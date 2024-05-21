США передали Украине 59 трансформаторов и оборудования для обновления электросети Харькова, - посол Бринк

Соединенные Штаты передали Украине почти 60 трансформаторов и другое оборудование, чтобы помочь восстановить поврежденную в результате российских атак энергосеть Харькова.

Об этом сообщила госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, на прошлой неделе США через Агентство по международному развитию (USAID) передали 50 трансформаторов напряжения, 9 трансформаторов тока и 80 изоляторов оператору энергораспределительной системы Харькова.

"Чтобы помочь энергетикам провести срочные ремонтные работы в электросети Харькова, поврежденной в результате ракетных обстрелов и атак беспилотников со стороны России", - добавила Бринк.

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Ранее сообщалось, что латвийская компания "Latvenergo" после массированных российских ракетных атак на критическую инфраструктуру в Украине передала Киеву трансформатор мощностью 250 МВА, компрессор и трансформаторное масло.