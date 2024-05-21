РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8407 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
1 775 17

США передали Украине 59 трансформаторов и оборудования для обновления электросети Харькова, - посол Бринк

США передали для Харкова 50 трансформаторів

Соединенные Штаты передали Украине почти 60 трансформаторов и другое оборудование, чтобы помочь восстановить поврежденную в результате российских атак энергосеть Харькова.

Об этом сообщила госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, на прошлой неделе США через Агентство по международному развитию (USAID) передали 50 трансформаторов напряжения, 9 трансформаторов тока и 80 изоляторов оператору энергораспределительной системы Харькова.

"Чтобы помочь энергетикам провести срочные ремонтные работы в электросети Харькова, поврежденной в результате ракетных обстрелов и атак беспилотников со стороны России", - добавила Бринк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Австрия выделит €5 млн на восстановление энергоинфраструктуры Украины

Ранее сообщалось, что латвийская компания "Latvenergo" после массированных российских ракетных атак на критическую инфраструктуру в Украине передала Киеву трансформатор мощностью 250 МВА, компрессор и трансформаторное масло.

Автор: 

США (26506) Харьков (7460) энергетика (2553) Тарифы на электроэнергию (2163) Бринк Бриджит (184)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Ахметов запише їх собі у витрати.
показать весь комментарий
21.05.2024 11:30
+5
Щиро дякуємо США 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показать весь комментарий
21.05.2024 11:33
+2
Потрібна націоналізація всієї енергосистеми
показать весь комментарий
21.05.2024 11:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На місяць, рахують?(ППО немає)
показать весь комментарий
21.05.2024 11:13 Ответить
так что,повышение отменяется?? или то опять другое??
показать весь комментарий
21.05.2024 11:21 Ответить
Потрібна націоналізація всієї енергосистеми
показать весь комментарий
21.05.2024 11:23 Ответить
Націоналізація це не вихід. Треба жорсткі правила робити, і щоб ці правила працювали.
показать весь комментарий
21.05.2024 11:31 Ответить
ага, і кучу ментів і прокурорів щоб контролювали виконання правил!

давай почнемо тебе жорстко контролювати, як ти виконуєш правила у своїй приватній квартирі!
показать весь комментарий
21.05.2024 11:51 Ответить
Ви занадто буквально сприйняли мої слова. Розділяйте звичайних людей, та бізнес. І бізнес теж можно розділити. На важливі, такі як енергія, і всі інші.
І ті що важливі для країни, як енергія, треба контролювати. А не як зараз, ахметка грається.
І відновлювати його станції, ми будемо з бюджету, тобто з наших кишень.
показать весь комментарий
21.05.2024 14:01 Ответить
Я б будував автономі газогенератори на кожен мікрорайон. Xай вже по 5 грн за кіловатт, але купує, встановлює і обслуговує таку станцію місцева громада. Одночасно розглядаючи питання купівлі у аxмєткі по 2,50 за кіловатт. Не xоче продавати по 2,50 - xай xодить голодний
показать весь комментарий
21.05.2024 15:49 Ответить
Тобто електрика, як і газ - це звичайний ринковий товар. Наx для цього не треба міністерство енергетики і держмонополії з крадіями і паразитами!

Розбомбили йому вкрадені ТЕЦи і Обленерго - xай спробує знову напьорстками заробляти!
показать весь комментарий
21.05.2024 15:52 Ответить
Ахметов запише їх собі у витрати.
показать весь комментарий
21.05.2024 11:30 Ответить
Щиро дякуємо США 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показать весь комментарий
21.05.2024 11:33 Ответить
Скоро в магазинах Епіцентр, Нова лінія, Розетка чи на OLX -Акції .....
показать весь комментарий
21.05.2024 12:20 Ответить
аби не мовчки???
ТТ і ТН вдома хіба що для фундамента під сарай і собачі будки...
показать весь комментарий
21.05.2024 13:41 Ответить
Америці респект.
показать весь комментарий
22.05.2024 20:59 Ответить
 
 