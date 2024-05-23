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Росіяни обстріляли Харків: 7 осіб загинули, 20 дістали поранення. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські окупаційні війська обстрілюють Харків.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові вибух. Будьте обережні - можливі ще удари по місту!" - йдеться в повідомленні.

Також згодом очільник міста повідомив про ще два вибухи.

За словами мера, близько 10 вибухів вже пролунали у місті станом на 10:45.

Згодом глава ОВА Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, пʼять цивільних людей постраждали. Під ударом цивільна інфраструктура.

Мер Терехов заявив, що окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста.

Очільник області Синєгубов повідомив про удар по цивільному підприємству, яке займається друком.

"Попередньо - один загиблий, постраждали шість осіб. Є загорання цеху з папером", - додав він.

"На місці ще одного удару ворожої ракети виявлено тіло ще одного загиблого. Іще одна людина поранена - забрала швидка", - розповів Терехов.

Станом на 12:00 відомо про 4 загиблих. Місцеперебування ще двох осіб встановлюють. Всього окупанти завдали щонайменше 15 ударів.

О 12:27 мер Терехов повідомив: "За оновленими даними - пʼятеро загиблих і девʼятеро поранених".

Водночас глава ОВА Синєгубов заявив, що відомо про 6 загиблих та 11 поранених.

Кількість поранених зросла до 16 осіб. Росіяни, попередньо, вдарили по місту з С-300.

У Нацполіції повідомили, що станом на 13:30 кількість загиблих зросла до 7 осіб.

Глава ОВА також оприлюднив наслідки удару РФ по Основʼянському району Харкова.

У ДСНС уточнили, що станом на 15:50 кількість постраждалих внаслідок обстрілу зросла до 20 осіб.

Читайте: Доба на Донеччині: Рашисти обстріляли три райони області, загинула 1 особа, 4 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Удар по Харкову 23 травня
Удар по Харкову 23 травня
Удар по Харкову 23 травня
Удар по Харкову 23 травня
Удар по Харкову 23 травня
Удар по Харкову 23 травня

Автор: 

обстріл (28357) Харків (5576)


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Топ коментарі
+17
****** терористи
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23.05.2024 10:30
+14
Харків'яни не б'ють ТЦК, не перебільшуйте.
У харків'ян виникають конфлікти з деякими представниками ТЦК, а не з усіма.
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23.05.2024 10:39
+9
А шо там белгород ?
Ответку отправили козломордным?
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23.05.2024 10:33
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****** терористи
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23.05.2024 10:30 Відповісти
А шо там белгород ?
Ответку отправили козломордным?
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23.05.2024 10:33 Відповісти
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23.05.2024 11:24 Відповісти
Білгород взятий.

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23.05.2024 13:14 Відповісти
Страшно не те, що б'ють, а те, що нікого не цікавить ЧОМУ б'ють? Причини з яких ніхто не хоче воювати, нікого не цікавлять. Під "нікого" я маю на увазі владу.
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23.05.2024 10:37 Відповісти
Двоє дурників вже клюнули на гачок кацапських вкидів.
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23.05.2024 11:02 Відповісти
З часів Ющенка немає в Україні воєнкомів, є ТЦК СП від міністерства оборони.
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23.05.2024 13:47 Відповісти
Якщо русня зайде у Харків - будуть.
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23.05.2024 13:49 Відповісти
Як що русня зайде в твій дім, то аналогічно.
Не розповсюджуй кацапське ІПСО.
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23.05.2024 13:54 Відповісти
Вже не розповсюджую.
Все одно коментар той прибили.
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23.05.2024 13:59 Відповісти
Харків'яни не б'ють ТЦК, не перебільшуйте.
У харків'ян виникають конфлікти з деякими представниками ТЦК, а не з усіма.
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23.05.2024 10:39 Відповісти
Це нормальний пропагандистський прийом: узагальнення на основі окремого випадку.
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23.05.2024 10:59 Відповісти
Пропаганда лягає на благодатний ґрунт. Такі випадки звичайно не масові, но й не поодинокі. І динаміка може бути не на нашу користь.
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23.05.2024 11:25 Відповісти
Кацапи в своїй брехні завжди використовують елементи правди.
Щоб потім сказати: єсли ето правда - то і вон то тожє правда.
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23.05.2024 11:27 Відповісти
нам потрібні дрони-перехоплювачі, щось мене струсонуло від ППО на моєму дивані... дрони повинні збивати дрони - так буде справедливо...
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23.05.2024 10:43 Відповісти
Невже на цілий Харків не знайдеться 30 - 40 тисяч. колишніх правоохоронців і військових - мешканців міста, що вправно володіють зброєю, які б сформували "Харківський окремий корпус" і відкинули ті кілька тисяч рашистів - мобиків, "африканерів" і кадирівців від кордону кілометрів так на 50, аж за Бєлгород?
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23.05.2024 10:44 Відповісти
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23.05.2024 10:47 Відповісти
виборці гепи та допи не підуть відбиватись від московської орди.

