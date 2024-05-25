Ворог ударив по Слобідському району Харкова: частково зруйновано ліцей, знищено понад 30 автівок

У ніч на суботу, 25 травня 2024 року, російські війська вкотре били по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер місті Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Спершу він кілька разів попереджав про вибухи у Харкові.

Наслідки російського удару по Харкову у ніч на 25 травня

Згодов Терехов проінформував, що внаслідок прильотів по Слобідському району частково зруйнований ліцей. Пошкоджена прилегла багатоповерхівка, а також кілька авто. Інформації про жертв та постраждалих наразі не надходило.

Більше інформації наразі не відомо.

Інформація про удар по Харкову на ранок 25 травня

"Ворог вдарив по освітньому обʼєкту в Слобідському районі. Внаслідок влучання ракети С-300 зруйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу", - повідомив Терехов о 7.09.

Інформація щодо загиблих та поранених не надходила.

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Нагадаємо, 23 травня російські окупанти завдали удару по Харкову. Відомо, що 7 осіб загинули, 20 дістали поранення. Також повідомлялося, що рашисти поцілили по друкарні видавництва Vivat. Згодом стали відомі імена загиблих працівників типографії.