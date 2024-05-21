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Новини Відео Війна
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Бойова робота лучника-окупанта на Луганщині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант озброєний луком та робить постріл стрілою з ВОГом замість наконечника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанта-лучника було зафільмовано у Луганській області.

Дивіться: Окупант марно намагається розібратися у конструкції "невідомої" зброї та здійснити постріл. ВIДЕО

ВОГ - гранатометний постріл калібру 30 мм. Являє собою осколкову гранату. Боєприпас призначений для автоматичного гранатомета АГС-17, АГС-30.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанту, який намагався утекти, дрон-камікадзе відірвав ногу. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17373) зброя (7464) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+30
Деякі пі-дори думають що попали в цікавий квест...
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21.05.2024 13:50
+20
Передивився мабудь вестернів, або Рембо!😁
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21.05.2024 13:52
+17
Яким нашим хлопцям? Ви бачили, де той вог плюхнувся? Він і 30 метрів не пролетів - рукою можно було б далі закинути.
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21.05.2024 14:16
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Деякі пі-дори думають що попали в цікавий квест...
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21.05.2024 13:50 Відповісти
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21.05.2024 14:54 Відповісти
В цього лук був дальнобійніше )))
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21.05.2024 16:41 Відповісти
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21.05.2024 14:55 Відповісти
Фінський "гранатомет". Фото фінських солдатів Зимової війни 1939-1940 рр.

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21.05.2024 15:14 Відповісти
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21.05.2024 15:48 Відповісти
Передивився мабудь вестернів, або Рембо!😁
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21.05.2024 13:52 Відповісти
Анало говнет, хоча штука не з приємних. Нанотєхнології *****.🤣
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21.05.2024 13:52 Відповісти
Він би ще пращу застосував...
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21.05.2024 13:54 Відповісти
Пращею було б, доречі, далі і точніше...якщо навчитися. Та й місця война не займає.
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21.05.2024 14:14 Відповісти
Так, але нехай кацапи навчаються одразу бойовими гранатами
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21.05.2024 14:21 Відповісти
головне розкрутити добре так секунд 5
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21.05.2024 16:44 Відповісти
То все наслідки інтегрування до самої безчесної та сцикливої підо.російської лишньохромосомої недоармії представників країн 3 світу! Стріляти з автомата важко навчити навіть середньостатистичного кацапа, що вже говорити про мавпу, що залізла з дерева та без роздумів приєднався до насамперд переможеної сторони конфлікту!
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21.05.2024 13:55 Відповісти
Риготати можно скіліки завгодно, сідячи вдома а не там куди стріла доставила гранату.
Як воно не смішно де кому, а дальність мітання гранати збільшена. Влучність так само.
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21.05.2024 14:04 Відповісти
З нормальним фізо гранату кидають далі, ніж цей "лучник".
Так і уявляю собі орків з автоматами та луками зі стрілами за спиною. Ви серйозно?
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21.05.2024 14:14 Відповісти
З автоматами та луками і на бойових ішаках!
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21.05.2024 14:22 Відповісти
Це верхи на кадиривцях??? 🤔😁😂🤣
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21.05.2024 14:26 Відповісти
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21.05.2024 15:18 Відповісти
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21.05.2024 15:57 Відповісти
На Параше так було завжди. Хвилі м'яса. Хвиля за хвилею. Автомат стреля, ішак везе. ЗСУ від цього не легше.
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21.05.2024 14:45 Відповісти
Так то коли нормально.
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21.05.2024 14:44 Відповісти
Де там збільшена? Підствольник набагато далі вог кидає.
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21.05.2024 14:15 Відповісти
У всіх підствольники?
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21.05.2024 14:46 Відповісти
А луки у всіх? Чи лук зручий у використанні? Його зручно з собою носити? Чи легко навчитися?