вони краще свою хнр до складу рф введуть..

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23.05.2024 10:57 Відповісти
Виборці Гепи і Допи скоріше за все давно в Європі каву п'ють як і виборці Вови Зємлянского.
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23.05.2024 13:53 Відповісти
всі не встигли втікти..
судячи по їх кількості с колорадськими лєнточками перед війною, багато з них ждуть, наводять та крадуть..
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23.05.2024 23:42 Відповісти
Такі є в кожному місті України нажальі навіть в Закарпатті.
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24.05.2024 00:13 Відповісти
так є, питання скільки %
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24.05.2024 00:15 Відповісти
Як що б в Харкові нащадків московитів було більше 30 %, то він би впав ще у 2014 році.
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24.05.2024 00:19 Відповісти
московити - це одне..
свою роль там зіграла мафія, яка була/є при владі..
ще б трохи, і була б хнр, з оплотом в ролі поліціїї..
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24.05.2024 00:30 Відповісти
В голові твоєї була б хнр
Не пиши різню ХНР
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24.05.2024 15:00 Відповісти
Ти з Чехії це побачив, убоге?
Кракен, Хартія, Третя штурмова сформовані у Харкові!
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23.05.2024 16:25 Відповісти
До речi, перше відоме згадування гасла «Слава Україні!» та відповіді «По всій землі слава!» пов'язується з середовищем харківської української студентської громади кінця XIX - початку ХХ ст.
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23.05.2024 17:51 Відповісти
можливо.. але це було в часи становлення української держави, ..
а головне - перед Голодоморами,
після яких землі Харківщини були заселені московським люмпеном та манкуртами..
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23.05.2024 23:23 Відповісти
Не настільки щільно було заселення московитів в Харкові, Харків пам'ятає свою справжню історію.
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24.05.2024 00:14 Відповісти
так, пам'ятає.. але чому там керують допи, гепи, авакови..?
фортифікацій - нема..
тримаємо кулаки українцям Харьківа!
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24.05.2024 00:22 Відповісти
По всій Україні зараз зелена дупа - такі ж обороні споруди і у Сумах і у Дніпрі і біля Запоріжжя.
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24.05.2024 00:25 Відповісти
місцеве самокрадування не допомагає будувати оборонні лінії.. чому?
це ж їх бомбити будуть, в першу чергу, Київ відносно далеко від фронту..

