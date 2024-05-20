Австрія виділить €5 млн на відновлення енергоінфраструктури України
Міністерство захисту клімату Австрії виділить Україні п’ять мільйонів євро. Гроші будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури держави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Der Standart.
"Як нейтральна країна- Австрія зобов'язана виступити на боці людства в цій війні", - заявила міністерка захисту клімату Австрії Леонор Гевесслер.
За її словами, ці гроші мали стати внеском у "хоча б деяке спрощення" відновлення.
Посол України в Австрії Василь Химинець висловив подяку за "сильний сигнал солідарності".
"На тлі російських зусиль з руйнування енергетичної інфраструктури України за допомогою авіаударів і артилерійських обстрілів, ця фінансова допомога від федерального уряду надзвичайно важлива для відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури та забезпечення населення України електроенергією", - наголосив Химинець.
Зазначається, що гроші виділені з бюджету Міністерства захисту клімату Австрії. Вони будуть розподілені в Україні через Енергетичне співтовариство і використані для закупівлі вкрай необхідних запасних частин, генераторів і ремонту ліній електропередач.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль