Ворожий танк із саморобним антидроновим захистом типу "Цар-черепаха" горить поблизу Білогорівки на Луганщині. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожий танк поблизу Білогорівки на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис палаючої бронемашини опублікований у соцмережах. За словами автора публікації, танк був оснащений саморобним антидроновим захистом типу "Цар-черепаха".

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Нагадаємо, що аеробомбери роти ударних БПЛА Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади в населеному пункті Соловйове Донецької області знищили ворожий танк Т-80 разом з екіпажем.

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