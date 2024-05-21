Бойова робота лучника-окупанта на Луганщині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант озброєний луком та робить постріл стрілою з ВОГом замість наконечника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанта-лучника було зафільмовано у Луганській області.

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ВОГ - гранатометний постріл калібру 30 мм. Являє собою осколкову гранату. Боєприпас призначений для автоматичного гранатомета АГС-17, АГС-30.

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