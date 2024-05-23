На Харьковщине за прошедшие сутки в результате российских обстрелов пострадали 20 человек: враг бил по Харькову, Чугуеву и Купянску-Узловому

Российские захватчики вчера, 22 мая, обстреляли КАБами Харьков, ударили по Купянску-Узловому и Чугуеву, есть раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

22 мая около 14.02 враг нанес удары КАБами по Шевченковскому и Холодногоровскому районам Харькова. В Шевченковском районе повреждено остекление окон в 3-х многоквартирных жилых домах, здания двух кафе, автомойку, остекление АЗС, здание СТО, здание продовольственного магазина, 2 трамвая и 11 автомобилей. Уничтожен 1 автомобиль.

В Холодногорском районе повреждено помещение предприятия, которое не эксплуатировалось. В результате российских обстрелов в областном центре 12 человек получили ранения.

Также под российскими обстрелами оказались Купянск-Узловой и Чугуев. Враг обстрелял Чугуев утром 22 мая. В результате вражеского удара горел первый и второй этаж детского сада. Повреждены 3 многоквартирных жилых дома, здание детского сада, помещения магазинов, офисное помещение, аптека и 4 автомобиля. Пострадали 8 человек.

Из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов эвакуированы 10980 человек.

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