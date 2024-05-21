Бойова робота лучника-окупанта на Луганщині. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант озброєний луком та робить постріл стрілою з ВОГом замість наконечника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанта-лучника було зафільмовано у Луганській області.
ВОГ - гранатометний постріл калібру 30 мм. Являє собою осколкову гранату. Боєприпас призначений для автоматичного гранатомета АГС-17, АГС-30.
Топ коментарі
+30 Andrew Moon
показати весь коментар21.05.2024 13:50
+20 igor shmatko
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+17 Tierre
показати весь коментар21.05.2024 14:16
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Як воно не смішно де кому, а дальність мітання гранати збільшена. Влучність так само.
Так і уявляю собі орків з автоматами та луками зі стрілами за спиною. Ви серйозно?
Я б ще зрозумів би, якщо була б праща - вона компактна, дешева і розмір гранати вог для неї підходить набагато краще, ніж для лука.
2. не сідячи, а сидячи;
3. Не мітання, а метання!
Скільки разів вам пояснювати - раби, вчіть Мову своїх Господарів, може де після фільтраційних заходів, у разі якщо прямої участі в бойових діях проти Священної Української Держави не приймав тобі навіть вдастся влаштуватися йоршиком чи прибиральником!
у лаптєногіх, зброя, то рогатина. хай з рідною рогатиною на дрон ходять.
україни ніколи не було, і українців звісно.
так і данців, ніколи не було, на тій землі жили кацапи.
Це реальне відео, зафільмоване у КНДР. Жах...
Слава кадирівців не дає русні покою .