США передали Україні 59 трансформаторів та обладнання для відновлення електромережі Харкова, - посол Брінк
Сполучені Штати передали Україні майже 60 трансформаторів та інше обладнання, щоб допомогти відновити пошкоджену внаслідок російських атак енергомережу Харкова.
Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, минулого тижня США через Агентство з міжнародного розвитку (USAID) передали 50 трансформаторів напруги, 9 трансформаторів струму та 80 ізоляторів оператору енергорозподільчої системи Харкова.
"Щоб допомогти енергетикам провести термінові ремонтні роботи в електромережі Харкова, пошкодженій внаслідок ракетних обстрілів та атак безпілотників з боку Росії", - додала Брінк.
Раніше повідомлялося, що латвійська компанія "Latvenergo" після масованих російських ракетних атак на критичну інфраструктуру в Україні передала Києву трансформатор потужністю 250 МВА, компресор і трансформаторне мастило.
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давай почнемо тебе жорстко контролювати, як ти виконуєш правила у своїй приватній квартирі!
І ті що важливі для країни, як енергія, треба контролювати. А не як зараз, ахметка грається.
І відновлювати його станції, ми будемо з бюджету, тобто з наших кишень.
Розбомбили йому вкрадені ТЕЦи і Обленерго - xай спробує знову напьорстками заробляти!
ТТ і ТН вдома хіба що для фундамента під сарай і собачі будки...