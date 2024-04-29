Латвія передала Україні трансформатор та інше енергетичне обладнання

Латвійська компанія "Latvenergo" після масованих російських ракетних атак на критичну інфраструктуру в Україні передала Києву трансформатор потужністю 250 МВА, компресор і трансформаторне мастило.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Delfi.

Зазначається, що трансформатор ТС-250000/330 потужністю 250 МВА, який передали Україні, раніше використовувався на Ризький ТЕС. Також передали компресор стиснутого повітря GR110; 60 тонн трансформаторного мастила.

З доставкою негабаритного вантажу до місця призначення допомогла латвійська Державна пожежно-рятувальна служба, а транспортні витрати сплачені Євросоюзом.

"З постачанням високовольтного трансформатора, олії та компресора жителям України буде надано допомогу на побутовому рівні, а також для водопостачання та теплопостачання лікарень, шкіл та інших об'єктів. Давайте будемо єдиними, поки Україна не переможе", - заявив адміністративний директор АТ "Latvenergo" Арніс Кургс.

Нагадаємо, росіяни постійно завдають ударів по енергетичній системі України. З початку великомасштабного вторгнення окупанти майже 180 разів обстріляли теплоелектростанції ДТЕК. У ніч на 27 квітня російські загарбники завдали ракетного удару по енергетичних об'єктах у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Згодом у ДТЕК повідомили, що атаковано 4 теплоелектростанції. Також у ДТЕК показали наслідки ракетної атаки росіян по енергетичних об’єктах.

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