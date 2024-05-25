Ворог ударив по Слобідському району Харкова: частково зруйновано ліцей, знищено понад 30 автівок
У ніч на суботу, 25 травня 2024 року, російські війська вкотре били по Харкову.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер місті Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
Спершу він кілька разів попереджав про вибухи у Харкові.
Наслідки російського удару по Харкову у ніч на 25 травня
Згодов Терехов проінформував, що внаслідок прильотів по Слобідському району частково зруйнований ліцей. Пошкоджена прилегла багатоповерхівка, а також кілька авто. Інформації про жертв та постраждалих наразі не надходило.
Більше інформації наразі не відомо.
Інформація про удар по Харкову на ранок 25 травня
"Ворог вдарив по освітньому обʼєкту в Слобідському районі. Внаслідок влучання ракети С-300 зруйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу", - повідомив Терехов о 7.09.
Інформація щодо загиблих та поранених не надходила.
Нагадаємо, 23 травня російські окупанти завдали удару по Харкову. Відомо, що 7 осіб загинули, 20 дістали поранення. Також повідомлялося, що рашисти поцілили по друкарні видавництва Vivat. Згодом стали відомі імена загиблих працівників типографії.
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Методою розділу українців на сорта ще Манафорт займався, при Януковичу. З такими речами Вам краще самій змитись за кордон
Мій батько родом із Харківщини, розповідав, що коли він навчався у Харкові, то у нього більша половина групи були етнічні росіяни із курської, білогородської, ростовської областей. Майже всі його одногрупники після завершення навчання пішли працювати на харківські підприємства, завели сім'ї і сьогодні вони громадяни України. По факту значна частина нинішніх харків'ян - мають російське коріння і прямо зараз путін їх знищує.
Зі святом, шановні співвітчизники! Слава Україні! Героям Слава! ЗСУ - Титани!!!
завдання цих 10%, які є насправді елітою (справжньою елітою, а не істеблішментом) - вбити в голови 70%, що потрібно робити, тобто куди рухатися. Однак у нас в Україні є одна страшна заковика... У нас немає еліти, одне гімно... зараз зеленого кольору...
Схаменіться, люди. Це Гітлєр такє робив. Ділити німців на чистих арійців, і недостойних.
Заваліть пельку, псевдоарійці. Чи ви своїх 15рє за пост отримуєте?