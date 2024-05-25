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Новини Війна
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Ворог ударив по Слобідському району Харкова: частково зруйновано ліцей, знищено понад 30 автівок

Обстріл Харкова

У ніч на суботу, 25 травня 2024 року, російські війська вкотре били по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер місті Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Спершу він кілька разів попереджав про вибухи у Харкові.

Наслідки російського удару по Харкову у ніч на 25 травня

Згодов Терехов проінформував, що внаслідок прильотів по Слобідському району частково зруйнований ліцей. Пошкоджена прилегла багатоповерхівка, а також кілька авто. Інформації про жертв та постраждалих наразі не надходило.

Більше інформації наразі не відомо.

Інформація про удар по Харкову на ранок 25 травня

"Ворог вдарив по освітньому обʼєкту в Слобідському районі. Внаслідок влучання ракети С-300 зруйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу", - повідомив Терехов о 7.09.

Інформація щодо загиблих та поранених не надходила.

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Нагадаємо, 23 травня російські окупанти завдали удару по Харкову. Відомо, що 7 осіб загинули, 20 дістали поранення. Також повідомлялося, що рашисти поцілили по друкарні видавництва Vivat. Згодом стали відомі імена загиблих працівників типографії.

Автор: 

обстріл (28365) Харків (5581)


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Топ коментарі
+15
Кацапи луплять не по своїх. Кацапи луплять по українському Харкову. По українцях.

Методою розділу українців на сорта ще Манафорт займався, при Януковичу. З такими речами Вам краще самій змитись за кордон
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25.05.2024 07:50
+7
Сподіваємося, що харків'яни зараз задоволені своїм вибором у 2019-му. Бо той потужний лідор якого вони обрали, останні 5 років тільки знімає відосіки, асфальтує дороги і закрив вітчизняну ракетну програму. А ось якби вони тоді обрали когось більш пристойного, то зараз вітчизняні ракети грім-2 вже рівняли з землею бєлгород.
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25.05.2024 08:25
+5


Зі святом, шановні співвітчизники! Слава Україні! Героям Слава! ЗСУ - Титани!!!

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25.05.2024 07:54
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А пейсатих куди?
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25.05.2024 07:27 Відповісти
Кацапи луплять не по своїх. Кацапи луплять по українському Харкову. По українцях.

Методою розділу українців на сорта ще Манафорт займався, при Януковичу. З такими речами Вам краще самій змитись за кордон
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25.05.2024 07:50 Відповісти
Біда у вас з логікою
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25.05.2024 17:13 Відповісти
тут таня, там валентина... боти прокацаплені - пішли нах...
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25.05.2024 18:53 Відповісти
Насправді все трохи не так.
Мій батько родом із Харківщини, розповідав, що коли він навчався у Харкові, то у нього більша половина групи були етнічні росіяни із курської, білогородської, ростовської областей. Майже всі його одногрупники після завершення навчання пішли працювати на харківські підприємства, завели сім'ї і сьогодні вони громадяни України. По факту значна частина нинішніх харків'ян - мають російське коріння і прямо зараз путін їх знищує.
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25.05.2024 08:32 Відповісти
Так можна сказати про будь яке місто в Україні.
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25.05.2024 09:19 Відповісти


Зі святом, шановні співвітчизники! Слава Україні! Героям Слава! ЗСУ - Титани!!!

