Австрия создала фонд на 500 млн евро для поддержки инвестиций в Украину

Специальный фонд в течение следующих 5 лет должен выделить до 500 миллионов евро для поддержки австрийского экспорта в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Минфин Австрии.

Фонд, созданный австрийским Минфином и австрийским экспортным кредитным агентством OeKB. Благодаря привлечению средств от международных финансовых институтов объем финансирования могут увеличить даже до миллиарда евро.

Около 100 миллионов евро в год предназначено для нового бизнеса, что, в частности, откроет возможности для австрийских экспортеров в восстановлении Украины.

В рамках процедуры поощрения экспорта Минфин уже способствует экспортным сделкам на сумму 3-5 миллионов евро в Украине со сроками оплаты до трех лет через OeKB.

"Это позволит нам осуществлять жизненно важные для Украины инвестиции. К ним относятся поставки питьевой воды и тепла, обеспечение и восстановление транспортного сектора с дорогами, мостами и железнодорожной инфраструктурой, а также соглашения по поставкам и инвестиции, такие как совместные мастерские для автобусов, трамваев и поездов", - пояснил министр финансов Магнус Бруннер.

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