Ворожий танк із саморобним антидроновим захистом типу "Цар-черепаха" горить поблизу Білогорівки на Луганщині. ВIДЕО
Українські воїни знищили ворожий танк поблизу Білогорівки на Луганщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис палаючої бронемашини опублікований у соцмережах. За словами автора публікації, танк був оснащений саморобним антидроновим захистом типу "Цар-черепаха".
Нагадаємо, що аеробомбери роти ударних БПЛА Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади в населеному пункті Соловйове Донецької області знищили ворожий танк Т-80 разом з екіпажем.
Топ коментарі
+4 Sergii Ustim
показати весь коментар20.05.2024 11:31
+3 Влад Крук #534638
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+1 Луиза Пивдень
показати весь коментар20.05.2024 11:33
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Віть так гєніально било прідумано!
"недо-эбудка" - варта назва цього...