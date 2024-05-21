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США передали Україні 59 трансформаторів та обладнання для відновлення електромережі Харкова, - посол Брінк

США передали для Харкова 50 трансформаторів

Сполучені Штати передали Україні майже 60 трансформаторів та інше обладнання, щоб допомогти відновити пошкоджену внаслідок російських атак енергомережу Харкова.

Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, минулого тижня США через Агентство з міжнародного розвитку (USAID) передали 50 трансформаторів напруги, 9 трансформаторів струму та 80 ізоляторів оператору енергорозподільчої системи Харкова.

"Щоб допомогти енергетикам провести термінові ремонтні роботи в електромережі Харкова, пошкодженій внаслідок ракетних обстрілів та атак безпілотників з боку Росії", - додала Брінк.

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Раніше повідомлялося, що латвійська компанія "Latvenergo" після масованих російських ракетних атак на критичну інфраструктуру в Україні передала Києву трансформатор потужністю 250 МВА, компресор і трансформаторне мастило.

Автор: 

США (22643) Харків (5575) енергетика (2582) електроенергія (6185) Брінк Бріджит (232)


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Топ коментарі
+5
Ахметов запише їх собі у витрати.
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21.05.2024 11:30
+5
Щиро дякуємо США 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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21.05.2024 11:33
+2
Потрібна націоналізація всієї енергосистеми
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21.05.2024 11:23
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На місяць, рахують?(ППО немає)
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21.05.2024 11:13 Відповісти
так что,повышение отменяется?? или то опять другое??
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21.05.2024 11:21 Відповісти
Потрібна націоналізація всієї енергосистеми
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21.05.2024 11:23 Відповісти
Націоналізація це не вихід. Треба жорсткі правила робити, і щоб ці правила працювали.
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21.05.2024 11:31 Відповісти
ага, і кучу ментів і прокурорів щоб контролювали виконання правил!

давай почнемо тебе жорстко контролювати, як ти виконуєш правила у своїй приватній квартирі!
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21.05.2024 11:51 Відповісти
Ви занадто буквально сприйняли мої слова. Розділяйте звичайних людей, та бізнес. І бізнес теж можно розділити. На важливі, такі як енергія, і всі інші.
І ті що важливі для країни, як енергія, треба контролювати. А не як зараз, ахметка грається.
І відновлювати його станції, ми будемо з бюджету, тобто з наших кишень.
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21.05.2024 14:01 Відповісти
Я б будував автономі газогенератори на кожен мікрорайон. Xай вже по 5 грн за кіловатт, але купує, встановлює і обслуговує таку станцію місцева громада. Одночасно розглядаючи питання купівлі у аxмєткі по 2,50 за кіловатт. Не xоче продавати по 2,50 - xай xодить голодний
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21.05.2024 15:49 Відповісти
Тобто електрика, як і газ - це звичайний ринковий товар. Наx для цього не треба міністерство енергетики і держмонополії з крадіями і паразитами!

Розбомбили йому вкрадені ТЕЦи і Обленерго - xай спробує знову напьорстками заробляти!
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21.05.2024 15:52 Відповісти
Ахметов запише їх собі у витрати.
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21.05.2024 11:30 Відповісти
Щиро дякуємо США 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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21.05.2024 11:33 Відповісти
Скоро в магазинах Епіцентр, Нова лінія, Розетка чи на OLX -Акції .....
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21.05.2024 12:20 Відповісти
аби не мовчки???
ТТ і ТН вдома хіба що для фундамента під сарай і собачі будки...
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21.05.2024 13:41 Відповісти
Америці респект.
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22.05.2024 20:59 Відповісти
 
 