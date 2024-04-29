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Латвия передала Украине трансформатор и другое энергетическое оборудование

latvenergo

Латвийская компания "Latvenergo" после массированных российских ракетных атак на критическую инфраструктуру в Украине передала Киеву трансформаторное масло, компрессор и трансформатор мощностью 250 МВА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.

Отмечается, что трансформатор ТС-250000/330 мощностью 250 МВА, который передали Украине, ранее использовался на Рижской ТЭС. Также передали компрессор сжатого воздуха GR110; 60 тонн трансформаторного масла.

С доставкой негабаритного груза к месту назначения помогла латвийская Государственная пожарно-спасательная служба, а транспортные расходы оплачены Евросоюзом.

"С поставкой высоковольтного трансформатора, масла и компрессора жителям Украины будет оказана помощь на бытовом уровне, а также для водоснабжения и теплоснабжения больниц, школ и других объектов. Давайте будем едиными, пока Украина не победит", - заявил административный директор АО "Latvenergo" Арнис Кургс.

Напомним, россияне постоянно наносят удары по энергетической системе Украины. С начала крупномасштабного вторжения оккупанты почти 180 раз обстреляли теплоэлектростанции ДТЭК. В ночь на 27 апреля российские захватчики нанесли ракетный удар по энергетическим объектам в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Впоследствии в ДТЭК сообщили, что атакованы 4 теплоэлектростанции. Также в ДТЭК показали последствия ракетной атаки россиян по энергетическим объектам.

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Латвия (1330) энергетика (2551) Тарифы на электроэнергию (2163)


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Латвия+ВАЙШНОРИЯ+УКРАИНА = соборна держава и янтарный путь.
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29.04.2024 07:28 Ответить
Дякуємо!
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29.04.2024 08:21 Ответить
 
 