Я б ще зрозумів би, якщо була б праща - вона компактна, дешева і розмір гранати вог для неї підходить набагато краще, ніж для лука.
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21.05.2024 15:02 Відповісти
Он лучник, а не пращьник, отой парашник. Лук, пращя, онагр чи карабаліста тощо яка різниця, шо вони використовують шоб вбивати наших солдат? Мені особисто не смішно, як смішно деяким.
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21.05.2024 15:38 Відповісти
Он дурак, а не лучник. Рукой можно кинуть вог дальше, чем его стрела, с примотанным изолентой вогом, пролетела. Если он подобную технику попробует применить в реальном бою - его шлепнут сразу, он же на 30 метров выстрелить не может.
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21.05.2024 16:39 Відповісти
куди б стріла не доставила ю гранату, там нічого не буде. З таким же успіхом можно прив'язати до стріли любу залізяку. Тому це смішно всім, хто знайомий з тим, як влаштований підривач ВОГа.
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21.05.2024 14:26 Відповісти
Мабудь ВОГ допиляний. З дронів теж не оригінальні ВОГи скидують. Повний інет інструкцій.
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21.05.2024 16:04 Відповісти
для того, щоб ВОГ, привязаний до дрючка вибухнв, вам треба вивернути з ВОГа підривач, розібрати його на гівно, вилучити перший інерціальний запобіжник з піном, який утримує пластину з капсулем, потім вилучити грузик з пружиною другого центробіжного запобіжника, потім вилучити пружину, яка утримує пластину з капсулем у боковому положенні. Потім виставити пластину таким чином, щоб капсуль був по центру против накольника, приклеїти пластину, і зібрати акуратно підривач, і вкрутити його назад в гранату. Перероблений таким чином ВОГ не те що носити у підсумку, або тримати його в окопі, але просто у кішеню покласти вкрай стрьомно. Те, що ви бачите на цьому відео - це забави кацапів на рівні школярів-довбойобів, яким ******* робить, і до реального бойового застосування ніякого відношення не має. Хіба що у тому випадку, коли у вас є коптер. Тоді виламуєте гільзу перед всіма вищезгаданими операціями, і на її місце насажуєте надрукований стабілізатор, і закріпляєте ВОГ у механізмі скиду. Тоді це вже зброя.
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21.05.2024 19:17 Відповісти
Ну так хіба ви сумнівалися в рівні розумового розвитку кацапні? Все логічно
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21.05.2024 20:39 Відповісти
мітання?
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21.05.2024 14:27 Відповісти
Відео переглянь. ВОГ метрах в п'яти від цього сина Вільгельма Телля впав. Якщо б до сарая не забігли, могло б і посікти. Влучність в нього - що хоч в деревце не влучив.
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21.05.2024 14:29 Відповісти
Ви мабуть ну дуже старий зольдат і вмієте вправно користуватись луком. Арчерете потроху?
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21.05.2024 14:31 Відповісти
Зовсім не можу. Так, у Паланку та Комінце брав для сміху. У парку "Київська Русь" також.
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21.05.2024 14:51 Відповісти
А вправно я користувався зрк С75М3, ""Волхов М3".
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21.05.2024 15:40 Відповісти
Реготати а не реготати, це у вас там риг... В пі.до.рашці;

2. не сідячи, а сидячи;

3. Не мітання, а метання!

