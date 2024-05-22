У Харкові пролунали вибухи: КАБ ударив по Шевченківському району поруч із житловою забудовою, 9 осіб поранено (оновлено)

Вдень 22 травня 2024 року війська РФ завдають ударів по Харкову, у місті чути вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Харківʼяни, обережно! У місті пролунало кілька вибухів", - зазначає він.

Більше інформації щодо обстрілів міста наразі не відомо.

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Оновлена інформація

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що о 13:45 окупанти завдали удар по Харкову.

"Попередньо - керованим боєприпасом. Є загорання на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - зазначив він.

"Під ударом був Шевченківський район міста. Біля житлової забудови: будинки, магазини, транспорт, дитячий майданчик", - додав своєю чергою мер Терехов.

О 14.13 стало відомо, що внаслідок удару по Харкову є четверо поранених.

"Щонайменше четверо паранених, один у важкому стані - водій тролейбуса. Є загорання у багатоквартирному житловому будинку, пошкодження автомобілів", - інформує Синєгубов.

Станом на 14:30 кількість постраждалих зросла до 9 осіб, повідомив Терехов.