Міненерго про удар РФ по енергетиці 27 квітня: Пошкоджено об’єкти транспортування газу на заході України

У ніч на 27 квітня 2024 року російські окупанти під час масованої атаки пошкодили об’єкти енергетики та об’єкти транспортування природного газу на заході України.

Про це зазначив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За його словами, на щастя, працівники не постраждали.

"На сьогодні енергосистема є контрольованою та збалансованою. Вживаємо максимально швидко заходи щодо ліквідації наслідків обстрілів, дефектації того обладнання, яке пошкоджено", - наголосив Колісник.

Атака на енергетичну інфраструктуру у ніч на 27 квітня

Як інформував напередодні Цензор.НЕТ, у ніч на 27 квітня 2024 року окупанти вчергове били по енергоінфраструктурі нашої країни. За інформацією Повітряних сил, під час атаки знищено 21 із 34 ворожих ракет.

У ДТЕК інформують, що ворог атакував чотири ТЕС ДТЕК, є пошкодження, постраждали люди. За даними ОВА, рашисти завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури на Прикарпатті. Також зазначалося, що окупанти атакували 2 об’єкти критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині.

Окрім того, Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 27 квітня поточного року під час масованої російської атаки у Дніпрі чули вибухи. У ОВА зазначили, що над Дніпропетровщиною було знищено 13 ракет, втім пошкоджено енергооб’єкти.