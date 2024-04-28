Минэнерго об ударе РФ по энергетике 27 апреля: Повреждены объекты транспортировки газа на западе Украины

В ночь на 27 апреля 2024 года российские оккупанты во время массированной атаки повредили объекты энергетики и объекты транспортировки природного газа на западе Украины.

Об этом сказал заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По его словам, к счастью, работники не пострадали.

"На сегодня энергосистема является контролируемой и сбалансированной. Принимаем максимально быстро меры по ликвидации последствий обстрелов, дефектации того оборудования, которое повреждено", - подчеркнул Колесник.

Атака на энергетическую инфраструктуру в ночь на 27 апреля

Как информировал накануне Цензор.НЕТ, в ночь на 27 апреля 2024 года оккупанты в очередной раз били по энергоинфраструктуре нашей страны. По информации Воздушных сил, во время атаки уничтожена 21 из 34 вражеских ракет.

В ДТЭК информируют, что враг атаковал четыре ТЭС ДТЭК, есть повреждения, пострадали люди. По данным ОВА, рашисты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры на Прикарпатье. Также отмечалось, что оккупанты атаковали 2 объекта критической энергетической инфраструктуры на Львовщине.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 27 апреля во время массированной российской атаки в Днепре были взрывы. В ОВА отметили, что над Днепропетровщиной было уничтожено 13 ракет, но повреждены энергообъекты.