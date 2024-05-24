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Новини Війна
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Війська РФ планували за два дні захопити Вовчанськ та дійти до Харкова, - Синєгубов

Росіяни планували за 2 дні захопити Вовчанськ та піти на Харків – Синєгубов

Російські загарбники планували за два дні захопити місто Вовчанськ на Харківщині та дійти до обласного центру. Однак рішучий супротив Сил оборони зламав плани ворога.

Про це в інтерв’ю "УП" розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вони не розраховували на стрімкий супротив наших військових. Скажу навіть більше: за тими планами, які озвучували полонені, вони збиралися захопити Вовчанськ за два дні, а дійти до Харкова умовно за п'ять днів", - заявив посадовець.

Синєгубов також відповів, чи допускається ймовірність того, що росіяни можуть піти у наступ на Харківську область з Сумської. За його словами, місцева влада зараз опрацьовує такий сценарій.

"Так, ми це пропрацьовуємо. За нашими даними, вони також мали ще б заходити по Золочівській громаді (за 35 кілометрів на північний захід від Харкова, - ред). Ми передбачаємо, що це все ще можливо", - сказав Синєгубов.

Читайте також: Україна в ОБСЄ: Війська РФ забуксували під Вовчанськом, який хотіли взяти за два дні

Крім цього, керівник Харківської ОВА оцінив загрозу нового наступу РФ на Харків. На його думку, наразі загрози наступу ворожих військ на обласний центр немає немає. Однак Синєгубов додав, що такі плани у ворога були.

"Зараз є ознаки того, що вони вже намагаються закріпитися на зайнятих позиціях. Звичайно, ми маємо зробити все, щоб цього не допустити", - сказав посадовець.

Читайте також: У Вовчанську окупанти під погрозами розстрілу не дають евакуюватися близько 100 місцевим жителям, - Синєгубов

До слова, раніше видання The Economist писало, що наступом на Харківщині росіяни намагалися побачити, чи зможуть вони частково оточити Харків і чинити тиск на українські формування на схід від Печенізького водосховища.

Автор: 

Харків (5580) Синєгубов Олег (858) Вовчанськ (414)


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Топ коментарі
+15
Зніміть вже цього чмошніка
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24.05.2024 19:09
+13
Ще одна свиня локшинатор!
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24.05.2024 19:12
+11
"...Війська РФ планували за два дні захопити Вовчанськ та дійти до Харкова..."

Кому ж як не Синемордову це точно знати?
Він же усіляко допомагав рашистам, але всрався і тепер бігає, як тарган по гарячій пательні.
Гроші вкрав, думав рашисти все захоплять і ніхто нічого не взнає.
Зелені ворюги...
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24.05.2024 19:14
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Кацапи взяли "за щєку".
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24.05.2024 19:08 Відповісти
Зніміть вже цього чмошніка
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24.05.2024 19:09 Відповісти
"стрімкий супротив" ? ...
в нього не тільки губи, а й мізки сині...
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24.05.2024 20:11 Відповісти
если правда то этих упоротых рукожопов ничего есвео за 2.5 года не научило)
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24.05.2024 19:10 Відповісти
2.5 года есвео, а находяться еще те кто может доверять малоросу синегубову.
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24.05.2024 19:26 Відповісти
Ще одна свиня локшинатор!
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24.05.2024 19:12 Відповісти
"...Війська РФ планували за два дні захопити Вовчанськ та дійти до Харкова..."

Кому ж як не Синемордову це точно знати?
Він же усіляко допомагав рашистам, але всрався і тепер бігає, як тарган по гарячій пательні.
Гроші вкрав, думав рашисти все захоплять і ніхто нічого не взнає.
Зелені ворюги...
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24.05.2024 19:14 Відповісти
Після того як всрався, почав РЕТЕЛЬНО витирати свій рот. Краще б помовчав. Бо мовчання - це золото ... у ЦЬОМУ випадку. А коли мовчав про капєць фортифікації він отримував це золото у кишеню.
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24.05.2024 19:14 Відповісти
Може це тому, що ЖОДНИХ, укріплень не було побудовано? Як в Чонгарі і на півночі від Києва свого часу?

