УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4751 відвідувач онлайн
Новини
7 008 11

Міненерго про удар РФ по енергетиці 27 квітня: Пошкоджено об’єкти транспортування газу на заході України

газ

У ніч на 27 квітня 2024 року російські окупанти під час масованої атаки пошкодили об’єкти енергетики та об’єкти транспортування природного газу на заході України.

Про це зазначив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За його словами, на щастя, працівники не постраждали.

"На сьогодні енергосистема є контрольованою та збалансованою. Вживаємо максимально швидко заходи щодо ліквідації наслідків обстрілів, дефектації того обладнання, яке пошкоджено", - наголосив Колісник.

Атака на енергетичну інфраструктуру у ніч на 27 квітня

Як інформував напередодні Цензор.НЕТ, у ніч на 27 квітня 2024 року окупанти вчергове били по енергоінфраструктурі нашої країни. За інформацією Повітряних сил, під час атаки знищено 21 із 34 ворожих ракет.

У ДТЕК інформують, що ворог атакував чотири ТЕС ДТЕК, є пошкодження, постраждали люди. За даними ОВА, рашисти завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури на Прикарпатті. Також зазначалося, що окупанти атакували 2 об’єкти критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині.

Окрім того, Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 27 квітня поточного року під час масованої російської атаки у Дніпрі чули вибухи. У ОВА зазначили, що над Дніпропетровщиною було знищено 13 ракет, втім пошкоджено енергооб’єкти.

Автор: 

обстріл (28196) енергетика (2577) Львівська область (2417)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Треба дзеркально атакувати дальніми дронами газорозподільчі станції та трубопроводи кацапів на території Кацапстану. Інакше будемо лише безпомічно утиратися та обурюватися.
показати весь коментар
28.04.2024 17:15
+8
Прийшов час пожинати плоди ржущих шашличників.
показати весь коментар
28.04.2024 16:48
+4
все іде за оманським планом
показати весь коментар
28.04.2024 16:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прийшов час пожинати плоди ржущих шашличників.
показати весь коментар
28.04.2024 16:48 Відповісти
Да на этой трубе еще Юля паслась,а про Фирташа как то все тоже забыли.
показати весь коментар
28.04.2024 20:15 Відповісти
все іде за оманським планом
показати весь коментар
28.04.2024 16:51 Відповісти
Треба дзеркально атакувати дальніми дронами газорозподільчі станції та трубопроводи кацапів на території Кацапстану. Інакше будемо лише безпомічно утиратися та обурюватися.
показати весь коментар
28.04.2024 17:15 Відповісти
Треба , проблема за малим - де дрони взяти , бо як виявилося , вони на телемарафоні не ростуть , скільки про них не говори ((
показати весь коментар
29.04.2024 08:19 Відповісти
Касаби пісяють вже---

"🚨🚨(!) Внимание

 Наш источник в ОП Генштабе рассказал, что поступили первые вводные для подразделений ВСУ по операции Крымский мост.

Готовится комбинированный удар из водных/подводных/воздушных БПЛА, запуска ракет ATACMS и Storm Shadow.
"""

https://t.me/svorezevv Военные Сводки
показати весь коментар
28.04.2024 17:24 Відповісти
Московіти, ставлять орбана, на попа…, або ще і по іншому…
Каддафі у курсі…
показати весь коментар
28.04.2024 17:49 Відповісти
https://t.me/voynareal/88537 З'явилися супутникові знімки аеродрому «Кущевська» у Краснодарському краї Внаслідок удару, ймовірно, були пошкоджені декілька винищувачів Су-35.
показати весь коментар
28.04.2024 17:56 Відповісти
З нового року їм труба непотрібна зовсім,задача лишити Україну *реверса,а до зими без елктроенергії і газу.
показати весь коментар
28.04.2024 19:07 Відповісти
Газотранспортна система прокачує газ зі сходу на захід. Для реверса необхідно на кожній з 80-ти станцій обладнати можливість переключення вхідної і вихідної труби.
показати весь коментар
28.04.2024 21:54 Відповісти
 
 