і чому військові, приймають такі недобудованні лінії?
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24.05.2024 00:37 Відповісти
гроші і боязнь за свою шкуру роблять чудеса, а прості солдати які побільше знають ризикують бути ''утилізовані''
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24.05.2024 02:13 Відповісти
Спитай людей Сирського
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24.05.2024 15:01 Відповісти
Лопатами відкидать будуть? Під майже тотальну перевагу авіації кацапів на фронтових ділянках?
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23.05.2024 11:08 Відповісти
це тими лопатами, якими так успішно будували фортифікаційні укріплення біля Харківа?
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23.05.2024 11:15 Відповісти
Авіація кацапів не сунеться - занадто багато розрахунків ППО під Харковом.
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23.05.2024 13:52 Відповісти
А де я писав про захист? Попередній дописувач писав про "відкидання кацапів", а щоб відкинути кацапів треба щось робити з цими ******** півнями-фабоносіями, та і кацапськи вертоліти мають якісь досить дальнобійні ракети проти бронетехніки.
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23.05.2024 17:26 Відповісти
Далекобійних ракет проти бронетехніки не існує - найдальніше це ПТРК 4 км, це можно ще в оптику роздивитись. На Харків падають не КАБи ФАБ, а авіабомби малого діаметра з ракетними двигунами доставки, самостійно пролетіти може більше 30 км, аналог це американські JDAM (корегувальні **********).
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23.05.2024 20:00 Відповісти
Я не можу зрозуміти, що ви хочете мені довести? Я ж кажу про проблеми наступу (аж на Бєлгород) а не захисту. Без авіації наступ приречений на провал. Дальність польоту кабів десь під 50-70км, але й кацапські літаки їх скидають досить далеко від фронту щоб не отримати від нашого ППО.
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23.05.2024 22:46 Відповісти
Проблеми вирішуються поступово.
Наступати треба в Криму і на півдні, особливо в Криму - без Криму вся війна путіна і московії з Україною починаючи з 2014 перетворюються на фарс і дешевий балаган.
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24.05.2024 00:17 Відповісти
Читаєш як святу наївність
Питання тут не в кількості вояків, а в тому що кацапи вже зайшли на кордоні і зайняли панівні висоти. Питання більше в дронах і іншому озброєнні.
Обороних споруд таких як треба не було там, були які завгодно в основному з гівна і палок, але не такі як треба і не там де треба, щільність мінування низька, Бутусов про це статтю написав в цьому випуску.
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23.05.2024 13:50 Відповісти
В Харкові є Кракен. І вони воюють з першого дня війни.
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23.05.2024 18:34 Відповісти
Африканери - це білі переселенці голландці в південній Африці та їх нащадки.
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23.05.2024 20:53 Відповісти
10+ вже! це пздц!

розвiддрон над мicтом коригує! нхя Харкову ППО!
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23.05.2024 10:46 Відповісти
***** не поняв. А де продовження методички з істерикою що Харків продали/здали?
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23.05.2024 11:09 Відповісти
іди проспись!
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23.05.2024 11:37 Відповісти
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23.05.2024 14:06 Відповісти
Через пів року, або через рік , НАТО надасть для Харкова 1 Петріот, або навіть цілих 2.
А може й і не надасть!
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23.05.2024 10:49 Відповісти
судячи з того, що розвіддрони не збивають! про Петріоти можна забути!
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23.05.2024 10:53 Відповісти
Потрібні ATACMS по пусковим. Тільки це допоможе.
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23.05.2024 10:52 Відповісти
Б'ють керованими бомбами!
Ф-16 потрібні!
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23.05.2024 10:53 Відповісти
Звідки знаєте, що саме КАБами, а не С-300?
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23.05.2024 11:20 Відповісти
"Росіяни тестують Су-30СМ2 оснащений ракетами Р-36М/Р-77-1, - росЗМІ
Це перша така модифікація, здатна бити по авіації на відстані до 300 кілометрів.
Готуються до появи в українському небі F-16."
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23.05.2024 11:24 Відповісти
Добкині з «алмазом», мабуть, десь на оборонних позиціях Харькова??
Вони ж патріоти… На беркутню не сподіваються…
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23.05.2024 11:03 Відповісти
Кацапам пофиг на своих граждан. Нужно выносить пусковые и аэродромы...
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23.05.2024 11:29 Відповісти
Порочная логика.
Кацапы и как и евреи тоже жить хотят.
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23.05.2024 15:17 Відповісти
рашисты уударили по Херсонесу
********
Херсонес - це Севастополь, фактично.
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23.05.2024 13:22 Відповісти
Тем более !
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23.05.2024 15:19 Відповісти
Херсонес уже лежав у руїнах ще коли на місці маскви жаби квакали.

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23.05.2024 15:43 Відповісти
Не розумію, чому наш МІС недопрацьовує. Після таких нальотів потрібно кожного разу скликати засідання ООН, на якому інформувати громадскість про те що сталося. Звичайно, ООН ніяк не вплине на росію, але інформаційна складова, яка буде озвучена на весь свят також важлива. Будь ласка, редакція повпливайте на політиків.
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23.05.2024 11:27 Відповісти
Не інформувати потрібно, а саме заявляли про черговий військовий злочин
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23.05.2024 13:18 Відповісти
А до чого тут МЗС на чолі з кулебаю? В Україні, де ВСЮ владу узурпував офіс преЗЕдента, зовнішньою політикою займається особисто єрмак. Як власне і внутрішньою політикою, і законодавством, і збройними силами, і правоохоронною системою...
Ви хочете, щоби Бутусов "повпливав" на єрмака?
Та на єрмака не впливає навіть зеленський.
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23.05.2024 14:35 Відповісти
Дякувати Зе клоуну який розмінував кордон разом з Дєрмаком

