Кабмін виділив понад 7 мільярдів на відбудову енергосистеми

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення 7,17 млрд грн на відбудову енергосистеми.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"За ці кошти буде закуплено обладнання для відновлення високовольтної мережі, а також для кращої синхронізації енергосистеми України та ЄС. Вдячні групі Світового банку, яка надала гранти для реалізації цього проекту", – сказав Шмигаль.

Скільки потрібно на відновлення енергосистеми

Раніше Шмигаль заявляв, що після масованих обстрілів Україна втратила до 8 ГВт енергогенерації, а також є втрати в розподільчих системах.

"Щоб відновити втрачене, потрібна колосальна сума – близько $1 млрд. Це станом на сьогодні, бо, очевидно, удари триватимуть і сума збитків надалі зростатиме", – говорив Шмигаль.

У Фонді підтримки енергетики України наразі зібрано понад 410 млн євро.

"Зараз стартує нова програма USAID для української енергетики вартістю $190 млн. Нам потрібно подвоїти зусилля в залученні ресурсів. До енергетичного відновлення України має долучитися весь світ", – наголошував Шмигаль.