Нам потрібні вибори.
We need elections
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24.05.2024 19:16 Відповісти
vybori nuzni,no bojus sto nadani moment sami vybori budet cytatsia nelegetimnyje,vot kak provesti vybori na Charkove ili prigranicnix rajonax?Liuboj obzalujet takyje vybori
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24.05.2024 19:22 Відповісти
Вибори в одні ворота виграє Залужний. Оскаржувати ніхто не буде, бо зєля втече ще до виборів. І в Харкові вибори провести буде не складніше, ніж тримати там оборону без жодних фортіфікацій
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24.05.2024 19:28 Відповісти
Вы не можете так поступать.
Валерий Фёдорович ни словечком не дал понять о своем желании быть президентом. Он знает, через пол года все равно обосрут.
Я вас помню, вы еще за Савченко топили, почему "барыга" не ставит её министеркой обороны.
Теперь сотворили нового кумира
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24.05.2024 19:34 Відповісти
Ареал обитания.
Там другие не водятся.
Почему нет красивых политиков?
Потому что красивым бабы и так дают любят.
А уроды для самоутверждения лезут силой править бабой миром
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24.05.2024 20:52 Відповісти
ти кого зрівнюєш? Залужний, це народний генерал, якому довіряли і довіряють мільйони громадян України! Ми його не шукаємо, він вже є!!!!!!!!!
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25.05.2024 07:37 Відповісти
такого безладу і трупів, не при одній владі не було!
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25.05.2024 07:39 Відповісти
За Савченко агітував рівнесенько до моменту її звільнення. Потім поміняв плюс на мінус. А пан Валерій вже зробив заяву, що не виключає своєї участі в політиці. Не факт, що і президента Залужного не буду критикувати, якщо буде за що
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24.05.2024 19:45 Відповісти
Я з вами згоден
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24.05.2024 20:48 Відповісти
будемо голосувати за інваліда?
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24.05.2024 23:28 Відповісти
Jesli Zaluzni posiol na vybori,da on vygral bi ix.No ja ne a tom a samix vyborax legalnosti v dani moment,po zakonu kak eto zdelat?
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24.05.2024 20:28 Відповісти
Це добре ,що відбили,але трохи цей пан прибріхує,бо Вовчанськ за два дня припустимо так,а мільйонник Харків з такою кількістю уродів((ну хіба би раптово підвезли б півмільйона.
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24.05.2024 19:18 Відповісти
Мудак ! Не построил укрепление для военных
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24.05.2024 19:18 Відповісти
Та зашийте йому рота по саму сраку!!!!
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24.05.2024 19:19 Відповісти
Роман Москаль
@RomanMoskal70
·
8 год
Бенні Ганц, член військового кабінету Ізраїлю та голова партії Національної єдності, закликає провести розслідування провалів 7 жовтня 2023

Уявляєте такий заклик, наприклад, від Шмигаля чи Стефанчука щодо 24.02.22??

Отож..
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24.05.2024 19:21 Відповісти
скажи краще де фортифікації
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24.05.2024 19:23 Відповісти
На Півдні Іспанії
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24.05.2024 19:30 Відповісти
Киев за 3 дня не смогли. А тут целый Волчанск
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24.05.2024 19:58 Відповісти
Замість того, щоб зараз сидіти в СІЗО та давати покази щодо вкрадених мільярдів гривень, які мали піти на будівництво фортифікацій під Харковом, цей ставленик реЗЕдента розповідає чергові байки для ЗЕленого лохторату... Харків взяти за 2-3 дні наявними наразі у кацапів силами неможливо, скажіть хто небудь цьому крадійкуватому чмошнику. Якщо голова Харківської ОВА досі не сидить, хоча скандал з відмиванням грошей через підставні компанії вже не приховаєш, значить ЗЕлідор вже отримав свою долю. Тобто Сінєгубову й далі можна мародерити бюджетні кошти, головне ділитися з Зеленським та Єрмаком вчасно...
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24.05.2024 20:07 Відповісти
Так! Ми вистояли! Ми все зламали!
Нащо нам взагалі ті мінні поля і укріплення в 3 лінії ?! Деж ми будемо демонструвати наш героїзм?!
... Воно дурне .
Через те що ми зламали, якась матір не дочекалась сина, жінка чоловіка, діти тата. І то ВСЕ через твої дії товарищ Синьогубов як очільника Харківської ОВА.
Твоє місце зараз в СІЗО .
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24.05.2024 21:19 Відповісти
а де фортифікації та кошти на них...падла зелена
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24.05.2024 21:25 Відповісти
во дибіл то пафосний
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24.05.2024 21:50 Відповісти
Тобто кацапи будували свої плани, виходячи з того, що Синєгубов на цих напрямках не побудує жодного укріплення?
Чому ж вони були так впевнені? Чи є у Синєгубова пояснення?
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24.05.2024 21:52 Відповісти
Як це вже задовбало, ці 2-3 дня когось захопити, а ви нахера там?
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25.05.2024 07:31 Відповісти
 
 