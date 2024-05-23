Росіяни обстріляли Харків: 7 осіб загинули, 20 дістали поранення. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські окупаційні війська обстрілюють Харків.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові вибух. Будьте обережні - можливі ще удари по місту!" - йдеться в повідомленні.

Також згодом очільник міста повідомив про ще два вибухи.

За словами мера, близько 10 вибухів вже пролунали у місті станом на 10:45.

Згодом глава ОВА Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, пʼять цивільних людей постраждали. Під ударом цивільна інфраструктура.

Мер Терехов заявив, що окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста.

Очільник області Синєгубов повідомив про удар по цивільному підприємству, яке займається друком.

"Попередньо - один загиблий, постраждали шість осіб. Є загорання цеху з папером", - додав він.

"На місці ще одного удару ворожої ракети виявлено тіло ще одного загиблого. Іще одна людина поранена - забрала швидка", - розповів Терехов.

Станом на 12:00 відомо про 4 загиблих. Місцеперебування ще двох осіб встановлюють. Всього окупанти завдали щонайменше 15 ударів.

О 12:27 мер Терехов повідомив: "За оновленими даними - пʼятеро загиблих і девʼятеро поранених".

Водночас глава ОВА Синєгубов заявив, що відомо про 6 загиблих та 11 поранених.

Кількість поранених зросла до 16 осіб. Росіяни, попередньо, вдарили по місту з С-300.

У Нацполіції повідомили, що станом на 13:30 кількість загиблих зросла до 7 осіб.

Глава ОВА також оприлюднив наслідки удару РФ по Основʼянському району Харкова.

У ДСНС уточнили, що станом на 15:50 кількість постраждалих внаслідок обстрілу зросла до 20 осіб.

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