Скільки разів вам пояснювати - раби, вчіть Мову своїх Господарів, може де після фільтраційних заходів, у разі якщо прямої участі в бойових діях проти Священної Української Держави не приймав тобі навіть вдастся влаштуватися йоршиком чи прибиральником!
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21.05.2024 14:31 Відповісти
Ідіть у сраку, пензюк.
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21.05.2024 14:49 Відповісти
одразу видно, старЫй зольдат, занадто старЫй, вже й ліки прийняти забуває...
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21.05.2024 15:42 Відповісти
Шо ті ліки, гу забув і шо? То дрібниця, ліки, ось особисто ти, доню, коли доживеш до мого віку, то ти ще і сратись будешь на ходу, а не тільки ліки приймати.
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21.05.2024 15:49 Відповісти
Робин - гад!
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21.05.2024 14:04 Відповісти
Орк - вождь краснож...х
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21.05.2024 14:10 Відповісти
Це назва статті в шведській газеті. Шведи дивуються, що кацапи самі себе ототожнюють з орками.
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21.05.2024 15:23 Відповісти
Гребанная орда
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21.05.2024 14:07 Відповісти
лук вигадали данці. з нього, ще треба вміти стріляти.
у лаптєногіх, зброя, то рогатина. хай з рідною рогатиною на дрон ходять.
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21.05.2024 14:07 Відповісти
Данці не могли винайти лук тоді коли ше індоєвропейців ше не було - данці то є індоєвропейці а 9000 років індоєвропейців ше не було ( а навіть якшо були то на території Данії їх точно не було ). І то не не населення Данії винайшло лук то просто там в болотах дерево зберігається добре а там де його винайшли умови зберігання деревини мож не такі файні ( або просто там ніц не знайшли бо проводити розкопки наприклад в ********* Іраці чи Сирії не дуже виходить - неспокійно там ).
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21.05.2024 14:27 Відповісти
Найдавніші з відомих луків відомі із знахідок в Данії (Хольмеґаард), з датуванням 7000-8000 років до н. е. (доба мезоліту). Це прості дерев'яні луки зроблені з деревини в'яза, довжиною від 154 см до близько 170 см .
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21.05.2024 15:22 Відповісти
Ви написали про данців - ше раз які данці 9000 років тому ( як я бачу ви скопіпастили текст з Вікіпедії але ж в тій статті згадувалися знахідки чогось лукоподібого яке на порядок старше ніж знахідки в Данії а ви про чомусь не згадали - і до речі деякі речі винаходять люди в різних куточках світу незалежно один від одного ( як приклад винайдення людьми кераміки - люди почали її виробляти по всій земній кулі практично одночасно а як ви розумієте шлях від Іраку до Японії 9000 10000 років тому це не той самий шлях шо теперка , крім того кераміка в Японії зявилася на тисячу років раніше ніж в Іраку такшо можливо і луки там зявилися раніше - просто в Японії нема таких торфяних боліт як в Данії в яких чудово може зберігатися деревина).
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21.05.2024 17:34 Відповісти
І в Японії теж жили не японці, а айни. Людина не розуміє різниці. Це все одно що культуру Кукутень назвати Українцями
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21.05.2024 23:40 Відповісти
Ну японці можуть бути винятком з правила - як ніяк Японія це глухий кут( глухий у сенсі шо далі Тихий океан ) Євразії куди мало хто заходив , а Україна це брама Європи до Великого Степу - і через цю браму постійно хтось швендяв. Крім того айни дотеперка існують і крім того вони жили на півночі Японських островів і тіко потім туди почали проникати *********** .
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22.05.2024 03:46 Відповісти
Ну і рогатина то не є кацапський винахід - такшо такшо ( як ***** то не є винахід козаків ).
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21.05.2024 14:33 Відповісти
Де я про це можу прочитати? За данців та лук.
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21.05.2024 14:50 Відповісти
При всій до Вас повазі, зауважу: помиляєтесь. Лук зі стрілами людина застосовувала ше у бронзовому віці. Тоді ані про данців зі шведами та норвежцями, ані навіть про еллінів ще ніхто не знав .
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21.05.2024 15:15 Відповісти
Найдавніші з відомих луків відомі із знахідок в Данії (Хольмеґаард), з датуванням 7000-8000 років до н. е. (доба мезоліту). Це прості дерев'яні луки зроблені з деревини в'яза, довжиною від 154 см до близько 170 см .
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21.05.2024 15:21 Відповісти
А, он що Ви мали на увазі... Та все ж "данцями" я не став би називати тих людей.
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21.05.2024 15:30 Відповісти
ну, типу частинка гумору.
україни ніколи не було, і українців звісно.
так і данців, ніколи не було, на тій землі жили кацапи.
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21.05.2024 15:35 Відповісти
В бронзову віці вже були елліни - вони якраз мікенців витісняли з Еллади ( шо сталося під час катастрофи бронзового віку - ну новоіндроєвропейці потіснили староіндоєвропейців бо мали залізо а всякі там Ахілли з Одісеями ше воювали бронзою тому і програли ).
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21.05.2024 17:39 Відповісти
Виглядає кумедно, але не впевнений, що нашим хлопцям було смішно від прильоту цього ВОГу...
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21.05.2024 14:12 Відповісти
Яким нашим хлопцям? Ви бачили, де той вог плюхнувся? Він і 30 метрів не пролетів - рукою можно було б далі закинути.
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21.05.2024 14:16 Відповісти
будь ласка, не треба смішити людей. Достатньо цього кацапа.
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21.05.2024 14:27 Відповісти
Чекаємо бойових слонів..
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21.05.2024 14:16 Відповісти
Найстрашніші тварини - голодні північнокорейські свині. Змітають усе на своєму шляху.
Це реальне відео, зафільмоване у КНДР. Жах...

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21.05.2024 15:33 Відповісти
А підствольника в цього дурня не має?! Судячи з кадрів події відбуваються десь далеко від лінії фронту бо цей рашистський пацюк не боїться загинути від куль ворога але дуже швидко біжить після власного пострілу явно ховаючись від можливих його наслідків.
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21.05.2024 14:26 Відповісти
Майже в кожного АК є підствольник , але ж ні мля.. , обов'язково треба десь відшукати лук і стріли , притягти все це барахло в окоп , мудрувати з тим щоб якось прикрутити до стріли вог , і все це для того щоб зняти кількасекундний дебільний тік ток в стилі Рембо .
Слава кадирівців не дає русні покою .
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21.05.2024 14:33 Відповісти
На черзі катапульти і балісти. Можна і на промисловий потік поставити, це відповідає архаїчним скрепам козломордих.
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21.05.2024 14:44 Відповісти
...А ще далі - каміння та палиці.
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21.05.2024 15:17 Відповісти
До кацапів на тачанках три два один ……
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21.05.2024 14:46 Відповісти
Не смішно. В окупованому Маріуполі поки азовці боронили Азовсталь промоскальськиц мешканець чемпіон України зі стрільби з лука стрілою збив дрон ЗСУ
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21.05.2024 15:11 Відповісти
Прізвище в студію. Хай всі взнають.
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21.05.2024 15:40 Відповісти
Даешь в студию рашиста, который из рогатки бросается Ф-1. Оператору лучше зараннее отойти минимум на 200 метров.
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21.05.2024 15:53 Відповісти
Если к стреле прицепить реактивный двигатель, то она дальше полетит (предположение)
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21.05.2024 16:44 Відповісти
Це лапатний робін-гад...
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21.05.2024 17:18 Відповісти
Ну не Рембо, зовсім не Рембо.
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21.05.2024 17:18 Відповісти
 
 