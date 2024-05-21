США передали Україні 59 трансформаторів та обладнання для відновлення електромережі Харкова, - посол Брінк

Сполучені Штати передали Україні майже 60 трансформаторів та інше обладнання, щоб допомогти відновити пошкоджену внаслідок російських атак енергомережу Харкова.

Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, минулого тижня США через Агентство з міжнародного розвитку (USAID) передали 50 трансформаторів напруги, 9 трансформаторів струму та 80 ізоляторів оператору енергорозподільчої системи Харкова.

"Щоб допомогти енергетикам провести термінові ремонтні роботи в електромережі Харкова, пошкодженій внаслідок ракетних обстрілів та атак безпілотників з боку Росії", - додала Брінк.

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Раніше повідомлялося, що латвійська компанія "Latvenergo" після масованих російських ракетних атак на критичну інфраструктуру в Україні передала Києву трансформатор потужністю 250 МВА, компресор і трансформаторне мастило.