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Новости
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Минэнерго об ударе РФ по энергетике 27 апреля: Повреждены объекты транспортировки газа на западе Украины

газ

В ночь на 27 апреля 2024 года российские оккупанты во время массированной атаки повредили объекты энергетики и объекты транспортировки природного газа на западе Украины.

Об этом сказал заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По его словам, к счастью, работники не пострадали.

"На сегодня энергосистема является контролируемой и сбалансированной. Принимаем максимально быстро меры по ликвидации последствий обстрелов, дефектации того оборудования, которое повреждено", - подчеркнул Колесник.

Атака на энергетическую инфраструктуру в ночь на 27 апреля

Как информировал накануне Цензор.НЕТ, в ночь на 27 апреля 2024 года оккупанты в очередной раз били по энергоинфраструктуре нашей страны. По информации Воздушных сил, во время атаки уничтожена 21 из 34 вражеских ракет.

В ДТЭК информируют, что враг атаковал четыре ТЭС ДТЭК, есть повреждения, пострадали люди. По данным ОВА, рашисты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры на Прикарпатье. Также отмечалось, что оккупанты атаковали 2 объекта критической энергетической инфраструктуры на Львовщине.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 27 апреля во время массированной российской атаки в Днепре были взрывы. В ОВА отметили, что над Днепропетровщиной было уничтожено 13 ракет, но повреждены энергообъекты.

Автор: 

обстрел (26872) энергетика (2551) Львовская область (2894)


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Топ комментарии
+9
Треба дзеркально атакувати дальніми дронами газорозподільчі станції та трубопроводи кацапів на території Кацапстану. Інакше будемо лише безпомічно утиратися та обурюватися.
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28.04.2024 17:15
+8
Прийшов час пожинати плоди ржущих шашличників.
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28.04.2024 16:48
+4
все іде за оманським планом
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28.04.2024 16:51
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Прийшов час пожинати плоди ржущих шашличників.
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28.04.2024 16:48 Ответить
Да на этой трубе еще Юля паслась,а про Фирташа как то все тоже забыли.
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28.04.2024 20:15 Ответить
все іде за оманським планом
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28.04.2024 16:51 Ответить
Треба дзеркально атакувати дальніми дронами газорозподільчі станції та трубопроводи кацапів на території Кацапстану. Інакше будемо лише безпомічно утиратися та обурюватися.
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28.04.2024 17:15 Ответить
Треба , проблема за малим - де дрони взяти , бо як виявилося , вони на телемарафоні не ростуть , скільки про них не говори ((
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29.04.2024 08:19 Ответить
Касаби пісяють вже---

"🚨🚨(!) Внимание

 Наш источник в ОП Генштабе рассказал, что поступили первые вводные для подразделений ВСУ по операции Крымский мост.

Готовится комбинированный удар из водных/подводных/воздушных БПЛА, запуска ракет ATACMS и Storm Shadow.
"""

https://t.me/svorezevv Военные Сводки
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28.04.2024 17:24 Ответить
Московіти, ставлять орбана, на попа…, або ще і по іншому…
Каддафі у курсі…
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28.04.2024 17:49 Ответить
https://t.me/voynareal/88537 З'явилися супутникові знімки аеродрому «Кущевська» у Краснодарському краї Внаслідок удару, ймовірно, були пошкоджені декілька винищувачів Су-35.
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28.04.2024 17:56 Ответить
З нового року їм труба непотрібна зовсім,задача лишити Україну *реверса,а до зими без елктроенергії і газу.
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28.04.2024 19:07 Ответить
Газотранспортна система прокачує газ зі сходу на захід. Для реверса необхідно на кожній з 80-ти станцій обладнати можливість переключення вхідної і вихідної труби.
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28.04.2024 21:54 Ответить
 
 