танк із саморобним антидроновим захистом типу "Цар-черепаха" горить поблизу Білогорівки на Луганщині. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожий танк поблизу Білогорівки на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис палаючої бронемашини опублікований у соцмережах. За словами автора публікації, танк був оснащений саморобним антидроновим захистом типу "Цар-черепаха".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти спостерігають за детонацією боєкомплекту свого танка: "Еб#нуться можно, вон осколки полетели!". ВIДЕО

Нагадаємо, що аеробомбери роти ударних БПЛА Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади в населеному пункті Соловйове Донецької області знищили ворожий танк Т-80 разом з екіпажем.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе знищує російський танк Т-72Б3М зразка 2022 року. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) танк (2067) знищення (7235) дрони (4699) Луганська область (4878)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Де Грінпіс з вогнегасниками?!
показати весь коментар
20.05.2024 11:31
+3
як файно горить....
показати весь коментар
20.05.2024 12:27
+1
показати весь коментар
20.05.2024 11:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де Грінпіс з вогнегасниками?!
показати весь коментар
20.05.2024 11:31 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2024 11:33 Відповісти
Как жи ж так жи ж?
Віть так гєніально било прідумано!
показати весь коментар
20.05.2024 11:34 Відповісти
воно горить, а шось "екіпаж машини боєвой" не бігає, не суєтиться (( мабуть сидять всередині й гріються ))
показати весь коментар
20.05.2024 11:34 Відповісти
ЗНо башня то не улетела! Значит защита работает!
показати весь коментар
21.05.2024 15:38 Відповісти
ого..скільки *********** віз
показати весь коментар
20.05.2024 11:39 Відповісти
Гарно горить кацапське лайно на нашій землі
показати весь коментар
20.05.2024 11:40 Відповісти
ну зато теперь башня далеко не улетит!
показати весь коментар
20.05.2024 12:10 Відповісти
таке ла-йно називати достойним словом "черепаха" ще й дописувати возвеличування "цар"...
"недо-эбудка" - варта назва цього...
показати весь коментар
20.05.2024 12:20 Відповісти
як файно горить....
показати весь коментар
20.05.2024 12:27 Відповісти
саунд-трек эпический!
показати весь коментар
20.05.2024 16:12 Відповісти
 
 