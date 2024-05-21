США передали Украине 59 трансформаторов и оборудования для обновления электросети Харькова, - посол Бринк
Соединенные Штаты передали Украине почти 60 трансформаторов и другое оборудование, чтобы помочь восстановить поврежденную в результате российских атак энергосеть Харькова.
Об этом сообщила госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, на прошлой неделе США через Агентство по международному развитию (USAID) передали 50 трансформаторов напряжения, 9 трансформаторов тока и 80 изоляторов оператору энергораспределительной системы Харькова.
"Чтобы помочь энергетикам провести срочные ремонтные работы в электросети Харькова, поврежденной в результате ракетных обстрелов и атак беспилотников со стороны России", - добавила Бринк.
Ранее сообщалось, что латвийская компания "Latvenergo" после массированных российских ракетных атак на критическую инфраструктуру в Украине передала Киеву трансформатор мощностью 250 МВА, компрессор и трансформаторное масло.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
давай почнемо тебе жорстко контролювати, як ти виконуєш правила у своїй приватній квартирі!
І ті що важливі для країни, як енергія, треба контролювати. А не як зараз, ахметка грається.
І відновлювати його станції, ми будемо з бюджету, тобто з наших кишень.
Розбомбили йому вкрадені ТЕЦи і Обленерго - xай спробує знову напьорстками заробляти!
ТТ і ТН вдома хіба що для фундамента під сарай і собачі будки...