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25.05.2024 07:54 Відповісти
Сподіваємося, що харків'яни зараз задоволені своїм вибором у 2019-му. Бо той потужний лідор якого вони обрали, останні 5 років тільки знімає відосіки, асфальтує дороги і закрив вітчизняну ракетну програму. А ось якби вони тоді обрали когось більш пристойного, то зараз вітчизняні ракети грім-2 вже рівняли з землею бєлгород.
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25.05.2024 08:25 Відповісти
Дело не в дорогах. Коменты из ФРГ от Тани логичны. Народ, население, этнос не захотевшие стать нацией по сути своей не могут правильно выбирать свою власть. Они не понимают, что власть это они. А выбирают тогда администрацию если нация. И государство такие не строят --- страна, понятие географическое. Вот война это всё и доказала. На таких и нападают. Всегда.
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25.05.2024 09:32 Відповісти
Большинство населения отожествляют себя с Украиной.Но в общей массе ,приблизитнльно 90-95%, они голосовали и голосуют за портрет,то есть за царя. И это неудивительно,ведь украинцы много находились в империях.А комуняки преуспели,сделали стадо деградированных,безнравственных,рабских и безмозглых в образе *советский народ*. Осознанность отсутствует,что необходимо голосовать за себя,за свой дом Украину,отдавая свой голос в пользу кого-то.С момента независимости ощущаю себя всегда удовлетворённым в своём выборе.Но жопаделаешь,если мои соотечественники не научились отличать одно от другого.А то что эта власть самая худщая за всю историю независимости, сомнений у меня не вызывает. А когда сравнивают Зеленского с кем-то,приводят портреты других.Человека характеризуют по делам его.К Порошенко претензий уйма,но для Украины им положительного сделано больше,чем у других президентов. Он для меня перед вторым туром был временным попутчиком,а Зеленский никогда таким стать. не мог бы.А вот нация,украинец., присуща любым этносам проживающих на территории Украина!!! Всю жизнь прожил в рускоязычной среде(Харьков) но с детства с класса 5(1959г.)всегда себя ощущал украинцем.А когда получил паспорт, начал этим гордится и своей родиной.
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25.05.2024 14:22 Відповісти
в якому завгодно суспільстві біля 70% осіб - це примітивні споживачі основних людських потреб по Маслоу, їх ще Бреннон називає "системно необізнаними", 20% - особи, які по піраміді Маслоу піднімаються на середину, а той +, і тільки 10% особин - це вершина по Маслоу... і так кругом...

завдання цих 10%, які є насправді елітою (справжньою елітою, а не істеблішментом) - вбити в голови 70%, що потрібно робити, тобто куди рухатися. Однак у нас в Україні є одна страшна заковика... У нас немає еліти, одне гімно... зараз зеленого кольору...
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25.05.2024 18:58 Відповісти
Такая теория противоречива.Во многих демократических выбирают зачастую из 70%х.И что,и кто такое элита? Не создавай себе кумира!!! Со школы слава Богу такого не приобрёл.Всегда брал ответственность на себя и поэтому не нуждался во власти,хотя осознаю.что мы от неё зависим.Надо научится быть честным перед самим собой.А питать надежды на *элиту* или смотреть на неё особо, наверное глупо,Надо верить в человека и любить жизнь.А то что выбрали с таким преимуществом Зеленского,то это срез нашего общества.Но то,что он пошёл во власть.то это говорит о его невежестве.Да и о любой . в основном лукавой *элиты* ,меня всегда подташнивало.Со времени незаисимости голосовал только за себя и за Украину. А строит теоретические научные пирамиды о разделения общества на элиту,прослойку и потребителей это неуважение к самому себе!!!
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25.05.2024 21:40 Відповісти
Всякі мудакі шукають собі виправдання, чому треба відмовитись від Донбасу, Запоріжжя, Криму, Харкову, Одеси. Бо там громадяни України якись не такі.
Схаменіться, люди. Це Гітлєр такє робив. Ділити німців на чистих арійців, і недостойних.
Заваліть пельку, псевдоарійці. Чи ви своїх 15рє за пост отримуєте?
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25.05.2024 10:10 Відповісти
Нє, ну сєпари таки кончені, поверненню до нормального громадянства України не підлягають, Донбас, Крим, Південь треба повернути але громадянтво України у цих людей бути не повинно.
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25.05.2024 16:25 Відповісти
С-300? Чи то вже міномети пішли?
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25.05.2024 11:06 Відповісти
Хвилин 20 тому був прильот по Салтівці, скоріш за все Північній, звуку С 300 не було, вибух був великий, стовп диму піднявся високо, горить з великим чорним стовпом диму як нафтобаза чи заправка, КАБ в 1,5 тони навряд чи стільки б пролетів від Белгорода.
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25.05.2024 16:22 Відповісти
....ці снаряди ,чи ракети запускаюють або стріляють маргінали- людські істоти , які не мають свого обличчя, вони не мають людяності,вони потвори у людському тілі....і навіть не тварини...Вони маргінали!.....Вони навить себе ненавидять...Їх нічого не зв,язує....немає минулого,немає сьогодні і немає майбутнього ..Це такі істоти,тіпа "КАКАЯ РАЗНІЦА!"....
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25.05.2024 18:24 Відповісти
 
 