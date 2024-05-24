Війська РФ планували за два дні захопити Вовчанськ та дійти до Харкова, - Синєгубов

Російські загарбники планували за два дні захопити місто Вовчанськ на Харківщині та дійти до обласного центру. Однак рішучий супротив Сил оборони зламав плани ворога.

Про це в інтерв’ю "УП" розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вони не розраховували на стрімкий супротив наших військових. Скажу навіть більше: за тими планами, які озвучували полонені, вони збиралися захопити Вовчанськ за два дні, а дійти до Харкова умовно за п'ять днів", - заявив посадовець.

Синєгубов також відповів, чи допускається ймовірність того, що росіяни можуть піти у наступ на Харківську область з Сумської. За його словами, місцева влада зараз опрацьовує такий сценарій.

"Так, ми це пропрацьовуємо. За нашими даними, вони також мали ще б заходити по Золочівській громаді (за 35 кілометрів на північний захід від Харкова, - ред). Ми передбачаємо, що це все ще можливо", - сказав Синєгубов.

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Крім цього, керівник Харківської ОВА оцінив загрозу нового наступу РФ на Харків. На його думку, наразі загрози наступу ворожих військ на обласний центр немає немає. Однак Синєгубов додав, що такі плани у ворога були.

"Зараз є ознаки того, що вони вже намагаються закріпитися на зайнятих позиціях. Звичайно, ми маємо зробити все, щоб цього не допустити", - сказав посадовець.

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До слова, раніше видання The Economist писало, що наступом на Харківщині росіяни намагалися побачити, чи зможуть вони частково оточити Харків і чинити тиск на українські формування на схід від Печенізького водосховища.