https://www.youtube.com/watch?v=DWcmoLcY2aI&t=621s
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23.05.2024 12:30 Відповісти
Путло ще після своїх "виборів" 17 березня заварнякав про "санітарну зону" , яку треба створити на Харьківщині після ЗЕперфоманса з набігом "хороших рюзьгі" з РДК на Білгородську область. Ось Путло і створює цю "санітарну зону", виганяючи населення , у тому числі і з Харкова.

Але у мене інше питання , спотерігаючи те , що зараз коїться в Харкові та області.
А де поділися ці "хороші рюзьгі" ? Чого вони зараз не заходять на Білгородщину та не створюють там нашу "санітарну зону" ? Бо військова логіка вимагає відволікти ординців від Харківщини - нехай Орда займається "хорошими рюзьгі" на своїй території.

Ау , Буданов це ж твій підрозділ з ГУР ? Чого так ?

Щось тут не те з цими "хорошими рюзьгі".
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23.05.2024 13:28 Відповісти
Все наче правильно, але ти ПРОВОКАТОР ! Бо РДК є частиною ЗСУ , вони постійно на фронті, на нулю , воюють і гинуть як Герої . Воюють за Україну разом з 110ю, 72 . , Азовом . Зараз вони захищають Вовчанськ .
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23.05.2024 21:26 Відповісти
"Все наче правильно, але ти ПРОВОКАТОР".

Я - провокатор ? Ти мабуть шМарафону передивилась ?
РДК , можливо, і є підрозділ провокаторів, який використувує ФСБешна та ГРУшна агентура в Україні ( під дахом ЦЬОГО ) по команді своїх кремлівських кураторів для ескалації військових дій та посилення істерики у Путла . Але це можуть побачити та зрозуміти тільки дуже розумні та спостережливі люди ... якщо дивитись телеМарафет "Єдині Новини" , то й будеш вірити про РДК як частину ЗСУ. В цій війні стільки каламутного !!!

"Зараз вони захищають Вовчанськ" .

То чого ж цей РДК не пішов на початку травня на Шебекіно чи Валуйки ... тоді Орда не полізла б на Вовчанськ , а займалась би захистом своїх міст? Але тобі це дуже складно для розуміння!
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24.05.2024 00:10 Відповісти
Мало того, що ти провокатор , так іще і невіглас .
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24.05.2024 00:27 Відповісти
Добре хамиш ... рюзгі аусвайс можно давати !
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24.05.2024 13:01 Відповісти
не розумію, чому ви намагаєтесь доказати цим людям щось про їхнє надрочене РДК з ''хорошими узьгими''? Вони заражені гавномарафоном, і красиво вірять в картинку яку їм поали сценаристи 95-го кварталу по гавномарафоні!!!
Це ще раз доказує, що нас в майбутньому ще чекає цікавий період під назвою ДЕЗЕЛЕНІЗАЦІЯ, і повірте це для них буде боляче (надіюсь тільки морально)
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24.05.2024 02:19 Відповісти
Обстріли Харкова можно легко припинити. Треба , щоб Військовий Вождь та Єрмак переїхали на деякий час мешкати в Харків - одразу Орда перестане стріляти .

Я це вже давно помітив - куди не приїде ЗЕ з Єрмаком , то на час їх перебування обстріли припиняються , хоча перед їх приїздом обстрілювали як завжди , а після від'їзда цієї парочки обстріли поновлюються ... так було в Бахмуті , в Херсоні , в Авдіївці ....

Ось тільки я не можу зрозуміти - чого так ? Або Орда дуже боїться нашого військового Вождя та з переляку припиняє стріляти АБО Орда поступає раціонально - нащо стріляти в Резидента та його ДАХ ?
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23.05.2024 14:28 Відповісти
Кляті кацапи , вам ніколи не дістанеться Харків ,
а от смерть на вас чекає в нашій країні ,

бо за чуже буде вам гріх !!
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23.05.2024 14:28 Відповісти
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23.05.2024 16:17 Відповісти
 
 