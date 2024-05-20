Австрия выделит €5 млн на восстановление энергоинфраструктуры Украины
Министерство защиты климата Австрии выделит Украине пять миллионов евро. Деньги будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Standart.
"Как нейтральная страна - Австрия обязана выступить на стороне человечества в этой войне", - заявила министр защиты климата Австрии Леонор Гевесслер.
По ее словам, эти деньги должны были стать вкладом в "хотя бы некоторое упрощение" восстановления.
Посол Украины в Австрии Василий Химинец выразил благодарность за "сильный сигнал солидарности".
"На фоне российских усилий по разрушению энергетической инфраструктуры Украины с помощью авиаударов и артиллерийских обстрелов, эта финансовая помощь от федерального правительства чрезвычайно важна для восстановления объектов энергетической инфраструктуры и обеспечения населения Украины электроэнергией", - подчеркнул Химинец.
Отмечается, что деньги выделены из бюджета Министерства защиты климата Австрии. Они будут распределены в Украине через Энергетическое сообщество и использованы для закупки крайне необходимых запасных частей, генераторов и ремонта линий электропередач.
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