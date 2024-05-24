Війська РФ планували за два дні захопити Вовчанськ та дійти до Харкова, - Синєгубов
Російські загарбники планували за два дні захопити місто Вовчанськ на Харківщині та дійти до обласного центру. Однак рішучий супротив Сил оборони зламав плани ворога.
Про це в інтерв’ю "УП" розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вони не розраховували на стрімкий супротив наших військових. Скажу навіть більше: за тими планами, які озвучували полонені, вони збиралися захопити Вовчанськ за два дні, а дійти до Харкова умовно за п'ять днів", - заявив посадовець.
Синєгубов також відповів, чи допускається ймовірність того, що росіяни можуть піти у наступ на Харківську область з Сумської. За його словами, місцева влада зараз опрацьовує такий сценарій.
"Так, ми це пропрацьовуємо. За нашими даними, вони також мали ще б заходити по Золочівській громаді (за 35 кілометрів на північний захід від Харкова, - ред). Ми передбачаємо, що це все ще можливо", - сказав Синєгубов.
Крім цього, керівник Харківської ОВА оцінив загрозу нового наступу РФ на Харків. На його думку, наразі загрози наступу ворожих військ на обласний центр немає немає. Однак Синєгубов додав, що такі плани у ворога були.
"Зараз є ознаки того, що вони вже намагаються закріпитися на зайнятих позиціях. Звичайно, ми маємо зробити все, щоб цього не допустити", - сказав посадовець.
До слова, раніше видання The Economist писало, що наступом на Харківщині росіяни намагалися побачити, чи зможуть вони частково оточити Харків і чинити тиск на українські формування на схід від Печенізького водосховища.
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в нього не тільки губи, а й мізки сині...
Кому ж як не Синемордову це точно знати?
Він же усіляко допомагав рашистам, але всрався і тепер бігає, як тарган по гарячій пательні.
Гроші вкрав, думав рашисти все захоплять і ніхто нічого не взнає.
Зелені ворюги...
Нам потрібні вибори.
We need elections
Валерий Фёдорович ни словечком не дал понять о своем желании быть президентом. Он знает, через пол года все равно обосрут.
Я вас помню, вы еще за Савченко топили, почему "барыга" не ставит её министеркой обороны.
Теперь сотворили нового кумира
Там другие не водятся.
Почему нет красивых политиков?
Потому что красивым бабы и так
даютлюбят.
А уроды для самоутверждения лезут силой править
бабоймиром
@RomanMoskal70
·
8 год
Бенні Ганц, член військового кабінету Ізраїлю та голова партії Національної єдності, закликає провести розслідування провалів 7 жовтня 2023
Уявляєте такий заклик, наприклад, від Шмигаля чи Стефанчука щодо 24.02.22??
Отож..
Нащо нам взагалі ті мінні поля і укріплення в 3 лінії ?! Деж ми будемо демонструвати наш героїзм?!
... Воно дурне .
Через те що ми зламали, якась матір не дочекалась сина, жінка чоловіка, діти тата. І то ВСЕ через твої дії товарищ Синьогубов як очільника Харківської ОВА.
Твоє місце зараз в СІЗО .
Чому ж вони були так впевнені? Чи є у Синєгубова пояснення?